UPI New Rules from September 15: UPI ट्रांजैक्शन के बदल जाएंगे ये नियम, अब कर सकेंगे इतने लाखों का लेनदेन

UPI New Rules from September 15 : अगर आप भी Phonepe, Paytm या Gpay जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बड़े ट्रांजैक्शन की लिमिट को बढ़ा दिया है. बदले हुए ये नियम 15 सितंबर 2025 से लागू होंगे.
इन नए नियमों के मुताबिक, अब पेमेंट्स के लिए यूजर्स 24 घंटे में 10 लाख रुपये तक का ट्रांजैक्शन कर सकेंगे.
Effective from 15th September, now make high-value payments seamlessly with UPI! NPCI has increased the transaction limit to ₹10 lakh within 24 hours for categories like insurance premiums & capital markets, making big payments easier and faster than ever.#NewUPILimits pic.twitter.com/SEmjro8Rop
— BHIM (@NPCI_BHIM) September 8, 2025
एक बयान में NPCI ने कहा है कि बढ़ी हुई लिमिट उन कैटेगरी के तहत आने वाले एंटिटी पर लागू होगी जो टैक्स पेमेंट से संबंधित हैं और ये लिमिट 5 लाख रुपये होगी. बढ़ी हुई लिमिट लागू होने के बाद सरकारी ई-मार्केटप्लेस, ट्रैवल और बिजनेस से संबंधित लेन-देन की लिमिट भी 5 लाख रुपये होगी.
NPCI ने कहा है कि नई लिमिट सिर्फ पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) पेमेंट्स पर लागू होगी. पर्सन-टू-र्सन (P2P) ट्रांसफर की लिमिट पहले जैसे ही एक लाख रुपये ही रहेगी. लेकिन बैंक अपनी रिस्क पॉलिसी के आधार पर कम लिमिट भी तय कर सकते हैं.
क्रेडिट कार्ड बिल के भुगतान के लिए UPI की एक बार की लेनदेन सीमा अब 5 लाख रुपये होगी. साथ ही, एक दिन में अधिकतम 6 लाख रुपये तक का पेमेंट किया जा सकेगा. अगर आप ट्रैवल से जुड़ा कोई पेमेंट कर रहे हैं, वो भी एक बार में 5 लाख रुपये तक का लेनदेन कर सकते हैं.
इसके अलावा, लोन और EMI के पेमेंट की लिमिट भी बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति लेनदेन कर दी गई है. एक दिन में अधिकतम 10 लाख रुपये तक का पेमेंट किया जा सकता है.
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने डेवलप किया है. इसको RBI कंट्रोल करता है और ये आपको किसी भी दो व्यक्तियों के बैंक खातों के बीच तुरंत पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देता है.