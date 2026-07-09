NPS PFRDA: देश के पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को और मजबूत बनाने के लिए बड़ा बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने दुनियाभर के बड़े और लंबी अवधि वाले विदेशी पेंशन फंड के पैसे को देश में आकर्षित करने के लिए हाई-लेवल कमेटी का गठन किया है. पीएफआरडीए (PFRDA) के अनुसार यह विदेशी पूंजी नेशनल पेंशन सिस्टम के स्ट्रक्चर के तहत काम कर रहे भारतीय पेंशन फंडों और दुनिया के दिग्गज पेंशन फंडों के बीच तालमेल और साझेदारी के जरिये भारत लाई जाएगी. इसका सीधा फायदा देश की इकोनॉमी और एनपीएस के मौजूदा कस्टमर को मिलने की उम्मीद है.
विदेशी निवेश को भारत खींचने के लिए बनाई गई स्पेशल कमेटी का नाम 'असेंड' (ASCEND - एक्सीलरेटेड स्केलिंग ऑफ ग्लोबल कैपिटल इकोसिस्टम एंड एनपीएस डेवलपमेंट) रखा गया है. इस कमेटी में फाइनेंशियल सेक्टर के दिग्गजों का पैनल शामिल है. यह पैनल ऐसे रास्ते सुझाएगा, जिससे भारतीय पेंशन फंड को-इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, रणनीतिक साझेदारी और नए जमाने के इनोवेटिव निवेश स्ट्रक्चर के जरिये विदेशी फंड के साथ मिला सकें. पीएफआरडीए का कहना है कि कमेटी की सिफारिशों से ग्लोबल लेवल के प्रतिस्पर्धी पेंशन इकोसिस्टम की नींव रखी जाएगी.
कमेटी मुख्य रूप से एक मजबूत नीतिगत, नियामक और गवर्नेंस फ्रेमवर्क (शासन ढांचा) तैयार करने की दिशा में काम करेगी. इस नीति का मकसद यह तय करना होगा कि भारतीय बाजारों में ग्लोबल पेंशन निवेशकों की हिस्सेदारी को आसानी से बढ़ाया जा सके. इसके अलावा कमेटी का यह भी काम होगा कि विदेशी पैसा लाते समय एनपीएस के ग्राहकों के हितों की पूरी सुरक्षा की जाए और देश की वित्तीय स्थिरता पर भी कोई आंच न आने पाए.
विदेशी पेंशन फंडों और भारतीय एनपीएस फंड के बीच होने वाले इस करार से देश के आम पेंशन खाताधारकों को फायदा मिलने की उम्मीद है. पीएफआरडीए के मुताबिक, इस साझेदारी से देश के पेंशन सिस्टम में लंबे समय तक टिकने वाला पैसा आएगा. इससे घरेलू कैपिटल मार्केट को मजबूती मिलेगी. एनपीएस कस्टमर के लिए यह कदम निवेश में विविधता (डाइवर्सिफिकेशन) लाने के बेहतरीन मौके बनेंगे. इससे उन्हें भविष्य में अपने निवेश पर रिस्क-समायोजित लंबी अवधि का शानदार रिटर्न (Risk Adjusted Returns) मिल सकेगा. इसके अलावा, ग्लोबल संस्थागत पूंजी के लिए भारतीय पेंशन फंड भरोसेमंद घरेलू पार्टनर के रूप में उभरेंगे, जिससे एनपीएस की संपत्तियों में तेजी से बढ़ोतरी होगी.
इस बेहद अहम 'असेंड' कमेटी की कमान एनपीएस ट्रस्ट के चेयरमैन दिनेश खारा को सौंपी गई है, जो इस समिति के चेयरमैन होंगे. इसके अलावा पैनल में कई जानी-मानी हस्तियों को शामिल किया गया है. टीमलीज सर्विसेज लिमिटेड के चेयरमैन नारायण रामचंद्रन, सेबी के पूर्व फुल टाइम मेंबर अनंत नारायण, अश्विन पारेख एडवाइजरी सर्विसेज के मैनेजिंग पार्टनर अश्विन पारेख, एनपीएस ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉ. अरविंद गुप्ता और एनपीएस ट्रस्ट की सीईओ सुपर्णा टंडन को कमेटी का मेंबर बनाया गया है.
ग्लोबल पेंशन फंड्स दरअसल दुनिया भर के नौकरीपेशा लोगों के रिटायरमेंट का पैसा संभालते हैं और इनके पास दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्ग-टर्म कैपिटल पूल (लंबी अवधि की पूंजी) होता है. ये फंड भारत जैसे विकासशील देश के बुनियादी ढांचे और राष्ट्र निर्माण से जुड़ी संपत्तियों में निवेश करने के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं. इस पहल के जरिए पीएफआरडीए भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसे 'धैर्यवान पैसे' को लाना चाहता है जो लंबे समय तक टिक सके.
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) बाजार से जुड़ी एक वॉलेंटियरी इन्वेंस्टमेंट है, जो लोगों को उनके बुढ़ापे यानी रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित बचत करने में मदद करती है. यह योजना बेहद सरल, व्यवस्थित, पोर्टेबल और लचीली है. पीएफआरडीए के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में पेंशन फंड एनपीएस के तहत करीब 185 बिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 17.50 लाख करोड़) के फंड को मैनेज कर रहे हैं, जो भारत की कुल जीडीपी का लगभग 5 फीसदी हिस्सा है.