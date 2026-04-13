ईरान के ताले पर ट्रंप का डबल लॉक, आज ही खोल दे होर्मुज, तो भी खत्म नहीं होगा तेल-LPG संकट ! भारत ने खोजा 'दूर का रास्ता'

Crude Oil Crisis: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म होने के बजाए और भड़क गया है. सीजफायर के दौरान दोनों देश शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान में मिले, 21 घंटे तक दोनों देशों के बीच मैराथन बैठक चली, लेकिन नतीजा नहीं निकला. इस हमले के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से बंद कर दिया. अमेरिका ने बंद होर्मुज पर नाकेबंदी कर दी. ग्लोबल ट्रेड के लिए सबसे अहम रास्ते पर तकरार बढ़ रहा है. ईरान कह रहा है बिना टोल टैक्स दिए वो जहाजों को होर्मुज पार नहीं करने देगा, तो अमेरिका चेतावनी दे रहा है कि अगर टोल दिया तो उसकी खैर नहीं. होर्मुज पर हालात ऐसी हो गई है कि एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई. कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान की जंग से दुनियाभर के देश ऊर्जा संकट का सामना कर रहे हैं. ये संकट इतनी आसानी से खत्म होती नहीं दिख रही है. अगर होर्मुज को खोल भी दिया जाए, तो भी तेल और गैस की किल्लत इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी.

डिमांड ज्यादा, सप्लायर कम

अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की वजह की वजह से ग्लोबल मार्केट में हालात ऐसे बन गए हैं कि खरीदार अधिक है, और माल कम. युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट के तेल भंडारों, सप्लाई चेन, रिफाइनरियों, ऑयल इन्फ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है. नॉर्थ सी मार्केट का हाल कागज से बिल्कुल अलग है. पिछले हफ्ते 40 खरीदारों ने यहां कच्चे तेल के लिए बोली लगाई, लेकिन ऑफर सिर्फ 4 को ही मिले. मांग इतनी ज्यादा है कि कीमत 140 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई है, जो कागजी रेट से बिल्कुल अलग है.

तेल सप्लाई में 40 दिनों का गैप

इस युद्ध की वजह से मांग और सप्लाई में 40 दिनों का गैप बन गया. तेल की कमी और सप्लाई चेन टूटने की वजह से असर रिफाइनरियों पर भी दिखने लगा है.यूरोप और एशिया की कई रिफाइनरियों तक तेल नहीं पहुंच रही है, जिसकी वजह से अब वो प्रोडक्शन कम करने पर विचार कर रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

होर्मुज खुल भी जाए तो इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा तेल संकट

ईरान की पाबंदी की वजह से फिलहाल होर्मुज बंद है, लेकिन अगर वो पूरी तरह से खुल भी जाए तो तेल संकट इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा. तेल की कीमत और शिपिंग की परेशानी इतनी जल्दी ऊर्जा संकट को खत्म नहीं होने देगी. ईरान की पाबंदी और अमेरिका की नाकेबंदी की वजह से सप्लाई संकट बढ़ गया है.

खाली जहाज और बंद पड़े कुएं बढ़ाएंगे टेंशन

होर्मुज खोल भी दिया जाए तो खाली जहाजों के वापस फारस की खाड़ी में लौटने तक मुश्किल बनी रहेगी. ग्लोबल मार्केट एनालिस्ट eToro कमजोर सीजफायर और विफल हुई बातचीत शिपिंग कंपनियों को ये भरोसा नहीं दिला पा रही हैं कि वो अपने जहाजों को खाड़ी के देश वापस भेजे. कोई भी टैंकर मालिक और बीमा कंपनी अपने जहाज को खाड़ी के अंदर तब तक भेजने को तैयार नहीं है, जब तक उसे ये भरोसा नहीं मिल जाता कि वो वहां जाकर फंसेगा नहीं. खाली जहाजों को खाड़ी क्षेत्र में जाकर तेल की लोडिंग, अनलोडिंग में कई दिन का वक्त लग सकता है. सप्लाई अटकने से तेल उत्पादकों ने तेल के कुएं बंद करना शुरू कर दिया. इन कुओं को दोबारा शुरू करना इतना आसान नहीं है. इन्हें दोबारा शुरू करना महंगा और तकनीकी तौर पर मुश्किल काम है. जिसमें काफी वक्त लग सकता है.

