NTPC Final Dividend: देश की सबसे बड़ी पावर कंपनी एनटीपीसी (NTPC) ने फाइनेंश‍ियल ईयर 2024-25 के लिए सरकार को 3,248 करोड़ रुपये का फाइनल ड‍िव‍िडेंड द‍िया है. इस तरह पूरे साल में एनटीपीसी (NTPC) ने कुल 8,096 करोड़ रुपये का ड‍िव‍िडेंड द‍िया है. यह जानकारी कंपनी की तरफ से एक एक्स पोस्ट के जर‍िये शेयर की गई. एनटीपीसी (NTPC) ने 3,248 करोड़ रुपये का फाइनल ड‍िव‍िडेंड द‍िया है. यह कंपनी की इक्‍व‍िटी कैप‍िटल का 33.50% है.

एनटीपीसी ने लगातार 32वें साल द‍िया ड‍िव‍िडेंड

एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यह पेमेंट पावर मिनिस्टर मनोहर लाल को सौंपा. इस दौरान पावर सेक्रेटरी पंकज अग्रवाल भी मौजूद रहे. इससे पहले कंपनी ने नवंबर 2024 में 2,424 करोड़ रुपये और फरवरी 2025 में 2,424 करोड़ रुपये का फाइनल ड‍िव‍िडेंड द‍िया था. कुल मिलाकर इस साल का ड‍िव‍िडेंड 8,096 करोड़ रुपये रहा, जो प्रति शेयर 8.35 रुपये है. यह एनटीपीसी (NTPC) का 32वां साल है जब उसकी तरफ से लगातार ड‍िव‍िडेंड द‍िया गया.

167 मेगावाट का कामर्श‍ियल ऑपरेशन शुरू

एनटीपीसी ने राजस्थान के नोख सोलर प्रोजेक्ट में 167 मेगावाट का कामर्श‍ियल ऑपरेशन शुरू क‍िया है. यह प्रोजेक्ट 245 मेगावाट का हिस्सा है. 26 सितंबर 2025 से इसकी शुरुआत हो चुकी है. इसके साथ ही एनटीपीसी (NTPC) की कुल स्‍थाप‍ित क्षमता 60,705 मेगावाट (अकेले) और 83,863 मेगावाट (ग्रुप) हो गई है.

देश की बिजली जरूरतों में योगदान

पावर म‍िन‍िस्‍ट्री के तहत काम करने वाली एनटीपीसी (NTPC) देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है. यह देश की करीब एक-चौथाई बिजली मांग को पूरा करती है. कंपनी की कुल स्थापित क्षमता 84,000 मेगावाट के करीब है. यह कदम न केवल आर्थिक विकास मदद करता है, बल्कि क्‍लीन एनर्जी को बढ़ावा देने में भी योगदान करता है. एनटीपीसी (NTPC) का यह ड‍िव‍िडेंड सरकार के लिए अहम है, क्योंकि यह पब्‍ल‍िक सेक्‍टर की कंपनी है. इससे सरकार को एक्‍सट्रा पैसा मिलेगा, जिसका इस्‍तेमाल डेवलपमेंट से जुड़े कामों में क‍िया जा सकता है.

शेयर का हाल

एनटीपीसी (NTPC) के शेयर में शुक्रवार को बंद हुए कारोबारी सत्र के दौरान ग‍िरावट देखी गई. कारोबारी सत्र के दौरान यह शेयर 340.50 रुपये से ग‍िरकर 337.90 रुपये पर बंद हुआ. कारोबारी सत्र के दौरान शेयर 336.50 रुपये के लो लेवल तक गया. शेयर का 52 हफ्ते का हाई लेवल 448.30 रुपये और लो लेवल 292.70 रुपये है. इसके साथ ही कंपनी का मार्केट कैप 3,27,650 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.