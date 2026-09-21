/नॉन-लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगस्त में 10 प्रतिशत बढ़ा, हेल्थ सेगमेंट रहा अव्वल

Health Insurance Premium: भारतीय बीमा क्षेत्र (Insurance Sector) के लिए अगस्त का महीना शानदार रहा है. देश में नॉन-लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सालाना आधार पर 10 प्रतिशत बढ़कर 27,455 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. केयरएज रेटिंग्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, इस बढ़त का मकसद हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट को जाता है और इसकी डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है. इसके साथ ही फसल बीमा के पंजीकरण में हुए बदलावों और रिटेल सेक्टर की मजबूती ने इस ग्रोथ को नया पंख दिया है. रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त में नॉन-लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सालाना आधार पर 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 27,455 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है.