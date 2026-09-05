/इसी महीने आएगा देश का सबसे बड़ा IPO! टूटेगा हुंदई का रिकॉर्ड, 15 करोड़ शेयर की होगी बिक्री; क्या होगा प्राइस बैंड?

NSE IPO Price Band: अगर आप भी भारतीय शेयर में निवेश करते हैं तो इस खबर से आपका अपडेट होना बहुत जरूरी है. जी हां, भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने लंबे समय से इंतजार किये जा रहे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के आईपीओ (IPO) के लिए हरी झंडी दे दी है. करीब 30,000 करोड़ रुपये के इस पब्लिक ऑफर के साथ NSE देश का अब तक का सबसे बड़ा IPO बनने की तैयारी में है. एनएसई (NSE) का आईपीओ (IPO) आने के साथ ही हुंदई मोटर इंडिया के 27,870 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड टूट जाएगा और देश का सबसे बड़ा IPO बन जाएगा. इस IPO में मौजूदा शेयरहोल्डर करीब 15 करोड़ शेयर बेचेंगे.