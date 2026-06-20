निवेशकों का नया गढ़ बना उत्तर भारत, UP सबसे आगे; NSE रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

राज्यवार आंकड़ों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात शीर्ष तीन स्थानों पर बने हुए हैं। ये तीनों राज्य मिलकर देश के कुल रजिस्टर्ड निवेशकों का करीब 36% हिस्सा रखते हैं. वहीं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और राजस्थान समेत शीर्ष पांच राज्यों की हिस्सेदारी कुल निवेशक आधार का 47.5% है. रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष 10 राज्यों के बाहर के राज्यों की हिस्सेदारी भी बढ़ी है. वित्त वर्ष 2017 में जहां इन राज्यों का योगदान करीब 22% था. वहीं, अब यह बढ़कर 27% हो गया है. इससे साफ है कि निवेशकों का आधार धीरे-धीरे पूरे देश में फैल रहा है.