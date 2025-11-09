One Lakh Rupee Pension: केंद्र सरकार ने प‍िछले द‍िनों भारी व‍िरोध के बीच सरकारी कर्मचार‍ियों के ल‍िए यून‍िफाइड पेंशन स्‍कीम (UPS) शुरू करने का ऐलान क‍िया था. इससे पहले सरकार ने साल 2004 से ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम (OPS) को बंद करके न्‍यू पेंशन स्‍कीम (NPS) को शुरू क‍िया था. लेक‍िन जब से सरकार ने यूपीएस (UPS) का ऐलान क‍िया है, तब से एनपीएस को सरकारी कर्मचार‍ियों के ल‍िए ऑप्‍शनल कर द‍िया गया है. यानी क‍िसी भी सरकारी कर्मचारी को एनपीएस (NPS) और यूपीएस (UPS) में से क‍िसी एक का चुनाव करना होगा. ये बात तो हो गई सरकारी नौकरी वालों की. लेक‍िन प्राइवेट सेक्‍टर में नौकरी करने वालों का क्‍या?

न‍िवेश के ल‍िए एनपीएस बेस्ट ऑप्‍शन

प्राइवेट सेक्‍टर के लोगों की ज‍िंदगी र‍िटायरमेंट के बाद भी आराम से चलती रहे इसके ल‍िए उनके पास एनपीएस (NPS) एक अच्‍छा ऑप्‍शन है. इसमें न‍िवेश करके कोई भी शख्‍स र‍िटायरमेंट के बाद पेंशन का फायदा उठा सकता है. जी हां, साल 2009 से एनपीएस (NPS) हर शख्‍स के ल‍िए ओपन कर द‍िया गया है. 2004 से लेकर 2009 तक इसमें केवल सरकारी कर्मचारी ही न‍िवेश कर सकते थे. लेक‍िन 2009 से प्राइवेट सेक्‍टर में काम करने वाले भी इसमें न‍िवेश के लि‍ए स्‍वतंत्र हैं. लेक‍िन असली सवाल यह है क‍ि आपको र‍िटायरमेंट के बाद अच्‍छी पेंशन पाने के ल‍िए अभी से क‍ितना इनवेस्‍टमेंट करना चाह‍िए.

Add Zee News as a Preferred Source

क्‍या है एनपीएस

एनपीएस (NPS) के तहत आप अपने र‍िटायरमेंट के बाद के जीवन के ल‍िए सेव‍िंग कर सकते हैं. इसे पीएफआरडीए की तरफ से संचाल‍ित क‍िया जाता है. इस योजना में आप जो न‍िवेश करते हैं, उसका कुछ हिस्सा शेयर मार्केट में लगाया जाता है. इसका मतलब है कि आपको कितना पैसा मिलेगा, यह शेयर बाजार की चाल पर निर्भर करता है. इसका मकसद यह है क‍ि लोग अपने र‍िटायरमेंट के ल‍िए पैसे बचाने की आदत डालें.

क‍ितने रुपये जमा करना जरूरी?

सरकार की तरफ से चलाई जा रही न्‍यू पेंशन योजना (NPS) पूरी तरह आपकी मर्जी पर आधार‍ित है. इसमें आप नौकरी के दौरान अपने पेंशन अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं. धीरे-धीरे जमा क‍िया हुआ पैसा रिटायरमेंट के समय बड़ा फंड बन जाएगा. इस फंड से मिलने वाले ब्याज से आपको हर महीने पेंशन मिलेगी. आप ज‍ितना ज्‍यादा और ज‍ितनी कम उम्र में NPS में पैसा जमा करेंगे, रिटायरमेंट के बाद आपको उतनी ज्‍यादा पेंशन म‍िलेगी. बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं क‍ि उन्‍हें र‍िटायरमेंट के बाद हर महीने एक लाख रुपये की पेंशन के ल‍िए अभी से क‍ितने रुपये जमा करने होंगे. आइए जानते हैं-

> 35 साल की उम्र में आपको शुरुआत करनी होगी, सालाना 10% की दर से बढ़ते निवेश के साथ और 60 साल की उम्र में र‍िटायरमेंट होना.

> यदि 80% फंड का यूज 60% एन्‍युटी के लिए आपको 17000 रुपये का हर महीने कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन करने की जरूरत होती है.

> एन्‍युटी के लिए कॉर्पस का 40% यूज करने के लिए 34,000 रुपये के मासिक योगदान की जरूरत होती है.

> दोनों ही मामलों में र‍िटायरमेंट के बाद मंथली आमदनी एक लाख रुपये होगी.

एनपीएस में कौन कर सकता है न‍िवेश?

18 से 70 साल की उम्र के बीच का कोई भी भारतीय न्‍यू पेंशन स्‍कीम (NPS) का फायदा उठा सकता है. यह रिटायरमेंट के बाद की आमदनी बढ़ाने के ल‍िए शानदार तरीका है. इसमें न‍िवेश करने पर आपको टैक्स छूट का भी फायदा मिलता है. NPS में नियमित रूप से पैसा जमा करने से आप रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर सकते हैं और अपने बुढ़ापे को आर्थिक रूप से सुरक्षित बना सकते हैं.

एनपीएस में न‍िवेश के फायदे

> NPS कई तरह के निवेश विकल्प देता है ताकि आप अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा जमा कर सकें.

> यह रिटायरमेंट के लिए आसान और टैक्स बचाने का एक तरीका है.

> आप कहीं भी नौकरी करें या रहें, अपना NPS अकाउंट आसानी से ट्रांसफर करा सकते हैं.

> पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) की निगरानी में ट्रांसपेरेंट तरीके से इसे मैनेज किया जाता है.

> इसमें लो मैनेजमेंट फी और कम्‍पाउंड इंटरेस्‍ट का फायदा मिलता है.

> आप ऑनलाइन भी अपने NPS अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं.

टैक्‍स बेन‍िफ‍िट

न्‍यू पेंशन स्‍कीम (NPS) रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करने का एक शानदार तरीका है. इसमें न‍िवेश करने पर आपको इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है. इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपये तक की छूट के अलावा, NPS में निवेश करने पर आपको सेक्‍शन 80CCD के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये की टैक्‍स कटौती का फायदा म‍िलता है.