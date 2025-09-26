Nothing के सीईओ Carl Pei का मास्टरप्लान: भारत में झोंकेंगे 887 करोड़, युवाओं के लिए 1800 जॉब्स का तोहफा

भारत का टेक सेक्टर लगातार दुनिया भर की दिग्गज कंपनियों को अट्रैक्ट कर रहा है. अब इसी कड़ी में नथिंग (Nothing) के सीईओ और फाउंडर कार्ल पेई (Carl Pei) ने भारत को अपना बड़ा केंद्र बनाने का ऐलान किया है. कार्ल पेई ने घोषणा की है कि उनकी कंपनी अगले तीन सालों में 100 मिलियन डॉलर (करीब 887 करोड़ रुपये) का निवेश करेगी और इसके जरिए 1800 से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी. यह कदम न केवल भारत की टेक इंडस्ट्री को नई उड़ान देगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर भी लेकर आएगा.

कार्ल पेई ने यह ऐलान अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया, जिसमें उन्होंने भारत के रेलवे और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि भारत बिना शक दुनिया के स्मार्टफोन इंडस्ट्री के भविष्य को आकार देगा. Pei ने आगे बताया कि नथिंग अपने सब-ब्रांड CMF को भारत में हेडक्वार्टर करेगा और इसे देश का पहला ग्लोबल कंज्यूमर टेक ब्रांड बनाने की दिशा में काम करेगा.

Optiemus के साथ मैन्युफैक्चरिंग JV

नथिंग ने भारतीय टेक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑप्टिमस के साथ साझेदारी की है. इस नए जॉइंट वेंचर के तहत, भारत में लोकल लेवल पर बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी. इससे न केवल भारतीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि देश की मेक इन इंडिया पहल को भी मजबूत आधार मिलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

डिजाइन से लेकर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन तक

कंपनी का प्लान भारत में एंड-टू-एंड प्रोडक्ट कैपेबिलिटी तैयार करना है. यानी, प्रोडक्ट डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और फिर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन तक का पूरा काम भारत से होगा. Pei ने इसे नथिंग के विजन को हकीकत में बदलने की दिशा में एक की माइलस्टोन करार दिया है.

युवाओं के लिए सुनहरा मौका

भारत पहले ही नथिंग का सबसे बड़ा टैलेंट बेस बनता जा रहा है. कार्ल पेई का यह निवेश न केवल यहां की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को वैश्विक स्तर पर मजबूत करेगा, बल्कि युवाओं के लिए 1800 नई नौकरियों का तोहफा भी देगा.