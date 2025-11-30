Advertisement
दिसंबर में इस दिन NSE और BSE पर नहीं होगा कारोबार, पूरी लिस्ट यहां देखें

इंडियन स्टॉक मार्केट अगले महीने नौ दिन बंद रहेगा. सिर्फ फेस्टिव हॉलिडे 25 दिसंबर को है. मार्केट क्रिसमस के लिए बंद रहेंगे. इसके अलावा, मार्केट महीने के सभी चार शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे, जिससे इन्वेस्टर्स के पास साल खत्म होने से पहले कुल बाईस ट्रेडिंग सेशन होंगे.

Nov 30, 2025
दिसंबर में इस दिन NSE और BSE पर नहीं होगा कारोबार, पूरी लिस्ट यहां देखें

Stock Market Holidays : जैसे ही हम 2025 के आखिरी महीने में एंटर कर रहे हैं. स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन और मार्केट स्ट्रेटेजी को ऑर्गनाइज करने के लिए दिसंबर 2025 के ट्रेडिंग शेड्यूल को रिव्यू कर रहे हैं. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि दिसंबर महीने में कब-कब हॉलिडे है.

सिर्फ एक ट्रेडिंग हॉलिडे 

ऑफिशियल NSE हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, दिसंबर महीने में नॉर्मल वीकेंड ऑफ के अलावा सिर्फ एक ट्रेडिंग हॉलिडे रहेगा. इसका मतलब है कि इंडियन स्टॉक मार्केट अगले महीने नौ दिन बंद रहेगा. सिर्फ फेस्टिव हॉलिडे 25 दिसंबर को है. मार्केट क्रिसमस के लिए बंद रहेंगे. इसके अलावा, मार्केट महीने के सभी चार शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे, जिससे इन्वेस्टर्स के पास साल खत्म होने से पहले कुल बाईस ट्रेडिंग सेशन होंगे.

दिसंबर 2025 में स्टॉक मार्केट हॉलिडे

क्रिसमस के कारण 25 दिसंबर को मार्केट ट्रेडिंग के लिए बंद रहेगा, जो इस साल का आखिरी फेस्टिव ट्रेडिंग हॉलिडे है.

25 दिसंबर - क्रिसमस

6, 13, 20, 27 दिसंबर – शनिवार

7, 14, 21, 28 दिसंबर - रविवार

स्टॉक मार्केट अपडेट

शुक्रवार 28 नवंबर को शेयर मार्केट में कोई बदलाव नहीं हुआ है क्योंकि इन्वेस्टर्स ने हाई लेवल पर प्रॉफिट बुक किया और Q2 GDP रिलीज से पहले सावधानी बरती. हालांकि मिले-जुले ग्लोबल सिग्नल भी सेंटिमेंट को बेहतर बनाने में नाकाम रहे. सेंसेक्स 14 पॉइंट (0.02%) गिरकर 85,706.67 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 13 पॉइंट (0.05%) गिरकर 26,202.95 पर बंद हुआ था.

HDFC बैंक, एयरटेल और इंफोसिस सबसे ज्यादा पिछड़े

सेंसेक्स पर HDFC बैंक, भारती एयरटेल और इंफोसिस सबसे ज्यादा पिछड़े, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा, SBI और कोटक महिंद्रा बैंक ने सपोर्ट दिया. इस सप्ताह, दोनों बेंचमार्क इंडेक्स ने लगातार तीसरे हफ्ते बढ़त दर्ज की, ये लगभग 0.5% बढ़ा है.

Gaurav Singh

Gaurav Singh

