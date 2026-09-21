/नॉन-लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगस्त में 10 प्रतिशत बढ़ा, हेल्थ सेगमेंट रहा अव्वल

Health Insurance Premium: भारतीय बीमा क्षेत्र (Insurance Sector) के लिए अगस्त का महीना शानदार रहा है. देश में नॉन-लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सालाना आधार पर 10 प्रतिशत बढ़कर 27,455 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. केयरएज रेटिंग्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, इस बढ़त का मकसद हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट को जाता है और इसकी डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है. इसके साथ ही फसल बीमा के पंजीकरण में हुए बदलावों और रिटेल सेक्टर की मजबूती ने इस ग्रोथ को नया पंख दिया है. रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त में नॉन-लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सालाना आधार पर 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 27,455 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है.
मौजूदा वित्त वर्ष (FY27) में अप्रैल से अगस्त के दौरान इंश्योरेंस सेक्टर की ग्रोथ बढ़कर 9.6 प्रतिशत हो गई है, यह पिछले साल की इसी अवधि में 6 प्रतिशत थी. इस बढ़ोतरी के पीछे खासतौर पर फसल बीमा पंजीकरण के समय में हुआ बदलाव और हेल्थ सेगमेंट की मजबूत मांग जिम्मेदार है. रिपोर्ट में बताया गया कि खरीफ फसल रजिस्ट्रेशन की टाइम लिमिट 31 जुलाई से आगे बढ़ने के कारण जुलाई में फसल प्रीमियम तीन गुना बढ़कर 3,274 करोड़ रुपये हो गया था. बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा अगस्त तक टलने की वजह से फसल प्रीमियम में उछाल दर्ज किया गया.
इस बढ़ोतरी के कारण आग और फसल बीमा से जुड़े नुकसान का असर भी 11.1 पीपी से घटकर मात्र 4.2 पीपी रह गया है, जिससे ओवरऑल पोर्टफोलियो में स्थिरता आई है. अगस्त महीने में कुल इंश्योरेंस प्रीमियम में अकेले हेल्थ इंश्योरेंस का हिस्सा 39.5 प्रतिशत रहा, जबकि अप्रैल-अगस्त के दौरान यह औसतन 44 प्रतिशत रहा है. अगस्त में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम सालाना आधार पर 18 प्रतिशत बढ़कर 10,834 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. केयरएज रेटिंग्स के डायरेक्टर प्रियेश रूपारेलिया के अनुसार, रिन्यूअल रेट में बढ़ोतरी, क्लेम रेश्यो में कमी और नए ग्राहकों के जुड़ने से हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर की ग्रोथ की क्वालिटी में काफी सुधार आया है.
गाड़ियों की बिक्री में आई सुस्ती का असर मोटर इंश्योरेंस के कारोबार पर भी देखने को मिला है. अगर आग और फसल बीमा को अलग कर दें, तो जुलाई में इंडस्ट्री की कुल ग्रोथ 17 प्रतिशत से घटकर 14.3 प्रतिशत रह गई थी. हालांकि, इसके बावजूद मोटर इंश्योरेंस सेगमेंट में लगातार पांचवें महीने दोहरे अंकों (Double-Digit) की ग्रोथ दर्ज की गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट रिटेल डिमांड की कमी के कारण नहीं, बल्कि गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में अस्थाई कमी की वजह से है.
अगस्त महीने के दौरान प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों और स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरर्स का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा. इन कंपनियों ने मिलकर अगस्त में कुल प्रीमियम का 73.3 प्रतिशत हिस्सा अपने नाम किया, जो चालू साल का सबसे उच्चतम स्तर है. सितंबर के दूसरे पखवाड़े से जीएसटी तुलनात्मक आधार आसान होने की वजह से रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस की रफ्तार में मामूली नरमी आ सकती है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से इंश्योरेंस मार्केट का रुझान सकारात्मक बना हुआ है.