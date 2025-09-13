अब मिजोरम जाना हुआ आसान! दिल्ली से सीधे आइजॉल तक चलेगी राजधानी एक्सप्रेस; जानिए रूट, टाइमिंग और किराया

पूर्वोत्तर भारत के सबसे खूबसूरत और हरे-भरे राज्यों में से एक मिजोरम अब सीधे दिल्ली से रेल मार्ग से जुड़ गया है. यह ऐतिहासिक पल शनिवार को आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैराबी-सैरांग रेलवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए सैरांग से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के बीच नई राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई. मिजोरम की राजधानी आइजॉल से महज 18 किलोमीटर दूर स्थित सैरांग स्टेशन से चलने वाली यह ट्रेन न केवल राज्य को पहली बार देश की राजधानी से जोड़ रही है, बल्कि पूर्वोत्तर के लोगों के लिए भी यह बड़ी सौगात है.

देश की 26वीं राजधानी एक्सप्रेस

नई ट्रेन का नाम सैरांग-आनंद विहार टर्मिनल राजधानी एक्सप्रेस (20507/20508) है. यह देश की 26वीं राजधानी एक्सप्रेस होगी, जो 2,512 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके यात्रियों को मिजोरम से सीधे दिल्ली ले जाएगी. अब तक दिल्ली से मिजोरम पहुंचने के लिए यात्रियों को हवाई मार्ग या लंबा सड़क-सफर ही करना पड़ता था. राजधानी एक्सप्रेस शुरू होने से यह दूरी और समय दोनों ही काफी हद तक आसान हो जाएंगे.

कितने स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन

दिल्ली और मिजोरम को जोड़ने वाली यह राजधानी एक्सप्रेस कुल 18 बड़े स्टेशनों पर रुकेगी. इनमें बैराबी, हैलाकांडी, बदरपुर जंक्शन, न्यू हाफलांग, होजाई, गुवाहाटी, रंगिया जंक्शन, बरपेटा रोड, न्यू बोंगाईगांव, न्यू कूचबिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, मालदा टाउन, साहिबगंज जंक्शन, भागलपुर, जमालपुर, पटना, डी.डी. उपाध्याय जंक्शन और कानपुर सेंट्रल शामिल हैं.

टाइम टेबल और फ्रीक्वेंसी

* ट्रेन संख्या 20507 (सैरांग-आनंद विहार टर्मिनल राजधानी एक्सप्रेस) हर शुक्रवार को सैरांग से दोपहर 4:30 बजे रवाना होगी और रविवार सुबह 10:50 बजे दिल्ली पहुंचेगी.

* ट्रेन संख्या 20508 (आनंद विहार टर्मिनल-सैरांग राजधानी एक्सप्रेस) हर रविवार को शाम 7:50 बजे दिल्ली से चलेगी और मंगलवार को दोपहर 3:15 बजे सैरांग पहुंचेगी.

टिकट किराया

इस ट्रेन में यात्रियों के लिए एसी फर्स्ट क्लास, एसी टू टियर और एसी थ्री टियर कोच उपलब्ध होंगे. पूरे मार्ग का किराया इस प्रकार तय किया गया है:

* एसी थ्री टियर (3A) - 3625 रुपये

* एसी टू टियर (2A) - 4820 रुपये

* एसी फर्स्ट क्लास (1A) - 7890 रुपये

यात्रियों को होगा बड़ा फायदा

राजधानी एक्सप्रेस शुरू होने से अब दिल्ली और मिजोरम की राजधानी आइजॉल के बीच यात्रा बेहद सुविधाजनक और सुरक्षित हो गई है. तेज रफ्तार, बेहतर सुविधाओं और टाइम पर पहुंचाने के लिए जानी जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस पर्यटकों और स्थानीय यात्रियों के लिए एक वरदान साबित होगी. इस नई रेल कनेक्टिविटी से न सिर्फ मिजोरम की दिल्ली और अन्य राज्यों से कनेक्टिविटी मजबूत होगी बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी नई उड़ान मिलेगी.