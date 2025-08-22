 ₹21000 करोड़ का कारोबार, अंग्रेजों के देश में किया राज...नहीं रहे दिग्गज NRI उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल, पीएम मोदी हुए भावुक
₹21000 करोड़ का कारोबार, अंग्रेजों के देश में किया राज...नहीं रहे दिग्गज NRI उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल, पीएम मोदी हुए भावुक

Lord Swaraj Paul Death:  भारतीय मूल के दिग्गज  ब्रिटिश उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल का निधन हो गया. 94 साल के पॉल लंबी बीमारी से जूझ रहे थे. एनआरआई कारोबारी लॉर्ड स्वराज पॉल के निधन पर पीएम मोदी  ने शोक जताया.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 22, 2025, 09:46 AM IST
₹21000 करोड़ का कारोबार, अंग्रेजों के देश में किया राज...नहीं रहे दिग्गज NRI उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल, पीएम मोदी हुए भावुक

Lord Swaraj Paul Died: भारतीय मूल के दिग्गज  ब्रिटिश उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल का निधन हो गया. 94 साल के पॉल लंबी बीमारी से जूझ रहे थे. एनआरआई कारोबारी लॉर्ड स्वराज पॉल के निधन पर पीएम मोदी  ने शोक जताया. उन्होंने परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए दुख जाहिर किया.  हाउस ऑफ लॉर्ड के सदस्य स्वराज रॉल पंजाब के जालंधर के रहने वाले थे.  पॉल कारोबार और पैसों में सफल रहे, लेकिन परिवार हमेशा दुखों से घिरा रहा.  साल 2015 में उनके बेटे अंगद पॉल का 8वीं मंजिल से गिरकर निधन हो गया था. साल 2022 में उनकी पत्नी अरुणा भी चल बसी.  

ब्रिटेन के अमीरों की लिस्ट में शामिल

भारतीय मूल के कारोबारी स्वराज पॉल का जन्म साल 931 में हुआ. कम उम्र में ही वो लंदन चले गए. वहां कैपेरो ग्रुप की शुरुआत की. उनके दर्जनों क्लब, सेवा कार्य तलते हैं. संडे टाइम्स रिच लिस्ट के मुताबिक वो ब्रिटेन के अमीरों की लिस्ट में शामिल है. इस साल उन्हें 81 वां स्थान मिला है. 2 अरब पाउंड यानी करीब 21000 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ वो अंग्रेजों के देश में राज करते रहे.  

कौन-कौन सा बिजनेस  

स्वराज पॉल दर्जनों कंपनियों के मालिक रहे. उनकी अधिकांश संपत्ति स्टील और इंजीनियरिंग की मल्टीनेशनल कंपनी कैपारो ग्रुप से जुड़ी है. उनका दफ्तर लंदन में है. हालांकि कारोबार 40 से अधिक देशों में फैला है. ब्रिटेन के अलावा अमेरिका, भारत, मिडिल ईस्ट में उनके कारोबार फैले हैं. उनके दूसरे बेटे आकाश पॉल अब कंपनी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. आकाश पॉल कैपारो इंडिया के चेयरमैन, कैपारो के डारेक्टर हैं. 

