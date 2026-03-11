LPG संकट पर सुपरएक्टिव सरकार का बड़ा फैसला, अब नहीं होगी गैस की किल्लत, सिर्फ ढाई दिन में मिलेगा सिलेंडर

Modi Govt on LPG Crisis: देश में एलपीजी सिलेंडर को लेकर मची अफरा-तफरी के बीच सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं. बीते 24 घंटों के गैस सिलेंडर को लेकर कोई बदलाव किए गए हैं. गैस की कीमत, बुकिंग के नियम से लेकर ECA के बाद अब सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है.
LPG Shortage In India: मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के चलते तेल और गैस की सप्लाई चेन टूट गई है. अमेरिका और इजरायल ईरान की तेल रिफाइनरियों को निशाना बना रहे हैं. कतर, सऊदी अरब जैसे मिडिल ईस्ट देशों ने गैस प्लांट बंद कर दिए हैं. 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुद' पर ईरान की पाबंदी के चलते जहाजों की आवाजाही बंद है. जिस रास्ते से पहले हर दिन 137 जहाज गुजरा करते थे, वहां से अब एक से दो जहाज ही गुजर पा रहे हैं. इस रास्ते के बंद होने से भारत के तेल और गैस सप्लाई पर संकट मंडराने लगा है. देश के कई हिस्सों में गैस सिलेंडर की किल्लत की खबरें आने लगी है. तेल सप्लाई रुकने से लोगों ने पैनिक बाइंग शुरू कर दी. कुछ शहरों में कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद होने से रेस्टोरेंट, होटल इंडस्ट्री पर असर दिखने लगा. हालांकि सरकार की ओर से बार-बार कहा जा रहा है कि भारत में फिलहाल गैस की किल्लत नहीं है. अब सरकार की ओर से मौजूदा संकट पर पूरी स्थिति स्पष्ट की गई है. गैस संकट से निपटने के लिए सरकार का क्या प्लान है ? सरकार के पास कितना गैस है ? इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार का क्या प्लान है ? गैस क्राइसिस पर चार मंत्रालयों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेस कर हालात की जानकारी दी गई है. वहीं गैस सिलेंडर को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है.
गैस संकट पर लोगों के डर को दूर करने के लिए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से अपील की है कि वो घबराएं नहीं. उन्होंने भरोसा दिलाया है कि मिडिल ईस्ट की जंग से भारत सुरक्षित है. उन्होंने कहा कि भारत में क्रूड ऑयल को लेकर कोई चिंता वाली बात नहीं है. मंत्रालय की ओर से ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि कैसे भारत ने इस संकट की घड़ी में खुद को सुरक्षित रखा है ? सुजाता शर्मा ने कहा कि लोगों को पैनिग बाइंग करने की जरूरत नहीं है. भारत सरकार ने वैकल्पिक मार्ग से गैस का आयात जारी रखा है. जल्द ही एनएनजी के दो कार्गो भारत पहुंच जाएंगे. उन्होंने कहा कि लोगों को बुकिंग के ढाई दिन बाद सिलेंडर मिलेगा. उन्होंने कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई में कोई बाधा न हो और लोगों को बुकिंग के ढाई दिन में सिलेंडर की डिलीवरी मिल जाए. पढ़ें - कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद, LPG के लिए लंबी-लंबी लाइन, CNG भरवाने वाले भी परेशान... पर क्या सच में आपको घबराने की जरूरत है ? सुपरएक्टिव हुई सरकार
सरकार ने बताया कि देश में ऊर्जी संकट का खतरा नहीं है. भारत में खपत से ज्यादा तेल की सप्लाई हो रही है. भारत में रोजाना 55 लाख बैरल तेल की खपत होती है, जबकि इंफ्लो इससे कहीं ज्यादा है. भारत ने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए किसी एक-दो देश पर निर्भर रहने के बजाए विविधता रखी है. भारत केवल खाड़ी देशों पर निर्भर नहीं है. दुनिया के 40 अलग-अलग देशों से भारत कच्चा तेल खरीदता है. Oil Crisis: ईरान के 'अदृश्य बम' से तेल की कीमतों में फिर उबाल, भारत के लिए क्यों है ये खतरे की घंटी...अब पेट्रोल-डीजल का क्या होगा, कहां पहुंचा भाव ?
सरकार ने बताया कि उन्होंने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ' स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ' पर अपनी निर्भरता कम कर दी है. वो होर्मुज के बजाए 70% क्रूड ऑयल दूसरे सुरक्षित रास्तों से मंगवाते हैं. देश में नेचुरल गैस की रोजाना खपत करीब 189 मिलियन एमएससीएमडी है, जिसमें से 97.5 एमएससीएमडी देश में ही बनती है. इस जंग की वजह से भारत के गैस आयात का 47.4 एमएससीएमडी प्रभावित हुआ है.
सरकार ने गैस संकट से निपटने के लिए खाड़ी देशों के अलावा दूसरे विकल्पों की ओर देख रही है. गैस कंपनियों ने नई सोर्सेज से तेल के कार्गो खरीदे हैं. तेल कंपनियां पूरी क्षमता के साथ काम कर रही है. तेल कंपनियों ने अपने प्रोडक्शन में 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर दी है. गैस सिलेंडर के प्रोडक्शन को बढ़ाकर मांग की पूरी करने की कोशिश की जा रही है.
1. सरकार ने गैस संकट के बीच एलपीजी पर नए नियम लगाकर इस स्थिति को संभालने की कोशिश की है. मंगलवार, 10 मार्च भारत सरकार ने किसी भी तरह की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए Essential Commodities Act, 1955 लगा दिया.
3. इससे पहले सरकार ने गैस सिलेंडर रिफिलिंग की समयसीमा को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया.
3. सरकार की ओर से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई. इससे पहले 7 मार्च से कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 115 रुपये बढ़ा दिया गया.
4. गैस सिलेंडर की डिलीवरी के लिए OTP को अनिवार्य कर दिया गया.
5. सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है.
6. सरकार ने सभी ऑयल रिफाइनरीज को LPG उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है .
7. सरकार ने कमेटी बनाई है ताकि कमर्शियल LPG उपभोक्ता की जरूरत को समझ उसके अनुसार प्लान कर सकें.
#WATCH | Delhi | Sujata Sharma, Joint Secretary (Marketing & Oil Refinery), Ministry of Petroleum & Natural Gas, GoI, says, "Currently, LPG is being directed to the domestic sector. For non-domestic LPG, priority is being given to essential sectors such as hospitals and… pic.twitter.com/3CcESHr2Gz
— ANI (@ANI) March 11, 2026