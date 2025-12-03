Advertisement
trendingNow13027009
Hindi Newsबिजनेस

ट्रंप की धमकी... 5 महीने के र‍िकॉर्ड लेवल पर तेल का आयात, अमेर‍िका को क्‍या संदेश देना चाहता है भारत?

 Kpler के प्रीलिमिनरी डेटा से सामने आया है क‍ि नवंबर में आयात 1.855 मिलियन बैरल रोजाना (bpd) के र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है. ये अक्टूबर के 1.48 मिलियन bpd से 25% ज्यादा है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 03, 2025, 09:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप की धमकी... 5 महीने के र‍िकॉर्ड लेवल पर तेल का आयात, अमेर‍िका को क्‍या संदेश देना चाहता है भारत?

India-Russia oil imports : बीते दिनों ट्रंप प्रशासन द्वारा रूस की दो दिग्गज तेल कंपनियों Rosneft और Lukoil पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात नवंबर महीने में पांच महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है. Kpler डेटा के मुताबिक, प‍िछले पांच महीने में ये अब तक का सबसे ज्‍यादा आयात है. Kpler के प्रीलिमिनरी डेटा से सामने आया है क‍ि नवंबर में आयात 1.855 मिलियन बैरल रोजाना (bpd) के र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है. ये अक्टूबर के 1.48 मिलियन bpd से 25% ज्यादा है, बता दें, जुलाई के बाद ये क्रूड ऑयल इम्‍पोर्ट का सबसे हाई लेवल है. 

दिसंबर में आ सकती है बड़ी गिरावट

भारत रूस से करीब 18 लाख बैरल प्रति दिन (bpd) क्रूड ऑयल खरीद रहा है. दिसंबर में ये 6-6.5 लाख bpd रहने का अनुमान है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय रिफाइनरी कंपनियों ने अमेरिकी, यूरोपीय और ब्रिटिश प्रतिबंधों का उल्लंघन न हो, इसके लिए रूसी कच्चे तेल की खरीदी में तेजी से कटौती शुरू कर दी है. केप्लर के मुताबिक, अमेरिकी प्रतिबंधों से भारत के रूसी तेल आयात में एक तिहाई की कमी आने की उम्मीद है. प्रतिबंधों के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL), मित्तल एनर्जी लिमिटेड और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स जैसी कंपनियों ने फिलहाल आयात रोक दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

स्वतंत्र रूप से निर्णय लेगा भारत

भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो रूसी तेल सहित अपने एनर्जी सेक्टर से जुड़े फैसले पूरी तरह स्वतंत्र रूप से लेगा और किसी भी देश को इसमें दखल देने की अनुमति नहीं देगा. सरकार का कहना है कि देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए वो सभी उपलब्ध ऑप्शन पर विचार कर रही है. भारत का रुख साफ है कि आर्थिक सुरक्षा और एनर्जी सप्लाई सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता है. इसलिए वो किसी बाहरी राजनीतिक दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है. वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत अपनी एनर्जी रणनीति को राष्ट्रीय हितों के अनुसार ही आगे बढ़ाएगा.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

India-Russia oil imports

Trending news

तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा कैश और सोना
muslim divorced women
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा कैश और सोना
भयंकर ठंड के बीच भारी बारिश से इन राज्यों में मचेगा कहर! 3-7 दिसंबर तक मौसम का हाल
IMD
भयंकर ठंड के बीच भारी बारिश से इन राज्यों में मचेगा कहर! 3-7 दिसंबर तक मौसम का हाल
हिंदुओं के करोड़ों देवता कैसे हुए? कांग्रेसी सीएम रेवंत रेड्डी एक छोटी सी बात भूल गए
CM Revanth Reddy
हिंदुओं के करोड़ों देवता कैसे हुए? कांग्रेसी सीएम रेवंत रेड्डी एक छोटी सी बात भूल गए
क्या बाबरी मस्जिद के लिए नेहरू के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था? DM को क्या आदेश दिया था
jawahar lal nehru
क्या बाबरी मस्जिद के लिए नेहरू के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था? DM को क्या आदेश दिया था
बाइडेन को चिढ़ाने का दांव पड़ा उल्टा! कैबिनेट बैठक में सोते दिखे ट्रंप, वीडियो वायरल
Donald Trump
बाइडेन को चिढ़ाने का दांव पड़ा उल्टा! कैबिनेट बैठक में सोते दिखे ट्रंप, वीडियो वायरल
DNA: राज्यसभा क्यों बनी थी... आज क्या बन गई? सांसद तक को नहीं पता क्या बोलना है?
DNA
DNA: राज्यसभा क्यों बनी थी... आज क्या बन गई? सांसद तक को नहीं पता क्या बोलना है?
जम्मू-कश्मीर की नई रिजर्वेशन पॉलिसी पर हाई-स्टेक्स कैबिनेट मीटिंग, LG देंगे मंजूरी !
New reservation Policy
जम्मू-कश्मीर की नई रिजर्वेशन पॉलिसी पर हाई-स्टेक्स कैबिनेट मीटिंग, LG देंगे मंजूरी !
पुतिन के भारत दौरे से किसे लगेगी मिर्ची, आपको होगा कितना फायदा? क्रेमलिन ने समझाया
Putin
पुतिन के भारत दौरे से किसे लगेगी मिर्ची, आपको होगा कितना फायदा? क्रेमलिन ने समझाया
आम आदमी पार्टी ने गोवा में लगाए 800 हेल्थ कैंप, पंचायती चुनाव से पहले 'आप' का मॉडल
Aam Admi Party Goa
आम आदमी पार्टी ने गोवा में लगाए 800 हेल्थ कैंप, पंचायती चुनाव से पहले 'आप' का मॉडल
5 दिसंबर तक ही पोर्टल पर डालनी होंगी वक्फ प्रॉपर्टीज की जानकारी, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन
Waqf properties
5 दिसंबर तक ही पोर्टल पर डालनी होंगी वक्फ प्रॉपर्टीज की जानकारी, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन