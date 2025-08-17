 40 मिनट में नोएडा से IGI एयरपोर्ट, 20 मिनट में दिल्ली से गुरुग्राम... UER-II, द्वारका एक्सप्रेसवे का पूरा रूटमैप देख लीजिए, जाम से झाम से मिली आजादी
Advertisement
trendingNow12885130
Hindi Newsबिजनेस

40 मिनट में नोएडा से IGI एयरपोर्ट, 20 मिनट में दिल्ली से गुरुग्राम... UER-II, द्वारका एक्सप्रेसवे का पूरा रूटमैप देख लीजिए, जाम से झाम से मिली आजादी

Urban Extension Road II: दिल्ली-एनसीआर वालों को आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो तोहफे दिए हैं. 11000 करोड़ रुपये की लागत वाले इस तोहफे की मदद से नोएडा-दिल्ली-गुरुग्राम समेत 7 शहरों के लोगों को राहत मिलने वाली है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 17, 2025, 04:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

40 मिनट में नोएडा से IGI एयरपोर्ट, 20 मिनट में दिल्ली से गुरुग्राम... UER-II, द्वारका एक्सप्रेसवे का पूरा रूटमैप देख लीजिए, जाम से झाम से मिली आजादी

Dwarka Expressway UER-II Route Map: दिल्ली-एनसीआर वालों को आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो तोहफे दिए हैं. 11000 करोड़ रुपये की लागत वाले इस तोहफे की मदद से नोएडा-दिल्ली-गुरुग्राम समेत 7 शहरों के लोगों को राहत मिलने वाली है. जहां दिल्ली-एनसीआर में सफर आसान हो जाएगा तो वहीं गुरुग्राम आने-जाने वालों के लिए बड़ी राहत मिलेगी. घंटों के जाम ने आजादी मिलेगी और समय बचेगा. इतना ही नहीं नोएडा से दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाईअड्डे पर आवाजाही आसान हो जाएगी. गुरुग्राम के लोग कम समय में दिल्ली पहुंच सकेंगे.

आज से शुरू हो गया द्वारका एक्सप्रेसवे 

 17 अगस्त को पीएम मोदी ने हरियाणा को दो बड़ी सड़क परियोजनाओं की शुरुआत कर दी. पीएम की हरी झंडी के बाद गुरुग्राम से आईजीआई एयरपोर्ट तक बने देश के पहले 8 लेन अर्बन एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 को लोगों के लिए खोल दिया गया है.  29 किमी लंबे द्वारका एक्सप्रेस की मदद से अब लोग सीधे गुरुग्राम से दिल्ली मिनटों में पहुंच जाएंगे.  इस एक्सप्रेसवे की मदद से न केवल दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव वालों तो राहत मिलेगी, बल्कि बवाना, नरेला, मुंडका, रोहिणी, समयपुर बादली, कंझावला और किराड़ी जैसे इलाकों को भी फायदा मिलेगा.  पढ़ें-आधा सफर जमीन के 20 फीट ऊपर, बाकी सुरंग में...सिंगल पिलर पर बना 8 लेन वाला द्वारका एक्सप्रेस खुला, घंटेभर का सफर 20 मिनट में, टोल टैक्स से लेकर एंट्री-एग्जिट की पूरी डिटेल

 

नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम का सफर आसान  

Dwarka Expressway और UER-II सड़क के जरिए नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम का सफर आसान हो जाएगा. यह आईजीआई हवाई अड्डे के पास महिपालपुर को उत्तरी दिल्ली के अलीपुर से जोड़ते हुए इसे एनएच-44 से जोड़ेगा.  यह दिल्ली के रिंग रोड पर भीड़भाड़ भी कम करेगा. इससे NH-48, NH-44, रिंग रोड और बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर पर दबाव कम होगा.   

