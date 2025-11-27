अंडरवियर का अर्थशास्त्र... कच्छे की सेल बता देती देश के खजाने का हाल, कैसे है इकोनॉमी से कनेक्शन ?

Underwear Economy Index: आमतौर पर लोग अंडरवियर,लॉन्जरी जैसे चीजों पर बात नहीं करना चाहते हैं. खरीदारी करने के लिए भी दुकान का एकांत कोना खोजते हैं. कपड़े के अंदर पहने जाने वाले अंडरवियर को लेकर लोगों में झिझक होती है और लोग इसे अपनी प्राइवेसी से जोड़कर देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अंडरवियर सिर्फ आपकी सेहत नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का भी हाल खोल देते हैं. अक्सर अंडरवियर की हाइजीन की बात कही जाती है, लेकिन यहीं गारमेंट देश की इकोनॉमी का हाल भी बयां कर देती है. अगर यूं कहे कि पुराने और फटे अंडरवियर सिर्फ पहने वालों की ही नहीं बल्कि उसके देश का भी हाल बयां कर देते हैं.

अंडरवियर बताती है देश की इकोनॉमी का हाल

अर्थशास्त्र में एक अनकनवेंशनल थ्योरी है, जिसे मेन्स अंडरवियर इंडेक्स (Men's Underwear Index) कहते हैं. इस इंडेक्स में पुरुषों के अंडरवियर के दाम और उसकी सेल्स पर देश की अर्थव्यवस्था की हालात आंकी जाती है. अमेरिका के दिग्गज अर्थशास्त्री और अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के पूर्व चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन ने इस बारे में बात की है. एलन ग्रींसपैन (Alan Greenspan) ने अंडरवियर की सेल को मंदी से जोड़कर देखा है. उनके थ्योरी के हिसाब से पुरुषों के अंडरवियर की सेल से अर्थव्यवस्था और मंदी का आंकलन किया जाता है.

अंडरवियर का अर्थशास्त्र

साल 1987 से लेकर 2006 तक फेडरल रिजर्व के प्रमुख रह चुके एलन ग्रींसपैन के मुताबिक अंडरवियर पर्सनल हाइजीन के हिसाब से पुरुषों के लिए जरूरी है. इसकी डिमांड आम तौर पर सामान्य बनी रहती है, क्योंकि इसे बाकी कपड़ों की तरह ज्यादा नहीं खरीदा जाता है, लेकिन बार ऐसा देखा जाता है कि देश में अंडरवियर जैसी जरूरत की चीज़ों की डिमांड लगातार गिरने लगती है. ये दिखाता है कि लोगों की कमाई घट गई है. लोग अपनी जरूरी चीज पर खर्च करने से बच रहे हैं और पैसों को भविष्य के लिए सुरक्षित रख रहे हैं. अंडरवियर की सेल घटने का मतलब है कि लोग फटे और पुराने अंडरवियर से काम चला रहे हैं. डिमांड घटेगी तो कीमत घटने लगती है. यानी अंडरवियर की कीमतों में अगर गिरावट आने लगे तो आपको खुश होने के बजाए चिंता करनी चाहिए.

अमेरिका में मंदी के हालात

फरवरी 2023 में फार्च्यून में छपी एक रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे साल 2022 में अमेरिका में अचानक अंडरवियर का कीमत लगातार गिरने लगी. बता दें कि ये कोविड महामारी का वक्त था. लोगों के काम काम नहीं थे, अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ने लगी थी. अर्थव्यवस्था मंदी के मुहाने पर खड़ी थी.यहां ये जानना जरूरी है कि ये अंडरवियर इंडेक्स अर्थव्यवस्था को मापने का कोई आधिकारिक मापदंड नहीं है, लेकिन अंडरवियर के डिमांड और कीमत के बीच का आंकलन कर अर्थव्यवस्था की स्थिति को नापते हैं. अगर अर्थव्यवस्था की सेहत अच्छी होती है तो लोग उन चीजों पर भी अधिक खर्च करते हैं, जो बाहर से दिखता नहीं और जिसकी खरीदारी आमतौर पर जरूरत पड़ने पर ही की जाती है. वहीं जब आर्थिक स्थिति बिगड़ी है तो सबसो पहले इन्हीं चीजों की खरीदारी रोक कर लोग पैसे बचाते हैं. यानी कुल मिलाकर अंडरवियर की सेल से इकोनॉमिक हालात को आंका जाता है.