अब मिजोरम जाना हुआ आसान! दिल्ली से सीधे आइजॉल तक चलेगी राजधानी एक्सप्रेस; जानिए रूट, टाइमिंग और किराया
Advertisement
trendingNow12920240
Hindi Newsबिजनेस

अब मिजोरम जाना हुआ आसान! दिल्ली से सीधे आइजॉल तक चलेगी राजधानी एक्सप्रेस; जानिए रूट, टाइमिंग और किराया

पूर्वोत्तर भारत के सबसे खूबसूरत और हरे-भरे राज्यों में से एक मिजोरम अब सीधे दिल्ली से रेल मार्ग से जुड़ गया है. शनिवार को पीएम मोदी ने बैराबी-सैरांग रेलवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए सैरांग से दिल्ली के बीच नई राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 13, 2025, 11:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब मिजोरम जाना हुआ आसान! दिल्ली से सीधे आइजॉल तक चलेगी राजधानी एक्सप्रेस; जानिए रूट, टाइमिंग और किराया

पूर्वोत्तर भारत के सबसे खूबसूरत और हरे-भरे राज्यों में से एक मिजोरम अब सीधे दिल्ली से रेल मार्ग से जुड़ गया है. यह ऐतिहासिक पल शनिवार को आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैराबी-सैरांग रेलवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए सैरांग से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के बीच नई राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई. मिजोरम की राजधानी आइजॉल से महज 18 किलोमीटर दूर स्थित सैरांग स्टेशन से चलने वाली यह ट्रेन न केवल राज्य को पहली बार देश की राजधानी से जोड़ रही है, बल्कि पूर्वोत्तर के लोगों के लिए भी यह बड़ी सौगात है.

देश की 26वीं राजधानी एक्सप्रेस
नई ट्रेन का नाम सैरांग-आनंद विहार टर्मिनल राजधानी एक्सप्रेस (20507/20508) है. यह देश की 26वीं राजधानी एक्सप्रेस होगी, जो 2,512 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके यात्रियों को मिजोरम से सीधे दिल्ली ले जाएगी. अब तक दिल्ली से मिजोरम पहुंचने के लिए यात्रियों को हवाई मार्ग या लंबा सड़क-सफर ही करना पड़ता था. राजधानी एक्सप्रेस शुरू होने से यह दूरी और समय दोनों ही काफी हद तक आसान हो जाएंगे.

कितने स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन
दिल्ली और मिजोरम को जोड़ने वाली यह राजधानी एक्सप्रेस कुल 18 बड़े स्टेशनों पर रुकेगी. इनमें बैराबी, हैलाकांडी, बदरपुर जंक्शन, न्यू हाफलांग, होजाई, गुवाहाटी, रंगिया जंक्शन, बरपेटा रोड, न्यू बोंगाईगांव, न्यू कूचबिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, मालदा टाउन, साहिबगंज जंक्शन, भागलपुर, जमालपुर, पटना, डी.डी. उपाध्याय जंक्शन और कानपुर सेंट्रल शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें- चट्टानें, घाटियां और खतरनाक ढलान... 51 km का सबसे मुश्किल रेलवे ट्रैक बनाकर भारतीय रेलवे ने कायम की नई मिसाल

टाइम टेबल और फ्रीक्वेंसी
* ट्रेन संख्या 20507 (सैरांग-आनंद विहार टर्मिनल राजधानी एक्सप्रेस) हर शुक्रवार को सैरांग से दोपहर 4:30 बजे रवाना होगी और रविवार सुबह 10:50 बजे दिल्ली पहुंचेगी.
ट्रेन संख्या 20508 (आनंद विहार टर्मिनल-सैरांग राजधानी एक्सप्रेस) हर रविवार को शाम 7:50 बजे दिल्ली से चलेगी और मंगलवार को दोपहर 3:15 बजे सैरांग पहुंचेगी.

टिकट किराया
इस ट्रेन में यात्रियों के लिए एसी फर्स्ट क्लास, एसी टू टियर और एसी थ्री टियर कोच उपलब्ध होंगे. पूरे मार्ग का किराया इस प्रकार तय किया गया है:
एसी थ्री टियर (3A) - 3625 रुपये
एसी टू टियर (2A) - 4820 रुपये
एसी फर्स्ट क्लास (1A) - 7890 रुपये

यात्रियों को होगा बड़ा फायदा
राजधानी एक्सप्रेस शुरू होने से अब दिल्ली और मिजोरम की राजधानी आइजॉल के बीच यात्रा बेहद सुविधाजनक और सुरक्षित हो गई है. तेज रफ्तार, बेहतर सुविधाओं और टाइम पर पहुंचाने के लिए जानी जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस पर्यटकों और स्थानीय यात्रियों के लिए एक वरदान साबित होगी. इस नई रेल कनेक्टिविटी से न सिर्फ मिजोरम की दिल्ली और अन्य राज्यों से कनेक्टिविटी मजबूत होगी बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी नई उड़ान मिलेगी.

About the Author
author img
Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. वे जटिल कारोबारी और वित्तीय खबरों को सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं. उत्तर प्र...और पढ़ें

TAGS

Rajdhani Express

Trending news

'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
Rafale fighter jets
'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- भारत नेपाल की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध
Sushila Karki
सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- भारत नेपाल की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
Supreme Court
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
Weather
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
PM Modi Manipur Visit Live Update: पीएम मोदी ने मिजोरम को दी पहली रेलवे लाइन, करोड़ों की सौगात के बावजूद क्यों मांगी माफी?
PM Modi
PM Modi Manipur Visit Live Update: पीएम मोदी ने मिजोरम को दी पहली रेलवे लाइन, करोड़ों की सौगात के बावजूद क्यों मांगी माफी?
नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
Nepal
नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
Jammu Kashmir
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
DNA
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान ट्रक ने मारी श्रद्धालुओं को टक्कर, 8 की मौत कई घायल
Hassan
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान ट्रक ने मारी श्रद्धालुओं को टक्कर, 8 की मौत कई घायल
दिल्ली से बंगाल...विपक्ष की उम्मीद नेपाल! भारत में तख्तापलट की साजिश?
DNA Analysis
दिल्ली से बंगाल...विपक्ष की उम्मीद नेपाल! भारत में तख्तापलट की साजिश?
;