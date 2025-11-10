Advertisement
trendingNow12996040
Hindi Newsबिजनेस

तेल पर उबाल के बीच रूस ने भारत के लिए खोले नए दरवाजे, अगले महीने दिल्ली आ रहे पुतिन साइन करेंगे बड़ी डील !

Russia Deal: रूसी कच्चे तेल की खरीद पर अमेरिका के दबाव के बाद भारत की ओर से आयात में गिरावट कर दी गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूसी कच्चे तेल की खरीद के चलते 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 10, 2025, 01:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तेल पर उबाल के बीच रूस ने भारत के लिए खोले नए दरवाजे, अगले महीने दिल्ली आ रहे पुतिन साइन करेंगे बड़ी डील !

India Russia Deal: रूसी कच्चे तेल की खरीद पर अमेरिका के दबाव के बाद भारत की ओर से आयात में गिरावट कर दी गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूसी कच्चे तेल की खरीद के चलते 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया. वहीं लगातार भारत पर दवाब बनाना जा रहा था कि वो रूसी तेल की खरीद से दूरी बनाए. अमेरिका के दवाब और रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर लगे प्रतिबंधों का असर दिखने लगा और भारत का तेल आयात रूस से कम होने लगा. रूस से कच्चे तेल पर डिस्काउंट भी बढ़ाया, लेकिन टैरिफ का दवाब भारत को आगे बढ़ने से रोक रहा. दोस्त रूस ने भी भारत की मजबूरी को समझा इसलिए बिना विवाद संबंधों को पहले ही तरह न केवल बरकरार रखा, बल्कि भारत के लिए नए दरवाजे भी खोल रहा है.  

भारत-रूस के बीच डील  

रूसी तेल की खरीद पर दवाब बढ़ाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात के सपने संजो रहे थे कि तेल सप्लाई रोक कर वो भारत और रूस की दोस्ती में दरार डाल सकेंगे, लेकिन ट्रंप की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी. रूस और भारत के बीच संबंधों की मजबूती को ट्रंप आंक न  सकें. अब रूस की ओर से भारतीय श्रमिकों के लिए खुलने वाले दरवाजे ट्रंप की बेचैनी को बढ़ाए देगी.  दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं. भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पुतिन दिल्ली आने वाले हैं. 4-6 दिसंबर के बीच इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने भारत आ रहे पुतिन अपने साझ कई बड़ी डील भी ला रहे हैं. उनमें से एक सबसे बड़ा समझौता वर्कर मोबिलिटी को लेकर है.  इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट  के मुताबिक इस समझौते में भारतीय श्रमिकों के लिए रूस के दरवाजे खुल सकते हैं. जहां एक तरफ भारत और रूस से बीच तेल सप्लाई में गिरावट आई है तो वहीं दूसरी ओर रूस में भारतीयों के लिए नौकरी के दरवाजे खुल रहे हैं.  पुतिन के तेल से किया किनारा तो इस मुस्लिम देश ने भारत के लिए खोले दरवाजे,सस्ता किया क्रूड ऑयल, ट्रंप को बैठे-बिठाए मुनाफा !

Add Zee News as a Preferred Source

 

रूस में भारतीय श्रमिकों की डिमांड 

यूक्रेन के साथ युद्ध और घटती जनसंख्या से जूझ रहे रूस में भारतीय श्रमिकों की भारी डिमांड है. रूस में भारत के कुशल कामगारों की जरूरत है. रूस भारत की ओर उम्मीद की निगाहों से देख रहा है और चाहता है कि भारत की ओर से जो कोटा सीमित किया गया है, उसमें ढील दी जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय श्रमिक रूस आकर काम कर सके. उम्मीद की जा रही है कि रूस में काम करने वाले भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए दोनों देशों के बीच दिसंबर में इस पर समझौता हो सकता है. पुतिन के भारत दौरे के दौरान इस डील पर चर्चा हो सकती है. अगर दोनों देशों के बीच यह समझौता हो जाता है तो आने वाले सालों में रूस जाकर नौकरी करने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ सकेगी. 

