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नॉन-लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगस्त में 10 प्रतिशत बढ़ा, हेल्थ सेगमेंट रहा अव्वल

Non-Life Insurance Premium: केयरएज रेटिंग्स की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार अगस्त के महीने में नॉन-लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 10% बढ़कर 27,455 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. इसमें हेल्थ इंश्योरेंस की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 21, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 03:14 PM IST
नॉन-लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगस्त में 10 प्रतिशत बढ़ा, हेल्थ सेगमेंट रहा अव्वल
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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