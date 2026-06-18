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देश के सबसे बड़े IPO का रास्‍ता साफ, SEBI को सौंपे दस्‍तावेज, 30000 करोड़ जुटाएगी कंपनी

NSE IPO Update: शेयर बाजार से जुड़े जानकारों का मानना है कि इस वैल्यूएशन के हिसाब से आईपीओ का कुल साइज करीब 30,000 करोड़ रुपये हो सकता है. यद‍ि ऐसा हुआ तो यह इंड‍ियन कैप‍िटल मार्केट के सबसे बड़े आईपीओ में से यह एक बन जाएगा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 18, 2026, 11:26 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:26 AM IST
देश के सबसे बड़े IPO का रास्‍ता साफ, SEBI को सौंपे दस्‍तावेज, 30000 करोड़ जुटाएगी कंपनी

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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