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NSE IPO: ओपन हुआ NSE का IPO, क्या आपको 22569 करोड़ के इस इश्यू में निवेश करना चाहिए?

Stock Market: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का 22,569 करोड़ रुपये का मेगा आईपीओ (IPO) 17 सितंबर को खुल रहा है. इसके प्राइस बैंड, जीएमपी, अलॉटमेंट डेट और वैल्यूएशन के आधार पर आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं, आइए जानते हैं.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 17, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 10:14 AM IST
NSE IPO: ओपन हुआ NSE का IPO, क्या आपको 22569 करोड़ के इस इश्यू में निवेश करना चाहिए?
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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