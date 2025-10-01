Bank Holiday Alert: दशहरा से छठ तक... अक्टूबर में सिर्फ 10 दिन खुलेंगे बैंक, RBI ने जारी किया बैंक हॉलिडे कैलेंडर, पहले ही जान लें छुट्टियों की लिस्ट

अक्टूबर में कई बड़े त्यौहार हैं, जिसके कारण अलग-अलग राज्यों में बैंक बंद रहेंगे. ऐसे में यदि आप बैंक से जुड़े कामकाज को निपटाने की योजना बना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए जरूरी है. रिजर्व बैंक के कैलेंडर के अनुसार, 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा 15 दिन अलग-अलग राज्यों में बैंक बंद रहेंगे. यानी की आप बैंक से जुड़ी ऑनलाइन सुविधा ले सकते हैं, लेकिन बैंक जाकर कोई काम नहीं करवा पाएंगे.

हालांकि सभी रविवार और शनिवार की 6 छुट्टियों के अलावा 15 सभी हॉलिडे सभी राज्यों के बैंक में नहीं होंगे. ऐसे में यहां आप जान सकते हैं, कि आपके शहर में बैंक हॉलिडे का शेड्यूल क्या है-

इसे भी पढे़ें- SIP: 5 साल में 3X रिटर्न! टॉप 5 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, निवेशकों को मिला तगड़ा मुनाफा

Add Zee News as a Preferred Source

अक्टूबर बैंक हॉलिडे लिस्ट

01 दिनांक- महानवमी- अगरतला, बेंगलुरु, चेन्नई, गंगटोक, गुवाहाटी, ईटानगर, कानपुर, कोच्ची, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, पटना, रांची, शिलांग, तिरुवअनंतपुरम

02 दिनांक- महात्मा गांधी जयंती/दशहरा/विजयादशमी/दशहरा/दुर्गा पूजा (दसईं)/श्री श्री शंकरदेव का जन्मोत्सव - सभी जगह

03 दिनांक- दुर्गा पूजा (दसैन)- गंगटोक

04 दिनांक- दुर्गा पूजा (दसैन)- गंगटोक

05 दिनांक- रविवार- सभी जगह

06 दिनांक -लक्ष्मी पूजा- अगरतला, कोलकाता

07 दिनांक- महर्षि वाल्मीकि जयंती/कुमार पूर्णिमा- बैंगलोर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, शिमला

10 दिनांक- करवा चौथ- शिमला

11 दिनांक- दूसरा शनिवार- सभी जगह

12 दिनांक- रविवार- सभी जगह

18 दिनांक- कटि बिहू- गुवाहाटी

19 दिनांक- सभी जगह

20 दिनांक- दिवाली/नरक चतुर्दशी/काली पूजा- अगरतला, अहमदाबाद, अजवाल, बैंगलोर, भोपाल, चंड़ीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, न्यू दिल्ली, पंजी, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा

21 दिनांक- दिवाली अमावस्या (लक्ष्मी पूजन)/दीपावली/गोवर्धन पूजा- बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, गंगटोक, इंफाल, जम्मू, मुंबई, नागपुर, श्रीनगर

22 दिनांक- दिवाली (बलि प्रतिपदा)/विक्रम संवत नव वर्ष दिवस/गोवर्धन पूजा/बलिपदमी, लक्ष्मी पूजा- अहमदाबाद, बेलापुर, बैंगलोर, देहरादून, गंगटोक, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना

23 दिनांक- भाई बिज/भाई दूज/चित्रगुप्त जयंती/लक्ष्मी पूजा (दीपावली)/भ्रातृ द्वितीया/निंगोल चक्कौबा- अहमदाबाद, गंगटोक, इंफाल, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता, शिमला

25 दिनांक- चौथा शनिवार- सभी जगह

26 दिनांक- रविवार- सभी जगह

27 दिनांक- छठ पूजा- कोलकाता, पटना, रांची

28 दिनांक- छठ पूजा- पटना, रांची

31 दिनांक- सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन- अहमदाबाद

इसे भी पढ़ें- आधार कार्ड पर नहीं दिखेगा पिता-पति का नाम, UIDAI के 5 नए नियम, 1अक्टूबर से होंगे लागू

नहीं रुकेंगे सभी काम

आप बैंकों की छुट्टी के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग (UPI, IMPS, NEFT, RTGS) और ATM के जरिए पैसे का लेनदेन या अन्य काम कर सकते हैं. इन सुविधाओं पर बैंकों की छुट्टियों का कोई असर नहीं पड़ेगा.