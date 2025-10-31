Advertisement
अरबपतियों की महफिल! फ्राइड चिकन, बीयर...एनवीडिया-सैमसंग-हुंडई के बॉस की अनोखी शाम

तीनों अरबपतियों ने चीज बॉल्स, चीज स्टिक्स, बोनलेस चिकन और फ्राइड चिकन के साथ टेरा बीयर और कोरिया की प्रसिद्ध शराब सोजू का लुत्फ उठाया. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 31, 2025, 11:56 PM IST
अरबपतियों की महफिल! फ्राइड चिकन, बीयर...एनवीडिया-सैमसंग-हुंडई के बॉस की अनोखी शाम

सियोल के एक मशहूर फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट ककानबू चिकन में गुरुवार की रात डिनर कर रहे लोगों को उस वक्त हैरानी हुई जब तीन अरबपति अचानक वहां पहुंचे. एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन ली जे-योंग, और हुंडई मोटर ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैनचुंग यूई-सन. एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) सम्मेलन में शामिल होने के लिए ग्योंगजू जा रहे ये तीनों दिग्गज पहले सियोल में इस जगह पर "चिमैक" (फ्राइड चिकन और बीयर) का आनंद लेने पहुंचे. जेनसन हुआंग ने हंसते हुए कहा, 'मुझे अपने दोस्तों के साथ फ्राइड चिकन और बीयर बहुत पसंद है, तो ककानबू एकदम सही जगह है. दरअसल, ककानबू का अर्थ कोरियाई स्लैंग में 'करीबी दोस्त' होता है.

 प्रसिद्ध शराब सोजू का लुत्फ उठाया

तीनों अरबपतियों ने चीज बॉल्स, चीज स्टिक्स, बोनलेस चिकन और फ्राइड चिकन के साथ टेरा बीयर और कोरिया की प्रसिद्ध शराब सोजू का लुत्फ उठाया. स्थानीय मीडिया के मुताबिक, तीनों ने पारंपरिक 'ड्रिंकिंग जेस्चर' करते हुए दोस्ती का जश्न मनाया और बाहर मौजूद लोगों के साथ भी चिकन शेयर किया.

 हुंडई के चुंग ई-सन ने ट्रीट दी

हुआंग ने मुस्कुराते हुए कहा, 'चिकन विंग्स तो कमाल के हैं! आप लोग यहां आए हैं कभी? शानदार जगह है! कोई लेना चाहेगा? भीड़ में तालियों की गूंज तब तेज़ हो गई जब हुआंग ने रेस्तरां की 'गोल्डन बेल” बजाई'. जिसका मतलब होता है कि वह सबका बिल चुका रहे हैं. हालांकि, रिपोर्ट्स के अनुसार सैमसंग के ली जे-योंग ने बिल का भुगतान किया, जबकि हुंडई के चुंग ई-सन ने दूसरी राउंड की ट्रीट दी.

ये मुलाकात उस समय हुई जब सियोल में उच्चस्तरीय राजनयिक बैठकें चल रही थीं. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी APEC शिखर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे हैं. अगले दिन, हुआंग ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यंग से मुलाकात की और घोषणा की कि एनवीडिया दक्षिण कोरियाई कंपनियों को 2.6 लाख से अधिक GPU उपलब्ध कराएगा. 

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

