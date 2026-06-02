Cement Price Hike: अगर आप नया घर बनाने का प्‍लान कर रहे हैं या क‍िसी निर्माण कार्य को करने का प्‍लान कर रहे हैं तो आपकी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है. दिग्गज ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि सीमेंट कंपनियां इस महीने कीमत में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर सकती हैं. कंपनियों के ऐसा करने का कारण इनपुट कॉस्ट में लगातार हो रहा इजाफा है. रिपोर्ट के अनुसार कच्चे माल और प्रोडक्‍शन की बढ़ती कीमत के कारण सीमेंट कंपन‍ियों का प्रॉफ‍िट और मार्जिन अब घटने लगा है. ऐसे में अपने प्रॉफ‍िट को स‍िक्‍योर करने के लि‍ए कंपनियों के पास देश के कई हिस्सों में कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है.

डीलरों से मिले फीडबैक के अनुसार जून महीने में प्रत‍ि बोरी सीमेंट पर औसतन 5 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. इसका सीधा असर घर बना रहे या बनाने का प्‍लान कर रहे लोगों पर पड़ेगा. नोमुरा की रिपोर्ट में क्षेत्र के हिसाब से सीमेंट के दाम और ड‍िमांड की पूरी कैलकुलेशन को समझाया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, देश के दक्षिणी और पूर्वी बाजारों में फिलहाल सीमेंट की ड‍िमांड काफी सुस्त बनी हुई है. इसके उलट पश्‍च‍िमी क्षेत्र में सीमेंट निर्माताओं ने अभी से जून के लिए प्रति बोरी करीब 15 रुपये की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है.

10 रुपये बोरी का इजाफा क‍िये जाने का प्रस्ताव

उत्तर भारत के डीलरों ने भी जानकारी दी है कि वहां सीमेंट की कीमतों में करीब 10 रुपये बोरी का इजाफा क‍िये जाने का प्रस्ताव रखा गया है. हालांकि, देश के सेंट्रल रीजन में ड‍िमांड मजबूत रहने की उम्मीद है, जिसके चलते वहां सीमेंट की कीमत स्थिर बनी रह सकती हैं. ब्रोकरेज फर्म ने सीमेंट की कीमत, देश में सीमेंट की ड‍िमांड और कंपनियों की कमाई के अनुमान के बेस पर शेयर मार्केट के निवेशकों के लिए पसंदीदा शेयरों की ल‍िस्‍ट भी जारी की है.

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इन कंपन‍ियों को बताया पहली पसंद

नोमुरा ने इस सेक्टर में डालम‍िया भारत, एसीसी, अंबुजा सीमेंट्स, श्री सीमेंट, रैमको सीमेंट्स और नुवोको विस्टास जैसी कंपनियों को पहली पसंद बताया है. वहीं अगर ब्लूमबर्ग के जानकारों के आंकड़ों को देखें तो बड़ी कंपनियों में अल्ट्राटेक सीमेंट और अंबुजा सीमेंट को खरीदने की सबसे ज्यादा सलाह दी जा रही है. दूसरी तरफ, श्री सीमेंट को लेकर मार्केट के जानकारों की मिली-जुली राय बनी हुई है.

(ड‍िस्‍क्‍लेमर: जी न्‍यूज अपने पाठकों को क‍िसी भी तरह के न‍िवेश से जुड़ी सलाह नहीं देता. क‍िसी भी प्रकार का न‍िवेश करने से पहले अपने फाइनेंश‍ियल एडवाइजर से संपर्क करें.)