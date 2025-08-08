वाह री जनता! घर बनाने से ज्यादा जरूरी हो गया घूमना, छुट्टियों पर लुटा रहे लोन का पैसा; इन दो शहरों के लोग कर्ज लेने में सबसे आगे

हमारे देश में एक ऐसा भी वक्त था, जब लोग घर, शादी या बिजनेस लिए कर्ज यानी लोन से पहले हजार बार सोचते थे. लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है. अब लोग कहते हैं 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' और बिना ज्यादा सोचे-समझे घूमने के लिए भी लोन लेने से पीछे नहीं हटते. एक ताजा रिपोर्ट बताती है कि पिछले छह महीने में हर चार में से एक भारतीय (27%) ने सिर्फ छुट्टियों पर जाने के लिए पर्सनल लोन लिया है. यहीं आंकड़ा साल 2023 में 21% था, जो अब 6% बढ़ गया है. बड़े शहरों में घूमने के लिए लोन लेने की होड़ में दिल्ली नंबर वन है, जहां 35% लोगों ने हॉलिडे लोन लिया. इसके बाद हैदराबाद 18% के साथ दूसरे पायदान पर है. मुंबई (15%) और बैंगलोर (14%) भी इस लिस्ट में पीछे नहीं हैं.

छोटे शहरों में भी बढ़ता क्रेज

अगर आपको लगता है कि सिर्फ मेट्रो सिटी के लोग ही ऐसे शौक पूरे करते हैं, तो यह गलत है. रिपोर्ट में सामने आया कि 71% ट्रैवल लोन लेने वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों (लखनऊ, आगरा, जयपुर जैसे) से हैं. 2023 में यह संख्या 68% थी. इसका मतलब छोटे शहरों में भी इकोनॉमिक फ्रीडम और घूमने की चाहत तेजी से बढ़ रही है.

कौन ले रहा सबसे ज्यादा लोन?

घूमने के लिए लोन लेने वालों में सबसे ज्यादा 65% प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग हैं. इसके बाद 17% बिजनेस करने वाले लोग हैं. उम्र के हिसाब से देखें तो 30-40 साल के लोगों (47%) से सबसे ज्यादा लोन लिया है, लेकिन 20-30 साल के युवा यानी जनरेशन जेड सबसे तेजी से बढ़ते हुए 29% पर पहुंच गए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले दोगुना है.

पसंदीदा डेस्टिनेशन और लोन अमाउंट

घूमने के लिए गोवा (18%) सबसे पॉपुलर है, इसके बाद कश्मीर (16%) और हिमाचल प्रदेश (14%) का नाम आता है. विदेश यात्राओं में साउथईस्ट एशिया 44% के साथ नंबर वन है. लोन अमाउंट की बात करें तो 30% लोग ₹1-3 लाख का लोन ले रहे हैं. वहीं, 20% लोग 50 हजार -1 लाख और 19% लोग 3-5 लाख का लोन रहे हैं. वहीं, चौंकाने वाली बात यह है कि 50,000 रुपये से कम का लोन लेने वालों की संख्या पिछले साल के मुकाबले 7 गुना बढ़ गई है.

घर की मरम्मत से ज्यादा छुट्टियां जरूरी!

2023 में 31% लोग घर के रेनोवेशन के लिए लोन लेते थे, लेकिन अब यह घटकर 24% रह गया है. वहीं, ट्रैवल लोन की मांग 27% तक पहुंच गई है. पैसाबाजार के सीईओ संतोष अग्रवाल कहते हैं कि लोग अब अपनी इच्छा और लाइफस्टाइल की जरूरतें पूरी करने के लिए लोन लेने में ज्यादा सहज हो गए हैं. हॉलिडे लोन की बढ़ोतरी इसी बदलाव का सबूत है.