NSE IPO: ओपन हुआ NSE का IPO, क्या आपको 22569 करोड़ के इस इश्यू में निवेश करना चाहिए?

मेगा आईपीओ पर अलग-अलग ब्रोकरेज हाउस और मार्केट एक्सपर्ट्स की अलग-अलग राय सामने आई है. रेलिगेयर ने NSE के आईपीओ (IPO) को 'न्यूट्रल' रेटिंग दी है और कुछ रिस्क की तरफ फोकस किया है. उनका मानना है कि ट्रांजेक्शन वॉल्यूम में किसी भी तरह की गिरावट पर ज्यादा निर्भरता आमदनी पर असर डाल सकती है. हालांकि, रेलिगेयर का यह भी कहना है कि NSE भारतीय बाजार में मजबूत लीडर है और ब्रांड काफी भरोसेमंद है. दूसरी तरफ स्वस्तिका ने अपनी आईपीओ रिपोर्ट में निवेशकों को इस शेयर के लिए 'सब्सक्राइब' करने की सलाह दी है. उनका कहना है कि कैश मार्केट में करीब 93 प्रतिशत और इक्विटी फ्यूचर्स में करीब 99.8 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ NSE अपने सेक्टर का बेताज बादशाह है.