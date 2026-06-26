Crude Oil: अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम को लेकर समझौता हुआ. ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट खोलने की हामी भरी. जहाजों की आवाजाही शुरू होते ही कच्चे तेल की कीमत में बड़ी गिरावट आई.कच्चे तेल प्री वॉर पीरियड के रेट पर पहुंच गया. ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत 70 से 74 डॉलर प्रति बैरल के बीच पहुंच गई, लेकिन तेल की गिरते दाम पर फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं.
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ओमान के पास तेल टैंकर पर हुए हमले ने तेल की गिरती कीमतों पर ब्रेक लगाने के संकेत दे दिए हैं. यूनाअडेट नेश न मैरीटाइम एजेंसी ने हमले के बाद होर्मुज से जहाजों की निकासी को रोकने का फैसला किया है. ओमान खाड़ी के पास कार्गो पर हुए हमले के बाद इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन (IMO) के होर्मुज में फंसे जहाजों को संवेदनशील इलाके से बाहर निकालने की योजना तो अस्थायी तौर पर रोक दिया है. IMO के सेक्रेटरी-जनरल आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा है कि ये निकासी तब तक शुरू नहीं होगी, जब तक एजेंसी निकासी सूची में शामिल जहाजों की सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती है.
युद्धविराम के बीच ईरान ने चेतावनी दी थी कि बिना तेहरान की मंजूरी के कोई भी कार्गो होर्मुज स्ट्रेट को पार ना करे. इस चेतावनी के कुछ ही देर बाद ही ओमान खाड़ी के पास जहाज पर हमला हो गया. इस हमले के बाद सस्ते तेल की उम्मीदों को झटका लगा है. इता ही नहीं ईरान ने होर्मुज पर नए टोल प्लानिंग की तैयारी कर ली है.
ग्लोबल ऑयल और गैस ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण रास्ता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है. ईरान यहां से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूलने की तैयारी में है.जल्द ही इस रास्ते से फ्री आवाजाही रुक सकती है. ईरान इसके लिए ओमान और दूसरे पड़ोसी देशों से संपर्क साध रहा है. द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान होर्मुज की फ्री आवाजाही को खत्म करने की तैयारी में है और फीस वसूली की शुरुआत कर हर साल करीब 40 अरब डॉलर कमाने की तैयारी कर रहा है.
ओमान तट से केवल 14 किलोमीटर दूर कंटेनर जहाज पर हुए ड्रोन हमले के बाद होर्मुज से शिपिंग को फिर से रोक दिया गया है. तेल के जहाजों की आवाजाही फिर से रुक कई है. तेल सप्लाई फिर से रुक गई है. जिसका असर कीमतों पर दिख सकता है. वहीं ईरान की ओर से होर्मुज में जहाजों से फीस वसूली का असर भी तेल के दाम पर दिखेगा. कच्चे तेल का आयात महंगा हो जाएगा. शिपिंग कॉस्ट बढ़ने से तेल रिफाइनरियों की लागत बढ़ेगी.