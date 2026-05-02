चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश...एशियाई देशों में 50% बढ़े दाम, भारत ने कैसे बेलगाम तेल को कर रखा है कंट्रोल?

Oil Price Hike: अमेरिका-ईरान युद्ध ना तो खत्म हो रहा है और ना ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोला जा रहा है. जिस रास्ते से दुनियाभर के तेल आयात का 20 फीसदी हिस्सा गुजरता है, उसके बंद होने से ग्लोबल ऑल मार्केट में कोहराम मचा हुआ है. एशियाई देश, जो अपनी ऊर्जा जरूरत का अधिकांश हिस्सा आयात करते हैं, उसकी मुश्किल सबसे अधिक बढ़ रही है. कच्चे तेल की कीमत लगभग दोगुनी हो चुकी है. जनवरी 2026 में लगभग 63 डॉलर प्रति बैरल बिकने वाला कच्चा तेल 125 डॉलर के आंकड़े को छू चुका है.

घट रहा है तेल, कीमतें बेलगाम

होर्मुज का बंद होना ग्लोबल ऑयल मार्केट के लिए बड़ा खतरा बन चुका है. कच्चे तेल की कीमत 120-125 डॉलर के आसपास बनी हुई है, जो आने वाले दिनों में 150 से 200 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती है. एशियाई देशों के लिए संकट सिर्फ कीमत नहीं बल्कि सप्लाई में कमी है. दुनिया का तेल स्टॉक रोजाना 80 लाख बैरल तक कम हो रहा है. मार्केट में तेल की कीमत संकट को और बढ़ाएगी. एशियाई देश अभी अपने वैकल्पिक सप्लाई सिस्टम, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (Strategic Petroleum Reserve - SPR) और ऑयल रिजर्व भंडारों से काम चला रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे ये भंडार खाली होने लगेंगे. भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 से 6 दिन का ऑयल रिजर्व बचा है. यही हाल श्रीलंका और बंग्लादेश का है.

देश का संकट इतनी जल्द खत्म नहीं होगा

साल 2022 के दिन को याद करें, जब रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से रूसी तेलों पर प्रतिबंध के चलते तेल के दाम 129 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गए थे. रूस, जिसका ग्लोबल ऑल सप्लाई में सिर्फ 3 फीसदी योगदान है, उसकी वजह से तेल की कीमतों में इतना उबाल आया था, जबकि होर्मुज, जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई में 20 फीसदी का योगदान रखता है, उसके बंद होने से असर कितना खतरनाक होने वाला है? अगर होर्मुज तुरंत खुल भी जाए, तो भी मुश्किल इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी. मिडिल ईस्ट युद्ध की वजह से तेल भंडार, रिफाइनरियां नष्ट हो चुकी है, जिसका असर तेल के बाजार पर दिख रहा है.होर्मुज की वजह से ग्लोबल ऑयल सप्लाई से 10 फीसदी तेल गायब हो चुका है. एशियाई देशों में 13 फीसदी तेल का आयात गिर गया है.

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पाकिस्तान, श्रीलंका, बंग्लादेश...सबने बढ़ाए तेल के दाम

तेल के दाम बढ़ने और सप्लाई घटने की वजह से भारत के पड़ोसी देशों में तेल के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है. पाकिस्तान में पेट्रोल 458 रुपये के करीब पहुंच गया है. डीजल के दाम 520 रुपये प्रति लीटर के पार जा चुके हैं.

- श्रीलंका में पेट्रोल के दाम 400 श्रीलंकाई रुपये (LKR) प्रति लीटर

- नेपाल में पेट्रोल की कीमत 137.12 रुपये

- बांग्लादेश में पेट्रोल 135 टका प्रति लीटर

- म्यांमार में पेट्रोल के दाम 146.82 रुपये प्रति लीटर .

- भूटान में पेट्रोल के दाम 83.52 न्गुलट्रम (Nu) प्रति लीटर

- चीन में पेट्रोल की कीमत 9.08 चीनी युआन (CNY) प्रति लीटर

भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमत

भारत में बीते 4 सालों से पेट्रोल-डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है. दिल्ली की बात करें तो पेट्रोल 94.77 रुपये और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर पर बना हुआ है. सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर तेल कंपनियों के नुकसान को कम करने की कोशिश की है. ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़ने से भारत की तेल कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है. पेट्रोल पर प्रति लीटर 14 रुपए और डीजल पर 18 रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है. लगातार बढ़ती तेल की कीमतों की वजह से आने वाले दिनों में तेल कंपनियां, जिन्होंने अब तक पेट्रोल-डीजल के दाम को स्थिर बनाए रखा है, उसकी कीमतों को बढ़ोतरी कर सकती है.

तेल कंपनियों कैसे कर रही है नुकसान की भरपाई

वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है, लेकिन जब ऑयल के दाम गिर रहे थे, भारतीय तेल कंपनियों को भारी डिस्काउंट पर रूसी तेल मिल रहा था, तब उन्होंने पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई कटौती नहीं की थी और तेल कंपनियों ने खूब मुनाफा कमाया था. 2025-26 के शुरुआती 9 महीनों में देश की तेल कंपनियों ने कुल 1.37 लाख करोड़ रुपये यानी हर दिन करीब 116 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है. अब जबकि तेल के दाम बढ़ रहे, जो कंपनियां इस मुनाफे से घाटे की भरपाई कर रहे हैं. सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपये की कटौती कर तेल कंपनियों को राहत दी है. इसके अलावा सरकार ने डीजल के निर्यात पर लगने वाले विंडफाल टैक्स का सहारा लिया है, जिसे 21.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर सीधे 55.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. बता दें कि भारत हर महीने 191 करोड़ लीटर डीजल का निर्यात करती है,जिससे 10,500 करोड़ रुपये हर महीने कमाई होती है. इन सबसे ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी की भरपाई की जा रही है. इसके अलावा भारत 40 से अधिक देशों से तेल का आयात कर रहा है. सप्लाई में विविधता रखकर होर्मुज पर निर्भरता को कम किया जा रहा है.