Share Market Update: अगर आप भी भारतीय शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, कल यानी महीने के आखिरी शनिवार (30 अगस्त) को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में कारोबार होगा. यह ट्रेडिंग मॉक ट्रेडिंग सेशन (mock trading session) होगा. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की तरफ से बताया गया कि 30 अगस्त यानी शनिवार को कैपिटल मार्केट में मॉक ट्रेडिंग सेशन का आयोजन किया जाएगा. यह सेशन ब्रोकर्स और मार्केट में हिस्सा लेने वालों के लिए ट्रेडिंग सिस्टम की जांच करने का मौका देगा.
नया सॉफ्टवेयर अपडेट जारी नहीं होगा
एनएसई (NSE) की तरफ से कहा गया कि इस दौरान कैपिटल मार्केट के अलावा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, करेंसी डेरिवेटिव्स और कमोडिटी डेरिवेटिव्स में भी मॉक ट्रेडिंग होगी. इन सेशन में किये गए ट्रेड से किसी तरह का रियल ट्रांजेक्शन नहीं होगा. यह पूरी तरह से ट्रायल बेस होगा. एनएसई (NSE) की तरफ से साफ किया गया कि 30 अगस्त के मॉक सेशन में किसी तरह का नया सॉफ्टवेयर अपडेट जारी नहीं होगा. हालांकि, ब्रोकर्स की तरफ से सलाह दी गई कि वे 6 सितंबर 2025 से पहले NEAT+ 7.8.3 पर अपग्रेड कर लें. दरअसल, ऐसा इसलिए क्योंकि ओल्ड वर्जन 7.8.2 बंद हो जाएगा.
क्या होगी टाइमिंग?
मॉक ट्रेडिंग सेशन को शनिवार सुबह 9 बजे प्री-ओपन के साथ शुरू किया जाएगा और नॉर्मल मार्केट सुबह 9:15 बजे खुलेगा. सेशन सुबह 10:10 बजे बंद हो जाएगा. इसके अलावा, दोपहर 1:30 से 2:00 बजे तक लाइव री-लॉगिन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी.
क्यों हो रही मॉक ट्रेडिंग?
एनएसई हर महीने शनिवार को मॉक ट्रेडिंग सेशन का आयोजन करता है. यह ब्रोकर्स को अपने ट्रेडिंग सिस्टम, नए प्रोडक्ट और इमरजेंसी प्लान को रिस्क फ्री माहौल में जांचने का मौका देता है. इस दौरान होल्डिंग्स या पोजीशन की कीमतें मॉक ट्रेडिंग के बेस पर शो की जाती हैं.
एनएसई की तरफ से कहा गया कि हम अपने मेंबर को बिना किसी रोकटोक ट्रेडिंग के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं. ट्रेडिंग सिस्टम की समय-समय पर जांच और रिकवरी प्रोसेस को प्राथमिकता दी जाती है. सभी प्रतिभागियों को एनएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध दस्तावेज देखने और सहायता के लिए सपोर्ट टीम से संपर्क करने की सलाह दी गई है.