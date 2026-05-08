होर्मुज और सरकार के बीच फंसी तेल कंपनियां, हर महीने ₹30000 करोड़ का नुकसान, ₹10 की कटौती ने मिली कितनी राहत ?

Oil Company: खाड़ी युद्ध और होर्मुज की वजह से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढोतरी देखने को मिल रही है. शिपिंग कॉस्ट , इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भारतीय तेल कंपनियों के लिए तेल का आयात महंगा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारत में तेल के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं. बीते चार सालों से भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमत जस के तस है. जहां अमेरिका में पेट्रोल के दाम 50 फीसदी बढ़ गए, चीन, बंग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं. वहीं भारत अपने पेट्रोल-डीजल के दामों को स्थिर रखने में सफल रहा है, लेकिन इसकी वजह से तेल कंपनियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है .

भारतीय तेल कंपनियों को भारी नुकसान

पश्चिम एशिया में तनाव के चलते तेल की वैश्विक कीमतों में तेज बढ़ोतरी की वजह से भारत की तेल कंपनियों को हर महीने 30000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. मिड मार्च से लेकर अब तक तेल कंपनियों का घाटा 30 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. अप्रैल में पेट्रोल पर 18 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर करीब 25 रुपये प्रति लीटर का नुकसान झेलना पड़ रहा है. तेल कंपनियां हर दिन 600 से 700 करोड़ रुपये का घाटा सह रही हैं.

तेल कंपनियां भारी घाटे में

इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल को विदेशों से तेल आयात करने में दोगुना खर्च करना पड़ रहा है. उनका आयात बिल 50 फीसदी तक बढ़ चुका है, लेकिन सरकारी हस्तक्षेप की वजह से वो पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ा पा रही है, जिसकी वजह से उन्हें लगातार घाटा हो रहा है.

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एक्साइज ड्यूटी घटाने से मिली कितनी राहत

केंद्र सरकार ने तेल के बढ़ते आयात बिल से तेल कंपनियों को थोड़ा राहत देने के लिए एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये की कटौती की. अगर सरकार यह कटौती नहीं करती तो कंपनियों का यह नुकसान बढ़कर 62500 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता था.