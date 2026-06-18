इस प्रपोज्‍ड आईपीओ की खास बात यह है कि यह पूरी तरह से 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) होगा. इसका मतलब है कि एक्सचेंज कोई नए शेयर जारी नहीं करेगा, बल्कि इसके मौजूदा शेयरहोल्‍डर मिलकर करीब 6 फीसदी हिस्सेदारी बेचेंगे. नॉन-ल‍िस्‍टेड मार्केट में एनएसई का अनुमानित मार्केट कैप करीब 5 लाख करोड़ रुपये आंका गया है. बाजार के जानकारों का मानना है कि इस वैल्यूएशन के हिसाब से आईपीओ का कुल साइज करीब 30,000 करोड़ रुपये हो सकता है. यद‍ि ऐसा हुआ तो यह इंड‍ियन कैप‍िटल मार्केट के सबसे बड़े आईपीओ में से एक बन जाएगा. यह 2024 में आए हुंदई मोटर इंडिया के 27,000 करोड़ के आईपीओ से भी बड़ा होगा.