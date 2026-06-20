निवेशकों का नया गढ़ बना उत्तर भारत, UP सबसे आगे; NSE रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

NSE Report : भारत में रिटेल निवेशकों का भूगोल तेजी से बदल रहा है. उत्तर भारत ने निवेशकों की संख्या के मामले में अन्य सभी क्षेत्रों को पीछे छोड़ते हुए देश का सबसे बड़ा निवेशक केंद्र बनने का दर्जा हासिल कर लिया है. हालांकि राज्य स्तर पर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात अब भी निवेशकों की संख्या में शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं.
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की जून 2026 की मार्केट पल्स रिपोर्ट के अनुसार, मई 2026 तक देश में रजिस्टर्ड निवेशकों की संख्या 13.1 करोड़ पहुंच गई. इनमें उत्तर भारत की हिस्सेदारी 36.7% रही. ये पश्चिम भारत (29.2%), दक्षिण भारत (21.1%) और पूर्वी भारत (12.1%) से अधिक है. रिपोर्ट बताती है कि अब निवेश केवल पारंपरिक वित्तीय केंद्रों तक सीमित नहीं है. बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में भी शेयर बाजार में भागीदारी तेजी से बढ़ रही है.
राज्यवार आंकड़ों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात शीर्ष तीन स्थानों पर बने हुए हैं। ये तीनों राज्य मिलकर देश के कुल रजिस्टर्ड निवेशकों का करीब 36% हिस्सा रखते हैं. वहीं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और राजस्थान समेत शीर्ष पांच राज्यों की हिस्सेदारी कुल निवेशक आधार का 47.5% है. रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष 10 राज्यों के बाहर के राज्यों की हिस्सेदारी भी बढ़ी है. वित्त वर्ष 2017 में जहां इन राज्यों का योगदान करीब 22% था. वहीं, अब यह बढ़कर 27% हो गया है. इससे साफ है कि निवेशकों का आधार धीरे-धीरे पूरे देश में फैल रहा है.
NSE के मुताबिक, मई 2026 तक निवेशकों की संख्या 13.1 करोड़ पहुंच गई. खास बात यह है कि हालिया 1 करोड़ नए निवेशक केवल 7 महीनों में जुड़े हैं. वित्त वर्ष 2021 से 2026 के बीच निवेशक आधार 25.3% की चक्रवृद्धि वार्षिक ग्रोथ रेट (CAGR) से बढ़ा, जबकि वित्त वर्ष 2016 से 2021 के दौरान यह दर 16.3% थी.
भारतीय शेयर बाजार में युवा निवेशकों की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है. मार्च 2020 में 30 वर्ष से कम उम्र के निवेशकों की हिस्सेदारी 23.5% थी, जो मई 2026 तक बढ़कर 38.3% हो गई. इसके विपरीत, 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के निवेशकों की हिस्सेदारी 25.6% से घटकर 15.3% रह गई.
निवेशकों की औसत आयु (मीडियन एज) भी मार्च 2020 के 38 वर्ष से घटकर मई 2026 में 33 वर्ष रह गई है. अप्रैल 2020 से मई 2026 के बीच जुड़े नए निवेशकों में 53% से 59% तक की हिस्सेदारी 30 वर्ष से कम उम्र वालों की रही.
अप्रैल 2026 तक महिला निवेशकों की हिस्सेदारी कुल व्यक्तिगत निवेशकों में लगभग 25% रही. राज्यों में महाराष्ट्र महिला निवेशकों की भागीदारी के मामले में सबसे आगे रहा, जहां उनकी हिस्सेदारी 29% दर्ज की गई. इसके बाद तमिलनाडु 28.7% के साथ दूसरे स्थान पर रहा. वहीं, निवेशकों की संख्या के हिसाब से दूसरे सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में महिला निवेशकों की हिस्सेदारी 19.1% रही, जो राष्ट्रीय औसत से कम है.