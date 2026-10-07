/महंगा होगा लोन, लेकिन यहां बढ़ेगी कमाई, RBI के फैसले से बैंक में जमा FD पर क्या होगा असर?

REPO Rate Hike: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करीब 4 साल बाद रेपो रेट में इजाफा किया है. 7 अक्टूबर को रेपो रेट में लंबे वक्त बात बढ़ोतरी कर दी गई. ब्याज दर में 25 बेसिस प्वाइंट का इजाफा कर 5.50 फीसदी तक दिया गया. रेपो रेट बढ़ने से आपको होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन सब महंगा होगा. आपकी EMI बढ़ जाएगी. सिर्फ आपके लोन की EMI पर ही इसका असर नहीं होगा, बल्कि बैंक में जमा FD पर भी असर होगा.
रेपो रेट का बैंक FD पर दिखेगा असर
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 0.25 फीसदी का इजाफा कर दिया है. रेपो रेट के इजाफे का असर बैंक जमा पर भी पड़ेगा. रेपो रेट बढ़ने से कर्ज महंगा हो जाता है. ऐसे में बैंक ज्यादा पैसे जमा करने के लिए सेविंग स्कीम्स पर ज्यादा ब्याज ऑफर करते हैं. एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी जाती है, हालांकि ये बढ़ोतरी एकदम से नहीं होती. धीरे-धीरे बैंक ग्राहकों को लुभाने के लिए एफडी का इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं.
रेपो रेट बढ़ने पर क्यों बढ़ता है FD का रेट
रेपो रेट मतलब जिस ब्याज दर पर RBI बैंकों को पैसे उधार देता है. ब्याज दर बढ़ने से बैंकों के लिए फंड जुटाना महंगा हो जाता है. ऐसे में बैंक लोगों को FD में जमा करवाने के लिए आकर्षित करता है. बैंक अपने फंड की जरूरत, जमा की मांग और बाजार की स्थिति देखकर ब्याज दर पर फैसला लेते हैं. ऐसा नहीं है कि आज आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाई और कल से FD पर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा. खासकर छोटे बैंक ब्याज दर रिवाइज करने में आगे रहते हैं. तेजी से डिपॉजिट जुटाने की कोशिश में वो पहले FD दरों में बदलाव कर देते हैं. बड़े बैंक आमतौर पर धीरे-धीरे दरों में बदलाव करते हैं.
अगर अभी भी देखें, तो ज्यादातर सरकारी बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट पर 6.30 से 6.65 इंटरेस्ट रेट देते हैं, जबकि प्राइवेट बैंक, छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्याज दर थोड़ा ज्यादा है. मतलब साफ है कि अगर आप एफडी करवाने की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं. रेपो रेट बढ़ने के बाद ब्याज दर बढ़ने में कुछ हफ्तों का समय लग सकता है .