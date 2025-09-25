NSE पर निवेशकों की संख्या 12 करोड़ के पार, महिला की भागीदारी 25% बढ़ी, यंगस्टर का जोश भी हाई

Trending Photos
Share Market: एक दौर था जब शेयर बाजार को बड़े कारोबारियों का बाजार समझा जाता था. जिसके पास पैसा था, वहीं शेयर बाजार में दांव लगाता था. बड़े बड़े निवेशक, कारोबारी बाजार में पैसा लगाता थे, लेकिन अब चीजे बदल गई है. छोटे-छोटे शहरों, गांवों, कस्बों के लोग शेयर्स में निवेश करने लगे हैं.ताजा आंकड़े इसी की गवाही दे रहे हैं. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में कुल निवेशकों की संख्या 12 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है. बीते 8 महीनों में निवेशकों की संख्या 1 करोड़ बढ़ गई है.
12 करोड़ के पार
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर यूनिक निवेशकों की संख्या (23 सितंबर तक) 12 करोड़ से अधिक हो गई है. यह जानकारी गुरुवार को एक्सचेंज की ओर से दी गई. एनएसई ने बताया कि कुल निवेशक खातों (यूनिक क्लाइंट कोड्स) की संख्या 23.5 करोड़ हो गई है, जो कि जुलाई 2025 में 23 करोड़ को पार कर गई थी. इसमें आज तक हुई सभी ग्राहक पंजीकरण शामिल हैं. ग्राहक एक से अधिक ट्रेडिंग मेंबर्स (ब्रोकर्स) के साथ पंजीकरण कर सकते हैं. इस कारण से निवेशक खातों की संख्या हमेशा यूनिक इन्वेस्टर्स से अधिक रहती है.
महिलाएं मार रही बाजी
एनएसई के अनुसार, आज हर 4 निवेशकों में से एक (करीब 25 प्रतिशत) महिलाएं हैं.12 करोड़ यूनिक निवेशकों की मीडियन ऐज 33 वर्ष हो चुकी है, जो कि 5 साल पहले 38 वर्ष थी और 40 प्रतिशत निवेशकों की संख्या 30 वर्ष से कम की है. एनएसई के चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर श्रीराम कृष्णन ने कहा इस साल, हमने अपने निवेशक आधार के मामले में एक और महत्वपूर्ण मानदंड पार कर लिया है. जनवरी में 11 करोड़ का आंकड़ा पार करने के बाद, यह सराहनीय है कि वैश्विक व्यापार और भू-राजनीति को लेकर लगातार बनी चिंताओं के बावजूद, एनएसई से जुड़ने वाले निवेशकों की संख्या लगभग आठ महीनों में एक करोड़ अतिरिक्त बढ़ गई है. भारत में निवेशकों की भागीदारी में तेजी से वृद्धि डिजिटलीकरण, फिनटेक तक बेहतर पहुंच, बढ़ते मध्यम वर्ग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहायक नीतिगत उपायों के कारण है. आईएएनएस