अब अमेरिका करेगा आग में घी डालने का काम

ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद किए जाने की वजह से पहले से ही ऊर्जा संकट चरम पर है. तेल के दाम बढ़ रहे हैं. अब अमेरिका की नई धमकी ने इस ऊर्जा संकट में आग में घी डालने का काम किया है. इस्लामाबाद में पीस टॉक विफल होने के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आक्रामक हो गए हैं. अमेरिका ने होर्मुज पर नाकेबंदी कr धमकी दी है. वो इस रास्ते से जहाजों को गुजरने नहीं देगा. ऐसा होने से ईरान टोल टैक्स की वसूली नहीं कर पाएगा. ईरानी जहाज भी इस रास्ते से नहीं गुजर पाएंगे. अमेरिका ने धमकी दी है कि वो ईरान के पोर्ट्स की भी घेराबंदी करेगा. खर्ग आईलैंड, जास्क टर्मिनल, बंदर अब्बास, बंदर खुमैनी जैसी ईरान के प्रमुख बंदरगाहों की नाकेबंदी करेगा, ताकि उसका कोई भी जहाज वहां से निकल नहीं सके. ईरान को आर्थिक चोट देने के चक्कर में ट्रंप तेल और गैस के दाम में और आग लगाएंगे. ऊर्जा संकट को भड़काने का काम करेंगे. ईरान, जिसने अमेरिकी प्रतिबंध हटने के बाद 18 लाख बैरल तेल का निर्यात कर लिया, अमेरिका अब उसे रोकना चाहता है.

LPG संकट पर भारत की तैयारी

होर्मुज पर स्थिति एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई वाली हो गई है. भारत के लिए मुश्किल और बढ़ी है, क्योंकि भारत के कुल एलपीजी आयात का करीब 85 से 90 फीसदी सप्लाई होर्मुज के रास्‍ते से आता है. भारत कतर, संयुक्‍त अरब अमीरात (यूएई), सऊदी अरब, कुवैत और ओमान से LPG आयात करता है. होर्मुज पर ईरान की पाबंदी पहले से थी, अब अमेरिका ने इसपर नेवल ब्लॉकेड करने की बात कही है. उसके निशाने पर वो जहाज होंगे, जो ईरान को टोल टैक्स देकर होर्मुज पार करने की कोशिश करेंगे. ऐसे में भारत की मुश्किल बढेगी.

भारत ने खोजा दूर का रास्ता

अमेरिका और ईरान की जंग से भारत की भी मुश्किल बढ़ेगी, लेकिन इस संकट को दूर करने के लिए भारत vs दूर का रास्ता खोजा है.इस अफरा-तफरी के बीच भारत ने करीब 15000 किलोमीटर दूर स्थित वेनेजुएला से तेल की खरीद शुरू की है. अर्जेंटीना से डील किया जा रहा है. अप्रैल के पहले हफ्ते में ही भारत ने वेनेजुएला से 60 लाख बैरल तेल खरीद लिया. भारत कीमत के साथ-साथ सप्लाई पर फोकस कर रहा है. भारत के नक्शेकदम पर चलते हुए जापान, अमेरिका से, चीन कनाडा से तेल की खरीद कर रहा है. LPG संकट से निपटने के लिए भारत ने ताबड़तोड़ कदम उठाए हैं. चाहे वो छोटे 5 किलो के एलपीजी सिलेंडर की सप्‍लाई बढ़ाने का कदम हो या फिर पीएनजी कनेक्शन का विस्तार तेज करना होगा. भारत ने घरेलू एलपीजी उत्‍पादन को बढ़ाकर 60 फीसदी करने में भी कामयाबी हासिल की है.

पढ़ें- ईरान का वो सीक्रेट 'हथियार',जिसने अमेरिका की गर्दन दबा रखी है! बेनतीजा बातचीत के पीछे तेहरान की चाल जान तिलमिला उठेंगे ट्रंप