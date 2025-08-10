गदर मचा रहा ये शेयर, ₹2 में खरीदा, आज ₹1300 के पार, SBI का लगा जैकपॉट, ₹1 करोड़ के बना दिए ₹7800 करोड़

NSDL Share: शेयर बाजार गैम्बलिंग जैसा है, तमाम असंभावनाएं, उलटफेर इस बाजार का हिस्सा है. यहां तेजी से पैसा बनता भी है और बिगड़ता भी. अगर सही प्लानिंग, सही रिसर्च के साथ पैसा लगाया जाए तो शेयर ने अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है. ऐसा ही कुछ नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) के शेयरों के साथ देखने को मिला. लिस्टिंग के साथ ही यह शेयर हीरो बन गया. सिर्फ 72 घंटों के भीतर इस शेयर ने 62.5% की धमाकेदार छलांग लगाकर रिकॉर्ड बना दिया है. इसमें पैसा लगाने वाले छोटे रिटेल निवेशक से लेकर बड़ा-बड़े खिलाड़ियों ने अपनी जेब भरी है. देश के सबसे बड़े बैंक SBI के लिए तो NSDL जैकपॉट बना है. 800 रुपये पर लिस्ट हुआ शेयर 72 घंटे के भीतर 1300 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया.

1.2 करोड़ को बना दिया 7802 करोड़ रुपये

8 अगस्त को NSDL के शेयर बाजार में लिस्ट हुए. शेयर की लिस्टिंग 880 रुपये पर हुई. शेयर का ऐसा क्रेज रहा कि 72 घंटे के भीचर NSDL के शेयर ₹1300.30 रुपये पर पहुंच गए. 62.5% की छलांग लगाकर इस शेयर ने अपने निवेशकों को मालामाल कर दिया. देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने भी खूब खजाना भरा है. SBI के पास NSDL के 60 लाख शेयर हैं. बैंक ने बल्क डील में ₹2 प्रति शेयर के हिसाब से ₹1.20 करोड़ निवेश कर ये शेर खरीदे. आज की तारीख में एसबीआई के इन शेयर की वैल्यू ₹7,801.80 हो चुकी है.

SBI को सबसे तगड़ा प्रॉफिट



SBI ने NSDL से सबसे ज्यादा कमाई की है. एसबीआई ने सिर्फ 2 रुपये प्रति शेयर पर इसके 60 लाख शेयर यानी कंपनी की 3% हिस्सेदारी खरीदी थी. आज उस 2 रुपये वाले शेयर से बैंक ने 7,800.60 करोड़ रुपये का चौंका देने वाला मुनाफा कमाया है. सिर्फ एसबीआई ही नहीं IDBI Bank, SUUTI ने भी तगड़ा मुनाफा कमाया है. उन्होंने भी मात्र ₹2 के भाव पर ये शेयर खरीदे थे. इसी तरह IDBI बैंक के पास NSDL के 2.99 करोड़ शेयर हैं. जिसकी खरीद ₹5.996 करोड़ में की थी आज उसकी वैल्यू ₹3,898.80 करोड़ पर पहुंच गई है. इसी तरह से National Stock Exchange, HDFC Bank, यूनियन बैंक सबने बंपर कमाई की है.

80 हजार को बना दिया 1.3 लाख

बड़ी कंपनियों के अलावा रिटेल निवेशकों की भी चांदी हो गई है. NSDL के आईपीओ का आईपीओ ₹800 प्रति शेयर खरीदने वाले निवेशकों के एक शेयर की कीमत ₹1300 को पार कर चुकी है. यानी अगर किसी ने 100 शेयर भी खरीदे होंगे तो 80 हजार रुपये का निवेश सिर्फ 72 घंटे में 130000 रुपये के पार हो चुका है.