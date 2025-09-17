केंद्रीय कर्मचार‍ियों के ल‍िए पीएफआरडीए का बड़ा ऐलान, लाखों कर्म‍ियों के ल‍िए आई बड़ी खुशखबरी
केंद्रीय कर्मचार‍ियों के ल‍िए पीएफआरडीए का बड़ा ऐलान, लाखों कर्म‍ियों के ल‍िए आई बड़ी खुशखबरी

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 17, 2025, 07:35 PM IST
What is UPS: पेंशन फंड रेग्‍युलेटर और डेवलपमेंट अथॉर‍िटी (PFRDA) ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान क‍िया है. इस ऐलान के अनुसार 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2025 के बीच नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों को अब नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में जाने का मौका मिलेगा. वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी क‍िये गए बयान के अनुसार ऐसे कर्मचारी 30 सितंबर 2025 तक यूपीएस (UPS) में शाम‍िल होने का ऑप्‍शन स‍िलेक्‍ट कर सकते हैं. यह टाइम ल‍िमि‍ट बाकी पात्र कर्मचारियों के लिए पहले से ही तय की गई थी. मंत्रालय की तरफ से 16 सितंबर को कहा गया क‍ि यह ऑप्‍शन 30 सितंबर 2025 तक चुना जा सकता है.

यूपीएस क्या है?

यूपीएस को केंद्र सरकार की तरफ से 24 जनवरी 2025 को नोट‍िफाई क‍िया गया था. यह एनपीएस (NPS) के तहत एक ऑप्‍शन है, जो ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम (OPS) की तरह फ‍िक्‍स ऑप्‍शन देने का व‍िकल्‍प देता है. इस योजना को 1 अप्रैल 2025 से लागू क‍िया जा चुका है. यूपीएस (UPS) कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद फाइनेंश‍ियल स‍िक्‍योर‍िटी और स्थिरता प्रदान करने के लिए तैयार क‍िया गया है. यह मार्केट से जुड़े एनपीएस के मुकाबले ज्‍यादा स‍िक्‍योर‍िटी देता है.

यह भी पढ़ें: सरकार ने लाखों कर्मचार‍ियों को द‍िया खास मौका, UPS से NPS में श‍िफ्ट होने की आजादी

एनपीएस में वापस लौटने का भी ऑप्‍शन मिलेगा
यूपीएस (UPS) में शाम‍िल होने वाले कर्मचारियों को बाद में एनपीएस (NPS) में वापस लौटने का भी ऑप्‍शन मिलेगा. यह फ्लैक्‍सीब‍िल‍िटी कर्मचारियों को अपनी जरूरतों के हिसाब से फैसला लेने का ऑप्‍शन देती है. पीएफआरडीए (PFRDA) की तरफ से कहा गया क‍ि यह कदम केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद की फाइनेंश‍ियल प्‍लान‍िंग में ऑप्‍शन देने के लिए है. यूपीएस के तहत मौजूदा कर्मचारियों, पहले के रिटायर कर्मचारियों और मृत कर्मचारियों के पति / पत्‍नी को 30 जून 2025 तक योजना में शामिल होने का मौका दिया गया था. अब 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2025 के बीच नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों को भी इस तरह का फायदा मिलेगा. 

रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी
जून में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र स‍िंह ने कहा था क‍ि यूपीएस के तहत आने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारी अब पुरानी पेंशन योजना (OPS) की तरह रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी के हकदार होंगे. यह बेन‍िफ‍िट सेंट्रल सिविल सर्विसेज (नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत ग्रेच्युटी भुगतान) नियम, 2021 के तहत मिलेगा. पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर ड‍िपार्टमेंट (DOPPW) की तरफ से एक आदेश जारी क‍िया गया है. इसमें कहा गया है क‍ि यूपीएस (UPS) के तहत कर्मचारियों को नौकरी के दौरान मौत, शारीर‍िक अक्षमता या रिटायरमेंट के कारण सर्व‍िस से मुक्‍त होने पर ओपीएस के तहत फायदा म‍िलेगा. यह कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साब‍ित होगी.

यह भी पढ़ें: केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, UPS में शाम‍िल कर्मचार‍ियों को म‍िलेगी 25 लाख तक की ग्रेच्‍युटी

सरकार के इस कदम से सभी नए कर्मचारियों को एक जैसे मौके का फायदा म‍िलेगा. यूपीएस (UPS) के जरिये सरकार कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बेहतर फाइनेंश‍ियल स‍िक्‍योर‍िटी देना चाहती है. कर्मचारियों को इस योजना में शाम‍िल होने के ल‍िए 30 सितंबर 2025 तक फैसला लेना होगा. 

