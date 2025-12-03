Kpler के प्रीलिमिनरी डेटा से सामने आया है कि नवंबर में आयात 1.855 मिलियन बैरल रोजाना (bpd) के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है. ये अक्टूबर के 1.48 मिलियन bpd से 25% ज्यादा है.
Trending Photos
India-Russia oil imports : बीते दिनों ट्रंप प्रशासन द्वारा रूस की दो दिग्गज तेल कंपनियों Rosneft और Lukoil पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात नवंबर महीने में पांच महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है. Kpler डेटा के मुताबिक, पिछले पांच महीने में ये अब तक का सबसे ज्यादा आयात है. Kpler के प्रीलिमिनरी डेटा से सामने आया है कि नवंबर में आयात 1.855 मिलियन बैरल रोजाना (bpd) के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है. ये अक्टूबर के 1.48 मिलियन bpd से 25% ज्यादा है, बता दें, जुलाई के बाद ये क्रूड ऑयल इम्पोर्ट का सबसे हाई लेवल है.
दिसंबर में आ सकती है बड़ी गिरावट
भारत रूस से करीब 18 लाख बैरल प्रति दिन (bpd) क्रूड ऑयल खरीद रहा है. दिसंबर में ये 6-6.5 लाख bpd रहने का अनुमान है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय रिफाइनरी कंपनियों ने अमेरिकी, यूरोपीय और ब्रिटिश प्रतिबंधों का उल्लंघन न हो, इसके लिए रूसी कच्चे तेल की खरीदी में तेजी से कटौती शुरू कर दी है. केप्लर के मुताबिक, अमेरिकी प्रतिबंधों से भारत के रूसी तेल आयात में एक तिहाई की कमी आने की उम्मीद है. प्रतिबंधों के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL), मित्तल एनर्जी लिमिटेड और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स जैसी कंपनियों ने फिलहाल आयात रोक दिया है.
स्वतंत्र रूप से निर्णय लेगा भारत
भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो रूसी तेल सहित अपने एनर्जी सेक्टर से जुड़े फैसले पूरी तरह स्वतंत्र रूप से लेगा और किसी भी देश को इसमें दखल देने की अनुमति नहीं देगा. सरकार का कहना है कि देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए वो सभी उपलब्ध ऑप्शन पर विचार कर रही है. भारत का रुख साफ है कि आर्थिक सुरक्षा और एनर्जी सप्लाई सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता है. इसलिए वो किसी बाहरी राजनीतिक दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है. वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत अपनी एनर्जी रणनीति को राष्ट्रीय हितों के अनुसार ही आगे बढ़ाएगा.