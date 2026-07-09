Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /NPS सब्‍सक्राइबर्स के ल‍िए बड़ी खबर, विदेशी फंड लाने के ल‍िए PFRDA ने बनाई हाई-लेवल कमेटी

NPS सब्‍सक्राइबर्स के ल‍िए बड़ी खबर, विदेशी फंड लाने के ल‍िए PFRDA ने बनाई हाई-लेवल कमेटी

PFRDA: पीएफआरडीए के अनुसार यह विदेशी पूंजी नेशनल पेंशन सिस्टम के स्‍ट्रक्‍चर के तहत काम कर रहे भारतीय पेंशन फंडों और दुनिया के दिग्गज पेंशन फंडों के बीच तालमेल और साझेदारी के जरिये भारत लाई जाएगी.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 09, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 03:17 PM IST
NPS सब्‍सक्राइबर्स के ल‍िए बड़ी खबर, विदेशी फंड लाने के ल‍िए PFRDA ने बनाई हाई-लेवल कमेटी
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
तिलक को ड्रॉप करो, संजू को खिलाओ... पूर्व कप्तान ने मैनेजमेंट की लगाई क्लास
Ind vs Eng46 min ago
2
Delhi news47 min ago
3
customs duty52 min ago
4
Jio 55 Recharge Plan1 hr ago
5
CBSE Second Board Exam1 hr ago