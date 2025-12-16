Advertisement
trendingNow13043434
Hindi Newsबिजनेससरकार ने NPS के नियमों में किया बड़ा बदलाव, अब एकमुश्त निकाल सकेंगे इतने पैसे

सरकार ने NPS के नियमों में किया बड़ा बदलाव, अब एकमुश्त निकाल सकेंगे इतने पैसे

NPS के नियमों में बदलाव करते हुए अनिवार्य वार्षिकी की सीमा 40% से घटाकर 20% कर दी गई है. अब निवेशक रिटायरमेंट या तय शर्तों पर अपनी जमा राशि का 80% तक हिस्सा एकमुश्त निकाल सकेंगे.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 16, 2025, 09:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सरकार ने NPS के नियमों में किया बड़ा बदलाव, अब एकमुश्त निकाल सकेंगे इतने पैसे

NPS withdrawal rules 2025: सरकार ने NPS के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. सरकार के नए नियमों के मुताबिक, अब नॉन-गवर्नमेंट NPS सब्सक्राइबर रिटायरमेंट के समय अपने रिटायरमेंट कॉर्पस का 80% एक साथ निकाल सकते हैं. PFRDA (नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत एग्जिट और विड्रॉल) अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025 को आज नोटिफाई किया गया है. NPS के नियमों में बदलाव करते हुए अनिवार्य वार्षिकी की सीमा 40% से घटाकर 20% कर दी गई है. अब निवेशक रिटायरमेंट या तय शर्तों पर अपनी जमा राशि का 80% तक हिस्सा एकमुश्त निकाल सकेंगे.

जो लोग सरकारी नौकरी में नहीं हैं और जिनका कुल जमा पेंशन वेल्थ तय मॉनेटरी लिमिट से अधिक है. उनके लिए नियमों के मुताबिक पेंशन वेल्थ का कम से कम 20% हिस्सा एन्युटी खरीदने में इस्तेमाल करना होगा. बाकी 80% तक की रकम एक साथ निकाली जा सकती है या सिस्टमैटिक यूनिट विड्रॉल जैसे स्ट्रक्चर्ड विड्रॉल तरीकों से निकाली जा सकती है.

नोटिफिकेशन में क्या है खास

Add Zee News as a Preferred Source

सरकार के नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि ये नियम सरकारी और गैर-सरकारी NPS अकाउंट होल्डर पर लागू होंगे. स्वैच्छिक निकासी, रिटायरमेंट, 60 साल के बाद एग्जिट और मृत्यु जैसी अलग-अलग परिस्थितियों में भी लमसम  और एन्युटी के ऑप्शन को और आसान किया गया है.

क्या था पुराना नियम?

2025 के संशोधन से पहले, नॉन-गवर्नमेंट NPS सब्सक्राइबर को आमतौर पर एग्जिट के समय अपनी पेंशन वेल्थ के 40% से एन्युटी खरीदना जरूरी होता था. 80% तक विड्रॉल की अनुमति देने से नॉन-गवर्नमेन्ट सब्सक्राइबर खुद तय कर पाएंगे कि वे अपने कॉर्पस का इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

NPS Withdrawal Rules 2025

Trending news

सोशल एक्टिविज्म की आड़ में छिपे आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, हिरासत में लिए गए 12 लोग
Jammu Kashmir
सोशल एक्टिविज्म की आड़ में छिपे आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, हिरासत में लिए गए 12 लोग
कब्रिस्तान तक मौत का सामान छिपा रहे आतंकी, विदेशी गोला-बारूद बरामद
Jammu Kashmir
कब्रिस्तान तक मौत का सामान छिपा रहे आतंकी, विदेशी गोला-बारूद बरामद
शहीदी सभा के अवसर पर संगत के लिए पंजाब की भगवंत मान सरकार का ऐलान, मिलेंगे ये इंतजाम
AAP Bhagwant Mann
शहीदी सभा के अवसर पर संगत के लिए पंजाब की भगवंत मान सरकार का ऐलान, मिलेंगे ये इंतजाम
इस किसान की कहानी जान खौल उठेगा खून, सूदखोरों ने बेबसी का फायदा उठा कहीं का न छोड़ा
Maharashtra
इस किसान की कहानी जान खौल उठेगा खून, सूदखोरों ने बेबसी का फायदा उठा कहीं का न छोड़ा
'कलंक ना लगाएं...', MNREGA को लेकर थरूर ने दिया ऐसा बयान, कांग्रेस को आया होगा चैन
Shashi Tharoor
'कलंक ना लगाएं...', MNREGA को लेकर थरूर ने दिया ऐसा बयान, कांग्रेस को आया होगा चैन
यहूदियों के हत्यारे साजिद अकरम का हैदराबाद कनेक्शन! 27 साल पहले छोड़ा भारत
Bondi Beach
यहूदियों के हत्यारे साजिद अकरम का हैदराबाद कनेक्शन! 27 साल पहले छोड़ा भारत
'बापू के विचारों का सीधा अपमान', मनरेगा का नाम बदलने पर भड़के राहुल, जमकर बोला हमला
Rahul Gandhi
'बापू के विचारों का सीधा अपमान', मनरेगा का नाम बदलने पर भड़के राहुल, जमकर बोला हमला
कबड्डी के मैदान में राणा की हत्या, पंजाब-हरियाणा पर मंडराया गैंगवार का खतरा
bambiha gang
कबड्डी के मैदान में राणा की हत्या, पंजाब-हरियाणा पर मंडराया गैंगवार का खतरा
मेसी इवेंट को मिसमैनेजमेंट पर बंगाल के खेलमंत्री अरूप का इस्तीफा? FB से मिली जानकारी
West Bengal
मेसी इवेंट को मिसमैनेजमेंट पर बंगाल के खेलमंत्री अरूप का इस्तीफा? FB से मिली जानकारी
10 दिन बाद थाईलैंड से दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स, मिली दो दिन की ट्रांजिट रिमांड
Goa Nightclub Fire
10 दिन बाद थाईलैंड से दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स, मिली दो दिन की ट्रांजिट रिमांड