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संकट अभी और बढ़ेगा! होर्मुज के बाद अब लाल सागर पर मंडराया खतरा, ईरान की इस धमकी से और उबलेगा तेल, मुश्किल में भारत

ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले के बाद दुनियाभर में तेल और गैस का संकट पैदा हो गया. मिडिल ईस्ट, जो देश और गैस के प्रमुख प्रोड्यूसर और सप्लायर हैं वहां जंग शुरू होने की वजह से स्थिति विकराल हो गई. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कर ईरान ने तेल-गैस के सप्लाई चेन को तोड़ दिया.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Mar 18, 2026, 08:40 PM IST
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संकट अभी और बढ़ेगा! होर्मुज के बाद अब लाल सागर पर मंडराया खतरा, ईरान की इस धमकी से और उबलेगा तेल, मुश्किल में भारत

India Oil Crisis: ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले के बाद दुनियाभर में तेल और गैस का संकट पैदा हो गया. मिडिल ईस्ट, जो देश और गैस के प्रमुख प्रोड्यूसर और सप्लायर हैं वहां जंग शुरू होने की वजह से स्थिति विकराल हो गई. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कर ईरान ने तेल-गैस के सप्लाई चेन को तोड़ दिया. कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही है. जिस रास्ते से दुनिया के 20 फीसदी तेल का आयात-निर्यात होता था, ईरान पर गोला-बारूद बिछा दिया. जहां से गुजरने वाले जहाजों पर मिसाइलें दागीं गई. ईरान ने चेतावनी दी कि होर्मुज से वो तेल का एक कतरा नहीं गुजरने देंगे. खतरा सिर्फ होर्मुज तक ही सीमित नहीं है. जंग की आग अब लाल सागर तक पहुंच गई है.  

तेल का संकट और बढ़ने वाला है ?  

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने के बाद सऊदी अरब ने तेल की सप्लाई को जारी रखने के लिए वैकल्पिक रास्ता खोजा. उसने लाल सागर के जरिए तेल के जहाज भेजने शुरू कर दिए. एनर्जी एनालिटिक्‍स कंपनी केपलर के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में ही लाल सागर से तेल की सप्लाई दोगुनी हो गई थी. सऊदी अरब ने मार्च में अपने यानबू पोर्ट से रोजाना करीब 3.8 मिलियन बैरल कच्चा तेल लोड करके भेजना शुरू कर दिया . ईरान-इजरायल जंग की वजह से होर्मुज के बंद होने के बाद  ईरान, इराक, कुवैत, UAE को अपने तेल निर्यात रोकने पड़े हैं. सऊदी अरब अपने यानबू पोर्ट, जिसकी क्षमता 7 मिलियन बैरल प्रति दिन की है उसकी मदद से अपनी सप्लाई को जारी रखे हुए हैं. होर्मुज सऊदी अरब के लिए आगे का दरवाजा है तो लाल सागर में स्थित यानबू पीछे का दरवाजा कहलाता है. यानबू तक पाइपलाइन से तेल गुजरता है. ये पाइपलाइन 1200 किमी तक फैली है.  LSEG शिपिंग डेटा के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक Aramco ने अपने 70 से अधिक तेल टैंकर्स लोड कर रखे हैं, जिसमें से 40 रास्ते में है. इनमें से अधिकांस तेल टैंकर भारत और चीन के लिए भेजे जा रहे हैं. लाल सागर के रास्ते से ये तेल के टैंकर भारत पहुंचने वाले हैं, लेकिन अब इस रास्ते पर भी खतरा मंडराने लगा है. 

लाल सागर के रास्ते पर मंडरा रहा है खतरा  

हॉर्मूज बंद होने के बाद सऊदी अरब ने लाल सागर के रास्ते से तेल का निर्यात शुरू किया, लेकिन अब इस रास्ते पर भी खतरा मंडराने लगा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने चेतावनी दी है कि उसका अगला निशाना अब लाल सागर है. सोमवार को ईरान की ओर से धमकी आई कि वो अमेरिकी नौसेना के ठिकानों को लाल सागर में निशाना बनाएगा. ईरान की सेना ने कहा कि वो लाल सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड आर को निशाना बना सकता है. ये फोर्ड उनके लिए खतरा है. अगर लाल सागर में भी हमले शुरू हुए तो यह रूट भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा. इस रास्ते से तेल भेजना भी सेफ नहीं होगा.  

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लाल सागर से बढ़ेगी भारत की मुश्किल

लाल सागर अब तक इस युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन ये एक खतरनाक रास्ता है. लाल सागर का रास्ता बाब अल मंदाब से होकर गुजरता है. ये रास्ता यमन के ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों के हमले की रेंज में रहता है. साल 2023 में ईरान-इजरायल युद्ध के बीच हूतियों ने जहाजों को अपना निशाना बनाया था. हूतियों के हमले इतने बढ़े कि जहाजों ने लाल सागर छोड़ना पड़ा था.  अगर इस बार ईरान-इजरायल युद्ध के बीच ऐसा देखने को नहीं मिला तो मुश्किल और बढ़ेगी. ईरान की धमकी के बाद ये रास्ता फिर से खतरे में फंस गया है. जहाजों पर हमले हुए तो उन्हें इस रास्ते को भी छोड़ना पड़ेगा. जिसका असर तेल की सप्लाई पर पड़ेगा. कीमतों में बेतहाशा तेजी आ सकती है. भारत की मुश्किल और बढ़ेगी, क्योंकि सऊदी अरब से भारत को तेल सप्लाई हो रहे हैं.  

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तेल की कीमतों और बढ़ सकती हैं 

सऊदी अरब लाल सागर के रास्ते से रोजाना करीब 70 लाख बैरल कच्चा तेल निर्यात कर सकता है, जबकि होर्मुज से 1.5 करोड़ बैरल. लाल सागर के रास्ते से अगर तेल सप्लाई जारी रहे, तो भी ग्लोबल सप्लाई चेन में बहुत राहत मिल सकती है, लेकिन अगर यहां भी हमले शुरू होते हैं तो मुश्किल और बढ़ेगी. कच्चे तेल की कीमतों में और तेजी आएगी. कच्चे तेल की कीमतें 135 डॉलर से लेकर 150 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचने की आशंका है. यानी ईरान की जंग में तेल में और उबाल आना अभी बाकी है.  

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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