US vs Venezuela: तेल की जंग में कौन जीतेगा? भारत-चीन-रूस को झटका, इन देशों की होगी चांदी

वेनेजुएला में नेचुरल रिसोर्सेज का बड़ा भंडार है. यहां दुनिया का सबसे अधिक कच्चा तेल मिलता है. ये OPEC के लीडर सऊदी अरब से भी बड़ा है. लेकिन सालों के कुप्रबंधन और प्रतिबंधों के कारण इसका तेल उत्पादन बहुत कम हो गया है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 04, 2026, 06:59 PM IST
US vs Venezuela:  OPEC+ ने रविवार को अपनी मीटिंग में तेल प्रोडक्शन को स्थिर बनाए रखने पर सहमति जताई है. ग्रुप ने एक बयान में यह बात कही है. यह फैसला प्रमुख सदस्य सऊदी अरब और UAE के बीच राजनीतिक तनाव और छोटे उत्पादक वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका द्वारा पकड़े जाने के बावजूद लिया गया. OPEC+ के आठ सदस्यों की रविवार की मीटिंग ऐसे समय में हुई जब 2025 में तेल की कीमतें 18% से ज्यादा गिर गईं. 2020 के बाद यह सबसे बड़ी सालाना गिरावट थी और ओवरसप्लाई की चिंतायें बढ़ रही थीं. ये सभी देश दुनिया के लगभग आधे तेल का उत्पादन करते हैं. इन आठ देशों (सऊदी अरब, रूस, UAE, कजाकिस्तान, कुवैत, इराक, अल्जीरिया और ओमान) ने अप्रैल से दिसंबर 2025 तक तेल उत्पादन का लक्ष्य लगभग 2.9 मिलियन बैरल प्रति दिन बढ़ा दिया है, ये दुनिया भर में तेल की मांग का लगभग 3% है. वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल का भंडार है. 

सबसे बड़ा तेल भंडार 

वेनेजुएला में नेचुरल रिसोर्सेज का बड़ा भंडार है. यहां दुनिया का सबसे अधिक कच्चा तेल मिलता है. ये OPEC के लीडर सऊदी अरब से भी बड़ा है. लेकिन सालों के कुप्रबंधन और प्रतिबंधों के कारण इसका तेल उत्पादन बहुत कम हो गया है. इसके अलावा इस देश में सोना, कोयला, बॉक्साइट और लोहा समेत अन्य खनिज भी पाए जाते हैं.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, वेनेजुएला के पास करीब 303 अरब बैरल कच्चे तेल का बड़ा भंडार है. ये दुनिया के कुल तेल भंडार का पांचवा हिस्सा है. वेनेजुएला के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र यानी मराकाइबो क्षेत्र और ओरिनोको बेल्ट में सबसे अधिक मात्रा में तेल पाया जाता है. इनमें से भी ओरिनोको बेल्ट में सबसे अधिक तेल भंडार है वेनेजुएला का तेल अधिक सल्फर वाला होता है, ये डीजल बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है. 

किनको होगा नुकसान और किन्हें होगा फायदा?

भारत एक समय वेनेजुएला के भारी कच्चे तेल का प्रमुख इंपोर्टर देश था. भारत वेनेजुएला से हर दिन 4,00,000 बैरल से अधिक का आयात करता था. हालांकि, 2020 में अमेरिकी प्रतिबंधों और कम्प्लायंस जोखिमों के कारण यह आयात बाधित हो गया था. AFP के मुताबिक, वेनेजुएला 2019 से अमेरिकी तेल प्रतिबंधों को झेल रहा है और अभी हर दिन लगभग दस लाख बैरल कच्चा तेल उत्पादन करता है, जिसमें से अधिकतर ब्लैक मार्केट में भारी छूट पर बेचा जाता है.

चीन 

चीन ने अमेरिका से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को तुरंत रिहा करने की अपील की है, क्योंकि वॉशिंगटन ने राजधानी काराकास के साथ-साथ दूसरे इलाकों पर भी बड़े पैमाने पर मिलिट्री हमले किए और नेता को अगवा कर लिया है. चीन वेनेजुएला का तेल का सबसे बड़ा खरीदार है. हालांकि, ये देश उसके कुल तेल इंपोर्ट का सिर्फ 4-5 प्रतिशत ही है. लैटिन अमेरिका में चीन के बढ़ते व्यापार और निवेश के हित हैं, जिसका मतलब है कि बीजिंग इस क्षेत्र में होने वाले राजनीतिक बदलावों पर करीब से नजर रख रहा है. चीन और रूस वेनेजुएला से मजबूत आर्थिक और रणनीतिक संबंध बनाए हुए हैं. 

 उत्तर कोरिया

समाचार एजेंसी KCNA ने कहा कि उत्तर कोरिया ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों की निंदा करते हुए कहा कि ये कार्रवाई 'संप्रभुता पर अतिक्रमण का सबसे गंभीर रूप है.'

