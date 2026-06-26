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सस्ते कच्चे तेल पर सस्पेंस... ईरान की चेतावनी के बाद होर्मुज में जहाज पर हमला, अब 40 अरब वसूली की तैयारी

Iran on Crude Oil: कच्चा तेल गिरने की शुरुआत ही करता है कि ईरान ने नया शगूफा छोड़ दिया है. होर्मुज खुला, तो लेकिन हमले बंद नहीं हो रहे हैं. इस बीच अब ट्रांजिट फीस वसूली की तैयारी भी शुरू हो गई है.

Written ByBavita Jha
Published: Jun 26, 2026, 11:14 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:25 AM IST
सस्ते कच्चे तेल पर सस्पेंस... ईरान की चेतावनी के बाद होर्मुज में जहाज पर हमला, अब 40 अरब वसूली की तैयारी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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