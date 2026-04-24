नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला नेतृत्व, नीतू समरा बनीं अंतरिम CEO

Noida International Airport CEO : नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NIA) ने शुक्रवार को नेतृत्व स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए नीतू समरा को अंतरिम आधार पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त करने की घोषणा की है. एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार, यह बदलाव ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) के निर्देशों के बाद किया गया है. BCAS ने स्पष्ट किया है कि भारत में किसी भी एयरपोर्ट का CEO भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है.

इसी नियम के तहत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने नई व्यवस्था लागू करते हुए नीतू समरा को अंतरिम CEO की जिम्मेदारी सौंपी है. माना जा रहा है कि यह फैसला एयरपोर्ट ऑपरेशन और रेगुलेटरी प्रक्रियाओं को सुचारु रूप से आगे बढ़ाने के लिए लिया गया है.

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CFO के पद पर कार्यरत हैं नीतू समरा

एयरपोर्ट की ओर से जारी बयान में कहा गया कि वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा औपचारिक चयन प्रक्रिया पूरी होने तक यह जिम्मेदारी संभालेंगी. नीतू समरा अक्टूबर 2021 से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) के पद पर कार्यरत हैं. इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट परियोजना के विकास में अहम भूमिका निभाई है. खासकर वित्तीय प्रबंधन, प्रशासनिक व्यवस्था और रणनीतिक योजना के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है.

वहीं, अगस्त 2020 से CEO पद संभाल रहे क्रिस्टोफ श्नेलमैन अब एयरपोर्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन के रूप में शामिल होंगे. इस नई भूमिका में वह परियोजना और ऑपरेशनल प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहयोग देते रहेंगे. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कहा कि उसका लक्ष्य एक आधुनिक एविएशन हब तैयार करना है, जो क्षेत्रीय आर्थिक विकास को नई गति देगा.