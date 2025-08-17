40 मिनट में नोएडा से IGI एयरपोर्ट, 20 मिनट में दिल्ली से गुरुग्राम... UER-II, द्वारका एक्सप्रेसवे का पूरा रूटमैप देख लीजिए, जाम से झाम से मिली आजादी

Dwarka Expressway UER-II Route Map: दिल्ली-एनसीआर वालों को आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो तोहफे दिए हैं. 11000 करोड़ रुपये की लागत वाले इस तोहफे की मदद से नोएडा-दिल्ली-गुरुग्राम समेत 7 शहरों के लोगों को राहत मिलने वाली है. जहां दिल्ली-एनसीआर में सफर आसान हो जाएगा तो वहीं गुरुग्राम आने-जाने वालों के लिए बड़ी राहत मिलेगी. घंटों के जाम ने आजादी मिलेगी और समय बचेगा. इतना ही नहीं नोएडा से दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाईअड्डे पर आवाजाही आसान हो जाएगी. गुरुग्राम के लोग कम समय में दिल्ली पहुंच सकेंगे.

आज से शुरू हो गया द्वारका एक्सप्रेसवे

17 अगस्त को पीएम मोदी ने हरियाणा को दो बड़ी सड़क परियोजनाओं की शुरुआत कर दी. पीएम की हरी झंडी के बाद गुरुग्राम से आईजीआई एयरपोर्ट तक बने देश के पहले 8 लेन अर्बन एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 को लोगों के लिए खोल दिया गया है. 29 किमी लंबे द्वारका एक्सप्रेस की मदद से अब लोग सीधे गुरुग्राम से दिल्ली मिनटों में पहुंच जाएंगे. इस एक्सप्रेसवे की मदद से न केवल दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव वालों तो राहत मिलेगी, बल्कि बवाना, नरेला, मुंडका, रोहिणी, समयपुर बादली, कंझावला और किराड़ी जैसे इलाकों को भी फायदा मिलेगा. पढ़ें-आधा सफर जमीन के 20 फीट ऊपर, बाकी सुरंग में...सिंगल पिलर पर बना 8 लेन वाला द्वारका एक्सप्रेस खुला, घंटेभर का सफर 20 मिनट में, टोल टैक्स से लेकर एंट्री-एग्जिट की पूरी डिटेल

नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम का सफर आसान

Dwarka Expressway और UER-II सड़क के जरिए नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम का सफर आसान हो जाएगा. यह आईजीआई हवाई अड्डे के पास महिपालपुर को उत्तरी दिल्ली के अलीपुर से जोड़ते हुए इसे एनएच-44 से जोड़ेगा. यह दिल्ली के रिंग रोड पर भीड़भाड़ भी कम करेगा. इससे NH-48, NH-44, रिंग रोड और बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर पर दबाव कम होगा.

कहां से शुरू होगा यूईआर-II

यूईआर-2 शुरुआत दिल्ली के अलीपुर में दिल्ली-चंडीगढ़ राजमार्ग से होगी. आगे यह मुंडका, बक्करवाला, नजफगढ़, द्वारका से गुजरते हुए यह महिपालपुर के पास दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर खत्म होगा. वहीं यूईआर-II अक्षरधाम मंदिर के पास से शुरू होकर दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे को भी जुड़ेगाय. इसके शुरू होने से नोएडा से IGI एयरपोर्ट तक ट्रैवल करने वालों का समय कम होगा.



नोएडा से IGI पहुंचने में समय कम

इस कोरिडोर के चालू होने से इनर और आउटर रिंग रोड पर ट्रैफिक का दवाब कम होगा. मुकाबर चौक, धौला कुंआ, मधुबन चौक, NH9 जैसे भीड़भाड़ वाले चौराहों पर भीड़ कम होगी. जिसकी वजह से नोएडा से दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचने वाला समय कम होगा. सिंधु बॉर्डर से IGI एयरपोर्ट पहुंचने में अब 40 मिनट लगेंगे.



20 मिनट में पहुंचेंगे दिल्ली से गुरुग्राम

अर्बन एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे की मदद से गुरुग्राम से दिल्ली एयरपोर्ट तक की दूरी कम हो जाएदगी. पहले जिस सफर को तय करने में लगभग एक घंटे से भी ज्यादा का समय लगता था. इस एक्सप्रेस वे की मदद से यह दूरी 20 मिनट में ही पूरा हो जाएगी.

कहां से होगी द्वारका एक्सप्रेसवे की एंट्री



द्वारका एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 29 किलोमीटर है.यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के महिपालपुर में शिव मूर्ति से शुरू होता है और गुरुग्राम के खेड़की दौला टोल प्लाजा पर खत्म होता है.