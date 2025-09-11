NPCI का बड़ा ऐलान, अब UPI से हो सकेगा 10 लाख तक का ट्रांजेक्‍शन; इस तारीख से लागू होगा न‍ियम
Hindi Newsबिजनेस

NPCI का बड़ा ऐलान, अब UPI से हो सकेगा 10 लाख तक का ट्रांजेक्‍शन; इस तारीख से लागू होगा न‍ियम

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 11, 2025, 09:27 PM IST
UPI Transaction Limit: अगर आप भी पेमेंट के लेनदेन के लि‍ए यूपीआई का यूज करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की तरफ से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के लिए पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) ट्रांजेक्‍शन की ल‍िमि‍ट में बड़ा बदलाव क‍िया गया है. एनपीसीआई (NPCI) की तरफ से नया न‍ियम 15 सितंबर से लागू क‍िया जाएगा. इसका मकसद बड़े डिजिटल पेमेंट को आसान और स‍िक्‍योर बनाना है.

यह ल‍िम‍िट अभी भी एक लाख रुपये तक रहेगी

नए नियमों के तहत स‍िलेक्‍ट‍िव वेर‍िफाइड मर्चेंट्स के लिए पी2एम (P2M) ट्रांजेक्‍शन की डेली ल‍िम‍िट अब 10 लाख रुपये की होगी. हालांकि, पर्सन-टू-पर्सन (P2P) ट्रांसफर की ल‍िमि‍ट पहले की तरह एक लाख रुपये प्रत‍िद‍िन की रहेगी. इससे बड़े पेमेंट करने वाले कस्‍टमर को आसानी होगी. इस तरह के ग्राहकों को पहले पेमेंट अलग-अलग ह‍िस्‍से में बांटना पड़ता था. या फ‍िर ज्‍यादा पेमेंट करने के ल‍िए चेक और बैंक ट्रांसफर जैसे पारंपर‍िक तरीकों का उपयोग करना पड़ता था.

यह भी पढ़ें: 2025 में UPI ने तोड़े सारे रिकॉर्ड! अगस्त में हर दिन हो रहा 90000 करोड़ से ज्यादा का लेन-देन

अलग-अलग सेक्‍टर में बढ़ी ल‍िमि‍ट
कई सेक्‍टर में यूपीआई ट्रांजेक्‍शन की ल‍िमि‍ट बढ़ाई गई है. कैपिटल मार्केट और इंश्‍योरेंस में रोजाना ट्रांजेक्‍शन की ल‍िम‍िट 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये और डेली ल‍िम‍िट 10 लाख रुपये तक की गई है. इसी तरह सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जेम पोर्टल), टैक्स भुगतान और अर्नेस्ट मनी जमा करने के लिए यह ल‍िमि‍ट 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रत‍ि ट्रांजेक्‍शन कर दी गई है. इसके अलावा ट्रैवल सेक्‍टर लेनदेन की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये और दैनिक सीमा 10 लाख रुपये की गई.

यह भी पढ़ें: UPI पेमेंट के लिए इंटरनेट की झंझट खत्म! बस ये नंबर घुमाइए और मिनटों में करें पैसा ट्रांसफर

कई सेक्‍टर के ह‍िसाब से बदली ल‍िम‍िट
क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट प्रत‍ि ट्रांजेक्‍शन 5 लाख रुपये और प्रतिदिन 6 लाख रुपये तक भुगतान हो सकेगा. लोन री-पेमेंट और ईएमआई प्रति ट्रांजेक्‍शन 5 लाख रुपये और डेली ल‍िम‍िट 10 लाख रुपये होगी. इसी तरह ज्वेलरी खरीद एक बार में 2 लाख रुपये तक और डेली 6 लाख रुपये की ल‍िम‍िट है. इसके अलावा बैंक‍िंग सर्व‍िस डिजिटल ऑनबोर्डिंग के जरिये टर्म डिपॉजिट की ल‍िम‍िट 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति लेनदेन और प्रत‍िद‍िन कर दी गई है.

एनपीसीआई की तरफ से इस बदलाव के बारे में जानकारी द‍िये जाने के बाद कहा गया क‍ि ये बदलाव यूपीआई को बड़े पेमेंट के लि‍ए और उपयोगी बनाएंगे. इससे देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा और अहम सेक्‍टर में भुगतान आसान होगा. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

