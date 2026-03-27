खत्म होगा 25 साल का इंतजार, PM कल करेंगे देश के सबसे बड़े हवाई अड्डे की शुरुआत, कब से शुरू होगी टिकटों की बुकिंग, कहां-कहां के लिए उड़ान...10 बड़ी बातें

Noida Airport: 25 सालों के लंबे इंतजार के बाद 28 मार्च को नोएडा का जेवर एयरपोर्ट खुल जाएगा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार, 28 मार्च को एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक, शनिवार सुबह करीब 11:30 बजे पीएम मोदी एयरपोर्ट के टर्मिनल का निरीक्षण करेंगे, फिर करीब 12 बजे इसका उद्घाटन करेंगे. इस एयरपोर्ट की ओपनिंग के साथ ही उत्तर प्रदेश देश का इकलौता राज्य बन जाएगा, जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे. जेवर एयरपोर्ट शुरू होने के बाद अगले महीने से वहां से विमान सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी.

नोएडा एयरपोर्ट से कब से होगी टिकटों की बुकिंग ?

6 मार्च को DGCA से इस एयरपोर्ट को एयरोड्रम लाइसेंस मिला था. 28 मार्च को इसकी ओपनिंग हो जाएगी, लेकिन विमान सेवा शुरू होने थोड़ा वक्त लग सकता है. माना जा रहा है कि अप्रैल-मई 2026 से यहां से फ्लाइट टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाएगी. पहले फेज में 30 रूट्स पर फ्लाइट सर्विस को शामिल किया गया है. मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, लखनऊ,अहमदाबाद, चेन्नई, गोवा, जयपुर, वाराणसी, भोपाल, जम्मू के लिए यहां से फ्लाइट उड़ेंगी. धीरे-धीरे इसका विस्तार किया जाएगा. डोमेस्टिक के साथ-साथ 3 इंटरनेशनल रूट पर भी यहां से विमान सेवा शुरू होंगी, जिसमें ज्यूरिख, सिंगापुर और दुबई के नाम शामिल हैं.

कौन-कौन सी एयरलाइंस जेवर एयरपोर्ट से भरेंगी उड़ान ?

नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस, आकासा और एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइटें उड़ेंगी. फेज 1 में पहले दो रनवे से विमानों के उड़ान सेवा शुरू होगी. 3900 मीटर लंबे रनवे पर वाइड बॉडी विमान आसानी से उतर सकेंगे. पहले फेज में सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों को संभाला जा सकेगा. धीरे-धीरे इसे बढ़ाकर 7 करोड़ पर पहुंचाया जा सकेगा. जेवर एयरपोर्ट पर लगे एडवांस नेविगेशन सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम , एडवांस्ड एयरफील्ड लाइटिंग से यहां बिना रुकावट सालभर फ्लाइट सर्विस जारी रह सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

जेवर एयरपोर्ट के बारे में 10 बड़ी बातें

1. जेवर एयरपोर्ट को बनाने में 36000 करोड़ रुपये का खर्च किया जा रहा है. 4 चरणों में बनने वाले इस एयरपोर्ट के पहले फेज को बनाने में 11077 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं.

2. जेवर एयरपोर्ट को PPP मॉडल पर तैयार किया गया है.

3. इस एयरपोर्ट के पहले फेज में सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता है, जो पूरी तरह विकसित होने के बाद 7 करोड़ पैसेंजर तक पहुंच सकती है.

4. एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोड, रेल, मेट्रो से जोड़ा जा रहा है.

5. इस एयरपोर्ट को बनने में 25 साल लग गए. साल 2001 में इसका प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन बदली सरकारों के बीच फंसकर इसे पूरे होने में 25 साल लग गए.

6. नोएडा एयरपोर्ट पर यात्री सेवा के साथ-साथ मजबूत कार्गो इकोसिस्टम भी तैयार किया गया है, जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बढ़ावा देगा.

7. जेवर एयरपोर्ट पर एक साथ 10 विमानों की बोर्डिंग की सुविधा है.

8. जेवर एयरपोर्ट देश का पहला हवाई अड्डा होगा, जहां एक ही टर्मिनल से एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था होगी.

9. टिकट बुकिंग से लेकर सफर पूरा करने तक सब कुछ ऐप पर होगा.

10. अपने विशाल एरिया की वजह से यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है. जेवर एयरपोर्ट शुरू होने के बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर यात्रियों का बोझ कुछ कम हो सकेगा.