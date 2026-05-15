रिटायरमेंट के बाद अब किस्तों में मिलेगा पैसा, NPS में बड़ा बदलाव; PFRDA ने लॉन्च किया नया ऑप्शन

NPS Updates : नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़े करोड़ों निवेशकों के लिए बड़ी राहत की खबर है. पेंशन रेगुलेटर PFRDA ने रिटायरमेंट के बाद पैसे निकालने के लिए नया 'रिटायरमेंट इनकम स्कीम (RIS)' और ड्रॉडाउन ऑप्शन लॉन्च किया है. इसके जरिए अब रिटायर लोग अपनी जरूरत के हिसाब से चरणबद्ध तरीके से पैसा निकाल सकेंगे.

कैसे पैसा निकाल सकेंगे रिटायर लोग?

नई व्यवस्था के तहत NPS सब्सक्राइबर एकमुश्त निकासी के बजाय मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर रकम निकालने का विकल्प चुन सकते हैं. इससे रिटायरमेंट के बाद नियमित इनकम बनाए रखने में मदद मिलेगी और पूरा पैसा एक साथ निकालने का दबाव भी नहीं रहेगा.

पेंशनर्स को मिलेगी फ्लेक्सिबिलिटी

PFRDA के मुताबिक, इस स्कीम का मकसद रिटायर लोगों को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देना है ताकि वे अपनी जरूरत और बाजार की स्थिति के हिसाब से निकासी की योजना बना सकें. मौजूदा नियमों के अनुसार, 60 साल की उम्र पर NPS कॉर्पस का एक हिस्सा टैक्स-फ्री निकाला जा सकता है, जबकि बाकी रकम से एन्युटी यानी पेंशन खरीदनी होती है. नई व्यवस्था उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है जो रिटायरमेंट के बाद नियमित कैश फ्लो चाहते हैं और अपनी बचत को लंबे समय तक निवेश में बनाए रखना चाहते हैं.