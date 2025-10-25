Advertisement
November bank holiday list: बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं? छुट्टियों की पूरी लिस्ट देख चौंक जाएंगे

 नवंबर में बैंक जाने की योजना बनाने वाले ग्राहकों के लिए ये खबर जरूरी है. नवंबर में भी बैंकों में लगभग 9 से 10 दिन छुट्टी रहेगी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 25, 2025, 04:24 PM IST
November bank holiday list : फेस्टिव सीजन के बाद नवंबर का महीन कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है. त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद लोग आप अपने काम पर लौट चुके हैं. लेकिन इस महीने में भी बैंक कुछ दिन बंद रहने वाले हैं. नवंबर में बैंक जाने की योजना बनाने वाले ग्राहकों के लिए ये खबर जरूरी है. नवंबर में भी बैंकों में लगभग 9 से 10 दिन छुट्टी रहेगी. ऐसे में अगर आप बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम पूरा करने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले छुट्टियों की पूरी लिस्ट देख लें, ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े.

यह भी पढ़ें : छठ पूजा पर टिकट की मारामारी, ठप पड़ी IRCTC की वेबसाइट, परेशान हुए यात्री

नवंबर बैंक हॉलिडे लिस्ट

01 नवंबर – दिवाली, हरियाणा दिवस, कन्नड़ राज्योत्सव, कुट

02 नवंबर – विक्रम संवत नववर्ष, दिवाली (बाली प्रतिपदा), गोवर्धन पूजा

03 नवंबर – निंगोल चक्कौबा, दिवाली (सिक्किम), भाई दूज

05 नवंबर – गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा

07 नवंबर – छठ पूजा (असम, पश्चिम बंगाल), वांगाला महोत्सव

08 नवंबर – छठ पूजा (बिहार), कनकदास जयंती

11 नवंबर – ल्हाबाब दुचेन

12 नवंबर – एगास बगवल

15 नवंबर – गुरु नानक जयंती

20 नवंबर – गरिया पूजा

23 नवंबर – सैंग कुट स्नेम

नहीं रुकेंगे ये काम

आप बैंकों की छुट्टी के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग (UPI, IMPS, NEFT, RTGS) और ATM के जरिए पैसे का लेनदेन या अन्य काम कर सकते हैं. इन सुविधाओं पर बैंकों की छुट्टियों का कोई असर नहीं पड़ेगा.

अक्टूबर में हैं 21 दिन बैंक हॉलिडे

इस साल अक्टूबर में त्योहारों और वीकेंड की वजह से देशभर में कुल 21 दिन बैंक हॉलिडे हैं. हर रविवार और महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंक बंद रहते हैं. बिहार और झारखंड में बैंक 27 और 28 अक्टूबर को बंद रहेंगे.

