NSE IPO News: देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के बहुप्रतीक्षित इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) का इंतजार खत्म होने जा रहा है. एनएसई (NSE) ने अपने आईपीओ (IPO) को हकीकत में बदलने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सेबी (SEBI) और बीएसई (BSE) के पास अपने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस (DRHP) जमा कर दिये हैं. ये आईपीओ लाने के लिए शुरुआती डॉक्यूमेंट होते हैं. इस कदम के बाद भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में नया अध्याय जुड़ने की उम्मीद है.
इस प्रपोज्ड आईपीओ की खास बात यह है कि यह पूरी तरह से 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) होगा. इसका मतलब है कि एक्सचेंज कोई नए शेयर जारी नहीं करेगा, बल्कि इसके मौजूदा शेयरहोल्डर मिलकर करीब 6 फीसदी हिस्सेदारी बेचेंगे. नॉन-लिस्टेड मार्केट में एनएसई का अनुमानित मार्केट कैप करीब 5 लाख करोड़ रुपये आंका गया है. बाजार के जानकारों का मानना है कि इस वैल्यूएशन के हिसाब से आईपीओ का कुल साइज करीब 30,000 करोड़ रुपये हो सकता है. यदि ऐसा हुआ तो यह इंडियन कैपिटल मार्केट के सबसे बड़े आईपीओ में से एक बन जाएगा. यह 2024 में आए हुंदई मोटर इंडिया के 27,000 करोड़ के आईपीओ से भी बड़ा होगा.
क्रॉस-लिस्टिंग के नियमों के तहत एनएसई के इन शेयरों को BSE पर लिस्ट किया जाएगा. यह उसी सिस्टम के तहत होगा, जैसे अभी बीएसई के शेयर एनएसई पर लिस्टेड हैं. इस शेयर बिक्री में एलआईसी (LIC) हिस्सा नहीं ले रही है. डॉक्यूमेंट के अनुसार, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) इस आईपीओ में सबसे बड़ा विक्रेता है, जो 2.47 करोड़ से ज्यादा शेयर बेचने जा रहा है. उनके अलावा कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड, एमएस स्ट्रेटेजिक (मॉरीशस) और अरंडा इन्वेस्टमेंट्स (मॉरीशस) भी अपने शेयर बेचेंगे.
पब्लिक सेक्टर की बाकी कंपनियां जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (GIC), न्यू इंडिया एश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस भी अपनी हिस्सेदारी कम करने वाली कंपनियों में शामिल हैं. ड्राफ्ट का दाखिल होना एनएसई के लिए बड़ा कदम है. इसकी लिस्टिंग का प्लान पिछले एक दशक से विवादों के कारण ठंडे बस्ते में पड़ा था. एनएसई ने सबसे पहले साल 2016 में करीब 10,000 करोड़ रुपये के आईपीओ (IPO) के लिए डॉक्यूमेंट सब्मिट किये थे. लेकिन विवाद सामने आने के बाद सेबी ने एनएसई को आईपीओ प्रपोजल वापस लेने की सलाह दी थी.
सेबी की सलाह के बाद एक्सचेंज ने अपनी खामियों को सुधारा और कई बड़े प्रशासनिक बदलाव किये. प्रोसेस को असली रफ्तार तब मिली जब जनवरी 2026 में सेबी से एनएसई को NOC मिल गया. इसके बाद इसी हफ्ते बोर्ड ने ड्राफ्ट पेपर्स को हरी झंडी दे दी. मौजूदरा समय में एनएसई के करीब 1.8 लाख शेयरहोल्डर्स हैं. मेगा आईपीओ को संभालने के लिए एक्सचेंज ने 20 इन्वेस्टमेंट बैंकों (Investment Banks) की बड़ी फौज खड़ी की है. यह देश के किसी भी पब्लिक ऑफरिंग के लिए तैयार किये गए सबसे बड़े सिंडिकेट्स में से एक है.