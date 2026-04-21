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Hindi NewsबिजनेसCrude Oil Price: ट्रंप की चेतावनी भी हुई बेअसर, क्रूड के दाम में ग‍िरावट; आज क्‍या रहा पेट्रोल-डीजल का रेट?

Crude Oil Price: ट्रंप की चेतावनी भी हुई 'बेअसर', क्रूड के दाम में ग‍िरावट; आज क्‍या रहा पेट्रोल-डीजल का रेट?

Petrol Price in Delhi: ग्‍लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में उठा-पटक बनी हुई है. प‍िछले द‍िनों ईरान की तरफ होर्मुज स्‍ट्रेट खोलने का ऐलान क‍िये जाने के बाद क्रूड का दाम गि‍र गया था. इसके बाद इसमें तेजी आई लेक‍िन आज फ‍िर इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड लाल न‍िशान के साथ कारोबार कर रहा है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 21, 2026, 07:16 AM IST
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Petrol Diesel Price 21th April: इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में उथल-पुथल मची हुई है. एक द‍िन पहले ज‍िस क्रूड के दाम में ग‍िरावट देखी जा रही थी, अगले द‍िन उसी में तेजी देखी जा रही है. दो द‍िन पहले की ही बात है जब ईरान ने कहा कि होर्मुज स्‍ट्रेट को कमर्श‍ियल श‍िप के लि‍ए पूरी तरह खोल द‍िया गया है. इसके बाद क्रूड के दाम 9 प्रत‍िशत तक टूट गए. लेक‍िन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब यह बयान आया क‍ि अमेरिकी नौसेना ने ईरानी झंडे वाला कार्गो जहाज को जब्‍त कर ल‍िया है. इसके बाद तेल की कीमत में तेजी देखी गई. अब फ‍िर क्रूड ऑयल के दाम में ग‍िरावट देखी जा रही है.

मंगलवार सुबह क्रूड ऑयल के दाम में फ‍िर से ग‍िरावट देखी जा रही है. WTI क्रूड के रेट में 0.87 डॉलर प्रत‍ि बैरल की ग‍िरावट देखी गई और यह 86.63 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गया. ब्रेंट क्रूड के दाम में भी नरमी देखी जा रही है और यह टूटकर 95.09 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गया. ईरान और इजरायल के बीच 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध के बाद सीजफायर के बीच क्रूड के दाम में उठा-पटक बनी हुई है. आने वाले समय में तेल की कीमत में अस्थिरता बनी रहने उम्मीद है. होर्मुज बंद होने के बाद ग्लोबल सप्लाई चेन टूट चुकी है. दुन‍ियाभर के ऑयल मार्केट का 20 फीसदी इसी रास्ते से होकर गुजरता है.

ट्रंप ने दी चेतावनी

इससे पहले अमेर‍िका और ईरान की पाक‍िस्‍तान में सोमवार को होने वाली बातचीत से ईरान ने यह कहकर क‍िनारा कर ल‍िया क‍ि यूएस की लगातार बढ़ती मांगों और धमकी के आगे वह नहीं झुकेगा. इसके बाद दोनों देशों का तनाव फिर से चरम पर पहुंच गया है. दोनों पक्षों के बीच 8 अप्रैल को शुरू हुआ सीजफायद 22 अप्रैल को खत्म होने जा रहा है. ईरान के बातचीत से क‍िनारा क‍िये जाने से नाराज ट्रंप ने कहा कि यद‍ि सीजफायर बिना किसी समझौते के मंगलवार शाम को खत्म हो जाता है तो फिर बहुत सारे बम फटने लगेंगे.

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भारतीय बाजार में पेट्रोल-डीजल का हाल

क्रूड के दाम में उठा-पटक का असर सीधे तौर पर पेट्रोल-डीजल के रेट पर देखा जाता है. प‍िछले द‍िनों क्रूड के दाम में तेजी आई तो तेल कंपन‍ियों के प्रॉफ‍िट पर सीधा असर पड़ा. इसे मैनेज करने के लि‍ए सरकार ने आम आदमी को राहत देते हुए एक्‍साइज ड्यूटी में कटौती कर तेल कंपन‍ियों के दबाव को कम क‍िया. अगर क्रूड के दाम लंबे समय तक 100 डॉलर के आसपास बने रहे तो इसका असर आम आदमी पर देखने को म‍िल सकता है.

पेट्रोल-डीजल के रेट

> दिल्ली : पेट्रोल 94.77, डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर
> मुंबई: पेट्रोल 103.54, डीजल 90.03 रुपये प्रति लीटर
> चेन्नई: पेट्रोल 100.84, डीजल 92.48 रुपये प्रति लीटर
> कोलकाता: पेट्रोल 105.45, डीजल 91.81 रुपये प्रति लीटर

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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