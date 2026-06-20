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निवेशकों का नया गढ़ बना उत्तर भारत, UP सबसे आगे; NSE रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की जून 2026 की मार्केट पल्स रिपोर्ट के अनुसार, मई 2026 तक देश में रजिस्टर्ड निवेशकों की संख्या 13.1 करोड़ पहुंच गई. इनमें उत्तर भारत की हिस्सेदारी 36.7% रही. ये पश्चिम भारत (29.2%), दक्षिण भारत (21.1%) और पूर्वी भारत (12.1%) से अधिक है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 20, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 03:52 PM IST
निवेशकों का नया गढ़ बना उत्तर भारत, UP सबसे आगे; NSE रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
Image Credit: X/social media/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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