Northern Railways : भारतीय रेलवे और इंडस टावर्स के सहयोग से महिलाओं की सर्विस के लिए एक बड़ी पहल की गई है. CSR कार्यक्रम 'नारी सम्मान' के तहत देश के 175 रेलवे स्टेशनों पर 500 सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें लगाई गई हैं. ये मशीनें दिल्ली, फीरोजपुर, अंबाला, मुरादाबाद और लखनऊ मंडलों के प्रमुख स्टेशनों पर लगाई की गई हैं.
इस पहल के तहत महिलाओं और लड़कियों को 24 घंटे मुफ्त सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जा रहे हैं. IoT तकनीक से लैस इन मशीनों की मदद से अब तक लगभग 3 करोड़ नैपकिन वितरित किए जा चुके हैं.
इंडस टावर्स के CSR प्रोग्राम 'प्रगति' के अंतर्गत शुरू की गई ये योजना महिलाओं की स्वास्थ्य और स्वच्छता को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. यह पहल सरकार की 'नेशनल हेल्थ मिशन' के तहत चल रही 'मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम' के उद्देश्यों के भी अनुरूप है. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, ये सुविधा न केवल यात्रा को अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक बनाएगी बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं को भी मजबूत करेगी.
रेलवे प्रेस रिलीज के मुताबिक, उत्तरी रेलवे के महाप्रबंधक राजेश कुमार पांडे ने कहा, 'भारतीय रेलवे हर दिन लाखों यात्रियों को सेवा प्रदान करता है, जिनमें लाखों महिलाएं और लड़कियां भी शामिल हैं. उनकी सुविधा, सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करना हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है. इंडस टावर्स के साथ यह साझेदारी सार्वजनिक स्थानों को महिलाओं के लिए अधिक समावेशी और सहायक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. ये पब्लिक इंफ्रा में सार्थक सामाजिक परिणामों को शामिल करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.'
ये पहल भारतीय रेल द्वारा यात्रा को महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित, समावेशी और सम्मानजनक बनाने के निरंतर प्रयासों को और मजबूत करती है. यह पहल इंडस टावर्स की व्यापक CSR का हिस्सा है. इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 15 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालना है.