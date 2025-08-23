Mukesh Ambani, Nita Ambani, Isha Ambani नहीं... परिवार में इनके पास हैं रिलायंस के सबसे ज्यादा शेयर्स

भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में मुकेश अंबानी का नाम बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट में आता है. फोर्ब्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ करीब $109.5 बिलियन (9.4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा) है. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, रिटेल, डिजिटल सर्विसेज और कई अन्य सेक्टर्स में काम करती है और भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिलायंस के सबसे बड़े शेयर होल्डर खुद मुकेश अंबानी नहीं हैं? आइए जानते हैं कि आखिर किसके पास है RIL का सबसे ज्यादा हिस्सा.

अंबानी परिवार के शेयर

ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, अंबानी परिवार के पास 56,01,426 शेयर हैं. इसमें मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, ईशा अंबानी, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी शामिल हैं. इन सभी के पास मिलाकर 80,52,021 शेयर मौजूद हैं. लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अंबानी परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अकेले ही परिवार के बाकी सदस्यों से कहीं ज्यादा शेयर की मालिक हैं.

कोकिलाबेन अंबानी: असली शेयर होल्डर

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोकिलाबेन अंबानी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1,57,41,322 शेयर हैं. इसका मतलब है कि वह न सिर्फ परिवार की सबसे बड़ी शेयर होल्डर हैं, बल्कि अंबानी परिवार की सबसे अमीर महिला भी हैं. उनके पास मौजूद शेयरों की वैल्यू 18,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा बताई जाती है. यह उन्हें परिवार में एक अलग पावर पोज़िशन देता है.

कोकिलाबेन का सफर

कोकिलाबेन का जन्म 24 फरवरी 1934 को गुजरात के जामनगर शहर में हुआ था. उनका परिवार साधारण था और उनकी पढ़ाई भी ज्यादा आगे तक नहीं हुई थी. साल 1955 में उन्होंने धीरूभाई अंबानी से शादी की, जब वे अभी टेक्सटाइल बिजनेस की शुरुआत कर रहे थे.

धीरे-धीरे रिलायंस ग्रुप ने तरक्की की और देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गया. धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद जब साल 2004-2005 में मुकेश और अनिल अंबानी के बीच रिलायंस के बंटवारे की बात आई, तो परिवार को एकजुट रखने और कारोबार को सही दिशा देने का काम भी कोकिलाबेन ने ही किया.

कोकिलाबेन की ताकत और रोल

भले ही कोकिलाबेन अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज में कोई एग्जीक्यूटिव पोजीशन नहीं रखतीं, लेकिन उनकी हिस्सेदारी उन्हें कंपनी में सबसे प्रभावशाली महिला बनाती है. वे परिवार की निर्णायक mediator रही हैं और कई बार उनके फैसलों ने ही अंबानी परिवार की दिशा तय की है.

FAQs

Q1: क्या मुकेश अंबानी रिलायंस के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं?

नहीं, रिलायंस की सबसे बड़ी शेयर होल्डर उनकी मां कोकिलाबेन अंबानी हैं.

Q2: कोकिलाबेन अंबानी के पास कितने शेयर हैं?

उनके पास करीब 1,57,41,322 शेयर हैं.

Q3: कोकिलाबेन अंबानी की नेटवर्थ कितनी है?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी नेटवर्थ लगभग 18,000 करोड़ रुपये है.

Q4: कोकिलाबेन अंबानी का जन्म कब और कहां हुआ था?

उनका जन्म 24 फरवरी 1934 को गुजरात के जामनगर में हुआ था.

Q5: रिलायंस के बंटवारे में कोकिलाबेन का क्या रोल था?

उन्होंने साल 2004-2005 में मुकेश और अनिल अंबानी के बीच Reliance के बंटवारे में mediator की भूमिका निभाई थी.