Hindi NewsबिजनेसMiddle East Conflict: जानिए कैसे तेल से रूस हो रहा है मालामाल, रोज कमा रहा है करोड़ों रुपये

Middle East Conflict: जानिए कैसे तेल से रूस हो रहा है मालामाल, रोज कमा रहा है करोड़ों रुपये

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने और तेल आपूर्ति बाधित होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं. इससे दुनिया के बड़े तेल निर्यातकों में शामिल रूस को बड़ा फायदा मिल रहा है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 13, 2026, 03:47 PM IST
Middle East Conflict: मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष के कारण ग्लोबल ऑयल मार्केट में बड़ा झटका लगा है. लेकिन, कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के चलते रूस को रोज करीब 150 मिलियन डॉलर (लगभग 1,200 करोड़ रुपये) की अतिरिक्त कमाई हो रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने और तेल आपूर्ति बाधित होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं. इससे दुनिया के बड़े तेल निर्यातकों में शामिल रूस को बड़ा फायदा मिल रहा है.

क्यों बढ़ी तेल की कीमतें

मिडिल ईस्ट में युद्ध और सुरक्षा संकट के कारण वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित हुई है. खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही कम होने से सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है. ये समुद्री मार्ग दुनिया के लगभग 20% तेल सप्लाई के लिए अहम माना जाता है. इस संकट के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई. इससे दाम में उछाल आया है.

ये भी पढ़ें : ईरान की जंग के बीच चीन ने पेट्रोल-डीजल के एक्‍सपोर्ट पर लगाई रोक, भारत में होगा असर?

 

जानिए रूस को कैसे हो रहा फायदा?

  • तेल की कीमतें बढ़ने से रूस के तेल निर्यात से मिलने वाला रेवेन्यू बढ़ गया है 
  • रूस के बजट में तेल और गैस का बड़ा हिस्सा है, इसलिए कीमतों में उछाल सीधे उसकी आय बढ़ाती है
  • भारत और चीन जैसे बड़े खरीदार अभी भी रूसी तेल खरीद रहे हैं

ग्लोबल ऑयल सप्लाई में बढ़ोतरी की उम्मीद

मार्च में प्रोडक्शन में कटौती के बावजूद एजेंसी का अनुमान है कि 2026 में वैश्विक तेल सप्लाई, डिमांड की तुलना में तेजी से बढ़ेगी. IEA के मुताबिक दुनिया में तेल की सप्लाई 1.1 मिलियन बैरल प्रति दिन (bpd) बढ़ने की उम्मीद है. हालांकि, ये अनुमान पिछले महीने के 2.4 मिलियन bpd के अनुमान से कम है. कुल मिलाकर IEA के पूर्वानुमान के मुताबिक, 2026 में सप्लाई डिमांड से करीब 2.46 मिलियन bpd ज्यादा रहेगी. जबकि पिछले महीने की रिपोर्ट में ये अतिरिक्त सप्लाई 3.73 मिलियन bpd बताई गई थी.

IEA ने ये भी कहा कि सऊदी अरब और UAE स्ट्रेट ऑफ हॉरमुज को बायपास करने वाले निर्यात मार्गों का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं. ये कदम संभावित सप्लाई बाधाओं को कुछ हद तक कम करने में मदद कर सकता है और अप्रैल से जून के बीच वैश्विक तेल सप्लाई बढ़ाने में सहायक हो सकता है.

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

middle east conflict

