बस्ता बांध लीजिए... देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट से दिवाली के बाद इस दिन से टेकऑफ करेंगी फ्लाइट्स, आ गया धांसू अपडेट

Noida International Airport : दिल्ली-NCR के नोएडा में एक बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है. 30 अक्टूबर को इस एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया जाना है. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि हवाई अड्डे का उद्घाटन 30 अक्टूबर को होगा और अगले 45 दिनों के भीतर 10 मार्गों पर उड़ानें शुरू हो जाएंगी. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बताया था कि हवाई अड्डे से कमर्शियल उड़ानें शुरू हो जाएंगी.

10 रूटों पर उड़ानें

दिवाली के बाद से इस एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन की तैयारियां अंतिम फेज में हैं और विदेशी एयरलाइंस कंपनियों से बातचीत भी तेज हो गई है. इस वर्ष के अंत तक 10 रूटों पर कॉमर्शियल उड़ानों के ऑपरेशन की उम्मीद है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात की पुष्टि की है कि एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानें 2025 के अंत तक शुरू हो जाएंगी. उन्होंने ये भी कहा कि वर्ष 2050 से पहले ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा. ये महत्वाकांक्षी परियोजना वर्ष 2019 में शुरू हुई थी और अब सितंबर 2024 में इसके ऑपरेशन की योजना बन चुकी है.

DGCA से एयरोड्रोम लाइसेंस का इंतजार

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा एयरोड्रोम लाइसेंस अभी जारी किया जाना. रेगुलेटर मंजूरी मिलते ही एयरलाइंस और अन्य शेयर होल्डर के साथ समन्वय में फ्लाइट की शुरुआत हो जाएगी.

इस एयरपोर्ट को चार फेज में विकसित किए जा रहा है पहले चरण के लिए प्रमुख वैमानिकी बुनियादी इन्फ्रा पूरा कर लिया है, जिसमें एक रनवे और एक यात्री टर्मिनल शामिल है. इसकी वार्षिक कैपिसिटी 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने की है. दिल्ली से लगभग 75 किलोमीटर दूर स्थित ये एयरपोर्ट दिल्ली-NCR, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लिए एक प्रमुख हवाई संपर्क और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में उभरेगा.