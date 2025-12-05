Advertisement
Explainer: नोएडा या गुरुग्राम, रियल एस्टेट में निवेश के लिए कौन सी जगह है बेहतर और क्यों?

Noida vs Gurugram: गुरुग्राम एक बहुत ही मैच्योर और डेवलप्ड मार्केट है. नोएडा मार्केट अपनी अफोर्डेबिलिटी, प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और तेजी से बढ़ती कीमतों के लिए जाना जाता है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 05, 2025, 01:07 PM IST
Explainer: नोएडा या गुरुग्राम, रियल एस्टेट में निवेश के लिए कौन सी जगह है बेहतर और क्यों?

Real Estate : दिल्ली-NCR के रियल एस्टेट मार्केट में उभरते हुए रियल एस्टेट हब नोएडा और गुरुग्राम के बीच अक्सर तुलना की जाती है. गुरुग्राम एक बहुत ही मैच्योर और डेवलप्ड मार्केट है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कीमतों के मामले में अपने पीक पर पहुंच गया है. नोएडा मार्केट अपनी अफोर्डेबिलिटी, प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और तेजी से बढ़ती कीमतों के लिए जाना जाता है. हालांकि, इसके ज्यादातर इलाके अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में है, जहां दिल्ली-NCR के दूसरे इलाकों से पर्याप्त इंफ्रा और आसान कनेक्टिविटी की कमी है. नोएडा मार्केट में यमुना एक्सप्रेसवे (जेवर बेल्ट), नोएडा एक्सटेंशन और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे भी शामिल हैं.

नोएडा और गुरुग्राम की हमेशा ऐसे तुलना की जाती है जैसे वे एक-दूसरे से मुकाबला करने के लिए बने हों, लेकिन सच तो ये है कि उन्हें बिल्कुल अलग-अलग तरीकों से बनाया गया था. नोएडा ने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया. चौड़ी सड़कें, साफ-सुथरे ग्रिड, स्मूथ एक्सप्रेसवे, मेट्रो लाइनें. शहर जल्दी तैयार हो गया और फिर लोगों के आने का इंतजार किया. गुरुग्राम ने इसका उल्टा किया. पहले कंपनियां आईं, फिर टैलेंट आया, और उस डिमांड के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता गया.  गुरुग्राम में हमेशा से ग्रेड-ए ऑफिस रहे हैं. 

नोएडा के प्राइम इलाकों जैसे सेक्टर 150 में अपार्टमेंट की कीमतें 11,000 रुपये से 12,000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के बीच हैं. नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर अपार्टमेंट की कीमतें 16,000 रुपये से 17,000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के ब्रैकेट में हैं. जेवर एयरपोर्ट के पास अपार्टमेंट की कीमतें पिछले पांच सालों में 3,950 रुपये प्रति स्क्वायर फीट से बढ़कर 10,200 रुपये प्रति स्क्वायर फीट हो गई हैं. ये 158% की बढ़ोतरी है.

लग्जरी और कमर्शियल सेगमेंट में  गुरुग्राम का दबदबा

वहीं, गुरुग्राम मार्केट का लग्जरी और कमर्शियल सेगमेंट में दबदबा है, जिसमें गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर प्रॉपर्टी की कीमतें 18,000-19,000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट हैं. द्वारका एक्सप्रेसवे इलाके में अपार्टमेंट की कीमतें लगभग 15,000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट हैं. जहां नोएडा अफोर्डेबल हाउसिंग और हाई-ग्रोथ पोटेंशियल के लिए बेहतर है. वहीं गुरुग्राम मार्केट लग्जरी लिविंग और रेंटल यील्ड पर फोकस करता है.

यह भी पढ़ें : क्या ₹7,500 हो जाएगी प्राइवेट कर्मचारियों पेंशन? सरकार ने संसद में दिया ये जवाब

नोएडा में क्यों बढ़ी डिमांड

कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में 2020 और 2025 के बीच नोएडा में रेजिडेंशियल कीमतें गुरुग्राम की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बढ़ी हैं. जिसमें नोएडा के अधिकतर लोकेशन की वैल्यू दोगुनी या लगभग दोगुनी हो गई है. नए एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स पार्क, फिल्म सिटी प्रोजेक्ट और बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के कारण पिछले पांच सालों में कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ी है.

डेवलपर्स नोएडा को NCR के अगले बड़े लैंड बैंक के तौर पर देख रहे हैं. जिसमें नेशनल और रीजनल दोनों तरह के प्लेयर्स प्रीमियम, लग्जरी और ब्रांडेड रेसीडेंस की घोषणा कर रहे हैं या प्लान बना रहे हैं. इसकी तुलना में, गुरुग्राम मार्केट प्रीमियम बना हुआ है, लेकिन बड़े पैमाने पर नई प्लानिंग जमीन की कमी की वजह से प्रभावित हो रही है.

भारत की 'मॉल कैपिटल' 

पिछले 5 सालों में ही गुड़गांव में 17.6 मिलियन स्क्वेयर फीट नई ग्रेड-ए सप्लाई जोड़ी गई. गुड़गांव में 350 से ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनियां हैं. नोएडा इसके आस-पास भी नहीं है. नोएडा में सड़कें अच्छी हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए अभी भी वह काफी हद तक दिल्ली पर निर्भर है. गुरुग्राम ने अपना खुद का इकोसिस्टम बनाया, कॉर्पोरेट, मेडिकल, डाइनिंग, नाइटलाइफ सब कुछ. ये अब भारत की 'मॉल कैपिटल' है, जिसमें लगभग 90 ऑपरेशनल मॉल हैं. पिछले एक दशक में, गुरुग्राम में लगभग 47 नए मॉल खुले हैं. 

