NRIs के लिए Aadhaar Card बनवाना हुआ आसान, अब नहीं करना होगा 6 महीने इंतजार, देखिए लेटेस्ट अपडेट

नई दिल्ली: Aadhaar Card For NRIs: आधार कार्ड भारतीय नागरिकों के साथ ही नॉन रेजिडेंट इंडियंस यानी (NRIs) के लिए भी उपलब्ध है. UIDAI ने अब अनिवासी भारतीयों के लिए आधार कार्ड बनवाने के नियमों को थोड़ा आसान कर दिया है. NRI को आधार कार्ड बनवाने के लिए अब ज्यादा दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

अभी तक NRIs को आधार कार्ड हासिल करने के लिए पहले 182 दिनों या 6 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन UIDAI ने अब इस शर्त को ढीला कर दिया है. NRIs भारत लौटने पर वैध भारतीय पासपोर्ट के जरिए आधार के लिए आवेदन कर सकते हैं. UIDAI ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है. जिसमें उसने लिखा है कि अनिवासी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि NRI को 182 दिनों तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है. ट्वीट में आगे कहा गया है कि वैध भारतीय पासपोर्ट वाले NRI भारत आने पर आधार के लिए आवेदन कर सकते हैं.

#AadhaarforNRIs

Non-Resident Indians (NRIs) need not wait for 182 days. NRIs with valid #Indian #passport may apply for #Aadhaar on arrival.

Visit your nearest #AadhaarEnrolment Centre: https://t.co/oCJ66DUBEk

For more details, call at 1947 or write to us at help@uidai.gov.in pic.twitter.com/alON4X19MI

— Aadhaar (@UIDAI) August 26, 2021