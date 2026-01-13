NSE IPO: आखिर आईपीओ आने में क्यों लग गए 10 साल? अब भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज को मिलेगी सेबी से ये बड़ी मंजूरी

NSE IPO News: शेयर मार्केट में निवेश करने वालों को NSE (National Stock Exchange) और BSE (Bombay Stock Exchange) के बारे में जरूर जानकारी होगी. NSE जहां भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, वहीं BSE देश का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है. मार्केट में तो BSE लिस्टेड है, लेकिन अब NSE की बारी है. जी हां, देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE अब अपना खुद का आईपीओ लेकर आ रहा है. इसके आईपीओ का निवेशकों को बहुत दिनों से इंतजार था. कारण साफ है क्योंकि NSE ने अपना आईपीओ लाने के लिए पहली बार दिसंबर 2016 में सेबी के पास आवेदन भेजा था. लेकिन अगले साल यानी 2017 में सेबी ने इसके आईपीओ पर कुछ कारणों से रोक लगा दी थी. अब जो खबर है वह खास है क्योंकि सेबी जल्द ही NSE IPO के लिए NOC सर्टिफिकेट (No Objection Certificate) दे सकती है. आइए जानते हैं कि आखिरकार NSE IPO को आने और मंजूरी मिलने में इतनी देरी या फिर इतना लंबा समय करीब 10 साल का क्यों लगा और अब का क्या कुछ अपडेट है.

को-लोकेशन का मामला

विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, NSE IPO में समय लगने के सबसे बड़े कारणों में से एक कारण को-लोकेशन का मामला है. जानकारी के अनुसार, NSE के को-लोकेशन मामले की जांच चल रही थी, इसमें सेबी के अलावा सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी जांच कर रहे थे. आरोप था कि NSE के कुछ अधिकारियों ने कुछ ब्रोकरेज फर्मों को एक्सचेंज के सर्वर तक का जल्द एक्सेस दिया गया था, जिससे उन्होंने गलत तरीके से मुनाफा कमाया. मतलब कि कुछ खास ब्रोकर्स को एक्सचेंज के सर्वर (डेटा सेंटर) के करीब अपने सर्वर रखकर बाजार डेटा तक तेज और कानून के उलट अनुचित पहुंच दी गई. इससे ब्रोकर्स ने गलत तरीके से कमाई की. यह मामला कोर्ट तक गया था. 2016 में सेबी के पास आए NSE IPO के आवेदन को रेगुलेटर ने 2017 में रोक लगा दी थी. साल 2019 में NSE के इस अप्लिकेशन को सेबी ने वापस कर दिया था. इसमें कहा गया था कि एनएसई को को-लोकेशन मामले के निपटारे के बाद ही आईपीए के लिए उसे नया आवेदन देना होगा.

देरी के ये अन्य कारण भी

NSE IPO के आने में देरी के कई कारणों में स्टॉक एक्सचेंज के टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बताया गया. सेबी ने इससे जुड़ी बार-बार की तकनीकी परेशानी और गड़बड़ी को लेकर चिंता व्यक्त की थी. सेबी यह भी जानना चाह रहा था कि आखिर इन दिक्कतों को दूर करने के लिए NSE ने क्या-क्या किया है. इसके अलावा सेबी का यह भी मानना था कि क्लियरिंग फर्मों को बिना ही रोक-टोक के स्वतंत्र रूप से ऑपरेट करना चाहिए. रेगुलेटर का मानना रहा है कि NSE को अपनी क्लियरिंग यूनिट के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की जांच करनी चाहिए. वहीं, एनएसई में एक फुल टाइम बोर्ड चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर भी बात चल रही थी.

Add Zee News as a Preferred Source

जनवरी के आखिरी तक मिल सकता है NOC

हाल ही में सेबी के चेयरमैन तुहिन कांड पांडे ने NSE IPO को लेकर राहत की खबर दी थी. उन्होंने बीते शनिवार को कहा था कि सेबी जनवरी के अंत से पहले NSE IPO को मार्केट में लिस्ट होने के लिए NOC दे सकता है. मतलब कि सेबी इस महीने के अंत तक NSE IPO के लिए नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर इसकी मंजूरी दे सकता है.

यह भी पढ़ें- BCCL IPO: बंपर सब्सक्रिप्शन के बाद अब अलॉटमेंट कब? शेयर मिले या नहीं; Direct Link से ऐसे करें चेक

BSE पर लिस्ट होंगे NSE के शेयर्स

सेबी के नियमों के अनुसार, NSE के शेयर्स केवल BSE पर ही लिस्ट होंगे. नियम कहता है कि किसी स्टॉक एक्सचेंज के शेयर खुद अपने एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हो सकते. मतलब कि NSE के शेयर NSE पर लिस्ट नहीं हो सकते

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. Zee News अपने पाठकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है.