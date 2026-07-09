NPS PFRDA: देश के पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को और मजबूत बनाने के लिए बड़ा बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने दुनियाभर के बड़े और लंबी अवधि वाले विदेशी पेंशन फंड के पैसे को देश में आकर्षित करने के लिए हाई-लेवल कमेटी का गठन किया है. पीएफआरडीए (PFRDA) के अनुसार यह विदेशी पूंजी नेशनल पेंशन सिस्टम के स्‍ट्रक्‍चर के तहत काम कर रहे भारतीय पेंशन फंडों और दुनिया के दिग्गज पेंशन फंडों के बीच तालमेल और साझेदारी के जरिये भारत लाई जाएगी. इसका सीधा फायदा देश की इकोनॉमी और एनपीएस के मौजूदा कस्‍टमर को मिलने की उम्मीद है.