तेल पर विवाद के बावजूद मजबूत होते रिश्ते   

 मौजूदा वक्त में भारतीय श्रमिक रूस में  कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल सेक्टर में कार्यरत है. रूस उनका विस्तार मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र तक करना चाहता है. मौजूदा वक्त में रूस में लगभग 14000 भारतीय रह रहे हैं. रूस भारतीय श्रमिकों की संख्या को 70 हजार से अधिक बढ़ाना चाहता है. भारत और रूस की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है. तेल पर ट्रंप के दवाब से सप्लाई जरूर प्रभावित हुई है, लेकिन दोनों देश एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. तेल पर दवाब बढ़ा को भारत ने रूस से हीरे की खरीद बढ़ा दी. रूस से हीरे का आयात बढ़कर 31.3 मिलियन डॉलर हो गया, जो साल साल 2024 के अगस्त में सिर्फ 13.4 मिलियन डॉलर था. 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

India Russia

Trending news

पश्चिम बंगाल में SIR पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
Sir
पश्चिम बंगाल में SIR पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
सीनेट-सिंटीकेट पर केंद्र को झुकाने वाले अब चुनाव के ऐलान पर अड़े, PU में तनाव जारी
PU
सीनेट-सिंटीकेट पर केंद्र को झुकाने वाले अब चुनाव के ऐलान पर अड़े, PU में तनाव जारी
घाव पर नमक डालने का इरादा नहीं पर मोदी-ट्रंप की दोस्ती कहां गई? रघुराम राजन का तंज
Former RBI governor Raghuram Rajan
घाव पर नमक डालने का इरादा नहीं पर मोदी-ट्रंप की दोस्ती कहां गई? रघुराम राजन का तंज
J&K: 11 जिले, 59 सर्च ऑपरेशन और 10 गिरफ्तारियां, 48 घंटे तक चली रेड की इनसाइड स्टोरी
Terrorist
J&K: 11 जिले, 59 सर्च ऑपरेशन और 10 गिरफ्तारियां, 48 घंटे तक चली रेड की इनसाइड स्टोरी
वीकेंड मनाने पहुंचे थे वॉटरफॉल, झरने में फिसला पैर, 3 दिन बाद मिला छात्रों का शव
NIT Slichar
वीकेंड मनाने पहुंचे थे वॉटरफॉल, झरने में फिसला पैर, 3 दिन बाद मिला छात्रों का शव
कश्मीर, सहारनपुर... दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बीच हाफिज सईद पर आया खुफिया इनपुट
india pakistan news
कश्मीर, सहारनपुर... दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बीच हाफिज सईद पर आया खुफिया इनपुट
70 साल से बड़े बुजुर्गों के लिए बल्‍ले-बल्ले, इन राज्यों में जिंदगी होगी 'जन्नत'
Tamil Nadu
70 साल से बड़े बुजुर्गों के लिए बल्‍ले-बल्ले, इन राज्यों में जिंदगी होगी 'जन्नत'
बेंगलुरु एयरपोर्ट में नमाज पढ़ने से भड़की भाजपा, लगाया डबल स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप
Karnataka politics
बेंगलुरु एयरपोर्ट में नमाज पढ़ने से भड़की भाजपा, लगाया डबल स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप
'ये तो कमाल है...,' इंडियन ट्रेन में फूड डिलीवरी सर्विस से चौंकी ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट
Indian railways
'ये तो कमाल है...,' इंडियन ट्रेन में फूड डिलीवरी सर्विस से चौंकी ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट
भारत का वो इलाका, जहां भूटान की सेना ने कर लिया था कब्जा, जानें आगे क्या हुआ
India Bhutan News
भारत का वो इलाका, जहां भूटान की सेना ने कर लिया था कब्जा, जानें आगे क्या हुआ