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500 वेंडिंग मशीनें, 175 रेलवे स्टेशन...सेनेटरी पैड; रेलवे ने 'नारी सम्मान' के लिए किया ये बड़ा काम

इंडस टावर्स के CSR प्रोग्राम 'प्रगति' के अंतर्गत शुरू की गई ये योजना महिलाओं की स्वास्थ्य और स्वच्छता को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. यह पहल सरकार की 'नेशनल हेल्थ मिशन' के तहत चल रही 'मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम' के उद्देश्यों के भी अनुरूप है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 23, 2026, 07:58 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:58 PM IST
500 वेंडिंग मशीनें, 175 रेलवे स्टेशन...सेनेटरी पैड; रेलवे ने 'नारी सम्मान' के लिए किया ये बड़ा काम

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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