कहां से शुरू होगा यूईआर-II

यूईआर-2 शुरुआत दिल्ली के अलीपुर में दिल्ली-चंडीगढ़ राजमार्ग से होगी. आगे यह मुंडका, बक्करवाला, नजफगढ़, द्वारका से गुजरते हुए यह महिपालपुर के पास दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर खत्म होगा. वहीं यूईआर-II अक्षरधाम मंदिर के पास से शुरू होकर दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे को भी जुड़ेगाय. इसके शुरू होने से नोएडा से IGI एयरपोर्ट तक ट्रैवल करने वालों का समय कम होगा.  
 
 नोएडा से IGI पहुंचने में समय कम

इस कोरिडोर के चालू होने से इनर और आउटर रिंग रोड पर ट्रैफिक का दवाब कम होगा. मुकाबर चौक, धौला कुंआ, मधुबन चौक, NH9 जैसे भीड़भाड़ वाले चौराहों पर भीड़ कम होगी. जिसकी वजह से नोएडा से दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचने वाला समय कम होगा. सिंधु बॉर्डर से IGI एयरपोर्ट पहुंचने में अब 40 मिनट लगेंगे.  
 
20 मिनट में पहुंचेंगे दिल्ली से गुरुग्राम

अर्बन एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे की मदद से गुरुग्राम से दिल्ली एयरपोर्ट तक की दूरी कम हो जाएदगी. पहले जिस सफर को तय करने में लगभग एक घंटे से भी ज्यादा का समय लगता था. इस एक्सप्रेस वे की मदद से यह दूरी 20 मिनट में ही पूरा हो जाएगी. 

कहां से होगी द्वारका एक्सप्रेसवे की एंट्री  
  
द्वारका एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 29 किलोमीटर है.यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के महिपालपुर में शिव मूर्ति से शुरू होता है और गुरुग्राम के खेड़की दौला टोल प्लाजा पर खत्म होता है. 

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Expressway

Trending news

'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
election commission press conference
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
बिहार चुनाव से पहले कौन सा 'शुद्धिकरण' चल रहा? राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने बता दिया
2025 bihar election
बिहार चुनाव से पहले कौन सा 'शुद्धिकरण' चल रहा? राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने बता दिया
कौन थीं वो बुआ, जो इंदिरा गांधी की जगह बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री
History Of Nehru Family
कौन थीं वो बुआ, जो इंदिरा गांधी की जगह बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री
Aaj ki Taza Khabar: 'हमारी पदयात्रा ने इन नेताओं को रोड पर उतार दिया...', मतदाता अधिकार यात्रा पर बोले प्रशांत किशोर
aaj ki taza khabar
Aaj ki Taza Khabar: 'हमारी पदयात्रा ने इन नेताओं को रोड पर उतार दिया...', मतदाता अधिकार यात्रा पर बोले प्रशांत किशोर
मुझे उन लोगों को परेशान करना अच्छा लगता है... PM मोदी के साथ तस्वीर पर क्या बोलीं...
priyanka chaturvedi
मुझे उन लोगों को परेशान करना अच्छा लगता है... PM मोदी के साथ तस्वीर पर क्या बोलीं...
10 साल पुराने फ्लैट स्कैम का पर्दाफाश, नवी मुंबई के बिजनेसमैन से 1.47 करोड़ की ठगी
Maharashtra news
10 साल पुराने फ्लैट स्कैम का पर्दाफाश, नवी मुंबई के बिजनेसमैन से 1.47 करोड़ की ठगी
78 साल बाद क्यों बदल रहा PMO का पता? साउथ ब्लॉक छोड़ने के पीछे क्या है 'बड़ा' कारण?
New PMO
78 साल बाद क्यों बदल रहा PMO का पता? साउथ ब्लॉक छोड़ने के पीछे क्या है 'बड़ा' कारण?
धराली, किश्तवाड़, मंडी और अब कठुआ... तबाही की क्या है वजह, अखिर क्यों इतनी बढ़ रही..
Flash flood
धराली, किश्तवाड़, मंडी और अब कठुआ... तबाही की क्या है वजह, अखिर क्यों इतनी बढ़ रही..
पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा...
Maharashtra
पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा...
जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; 7 की मौत
Kathua Cloudburst
जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; 7 की मौत
;