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इसी महीने आएगा देश का सबसे बड़ा IPO! टूटेगा हुंदई का रिकॉर्ड, 15 करोड़ शेयर की होगी बिक्री; क्या होगा प्राइस बैंड?

NSE IPO Listing Date: लंबे इंतजार के बाद सेबी (SEBI) ने एनएसई (NSE) के 30,000 करोड़ रुपये के सबसे बड़े IPO को मंजूरी दे दी है. इसमें एसबीआई और दूसरे बड़े निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे. जानिए जुड़ी हर जानकारी.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 05, 2026, 08:03 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 08:03 AM IST
इसी महीने आएगा देश का सबसे बड़ा IPO! टूटेगा हुंदई का रिकॉर्ड, 15 करोड़ शेयर की होगी बिक्री; क्या होगा प्राइस बैंड?
Image Credit: AI

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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