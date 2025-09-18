इंटेल के शेयर में 30% की तेजी, Nvidia करेगी 5 अरब डॉलर का निवेश

Intel Share Price : दिग्गज चिप मेकर कंपनी एनवीडिया (Nvidia) ने कहा है कि वो इंटेल में 5 अरब डॉलर का निवेश करेगी. ये निवेश इंटेल के साथ डेटा सेंटर और PC चिप्स के डेवलपमेंट के लिए एक समझौते के तहत किया जाएगा. पिछले महीने इस कंपनी ने अमेरिकी सरकार को एक निवेशक के रूप में शामिल किया था.

क्या बनाएगा इंटेल?

प्रेस रिलीज के मुताबिक, इंटेल, एनवीडिया के AI इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म के लिए x86 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनाएगा. PC के मोर्चे पर इंटेल एनवीडिया के RTX ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट का इस्तेमाल करके x86 सिस्टम-ऑन-चिप्स बनाएगा जो कंप्यूटरों को पावर देगा.

शेयरों ने जोरदार तेजी

कंपनी की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि Nvidia 23.28 डॉलर/ शेयर की कीमत पर अपनी हिस्सेदारी का निवेश कर रही है. इस सौदे की खबर के बाद इंटेल के शेयर बाजार प्री मार्केट में 33% बढ़कर लगभग 33 डॉलर प्रति शेयर हो गए हैं.

बता दें , इंटेल के शेयर इस वर्ष की शुरुआत में लोवेस्ट लेवल पर पहुंच गए थे. ट्रम्प प्रशासन से समर्थन मिलने के बाद फिर उछल गए.

सरकार इंटेल की सबसे बड़ी शेयर हॉल्डर

अमेरिका सरकार ने चिप बनाने वाली बड़ी कंपनी इंटेल में 10% हिस्सेदारी खरीदी थी. अमेरिकी सरकार इंटेल की सबसे बड़ी शेयर हॉल्डर में शामिल हो गई थी. खास बात ये है कि इस सौदे के लिए नई रकम खर्च नहीं हुई थी बल्कि पहले से दिए गए ग्रांट्स को शेयर में बदलकर यह निवेश किया गया था. इस डील में कुल 8.9 अरब डॉलर का निवेश किया गया है. इसमें से 5.7 अरब डॉलर चिप्स एंड साइंस एक्ट से और 3.2 अरब डॉलर सिक्योर एन्क्लेव कार्यक्रम से लिए गए हैं