/स्कॉट बेसेंट के बयान से तेल बाजार में हलचल, होर्मुज डील की उम्मीद से क्रूड फिसला, 4% हुआ धड़ाम

हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि समझौते की राह अभी आसान नहीं है. TD सिक्योरिटीज के कमोडिटी रणनीतिकार रयान मैके ने कहा कि ईरान इस समझौते के लिए स्ट्रेट पर नियंत्रण की मांग कर सकता है, जिससे बातचीत विफल होने की संभावना बनी हुई है. इस बीच, ओमान के तट के पास एक मालवाहक जहाज पर अज्ञात वस्तु से हमला होने की घटना ने क्षेत्रीय तनाव को पूरी तरह खत्म नहीं होने दिया है. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अगर समझौता होता भी है तो तेल सप्लाई में तत्काल बड़ी बढ़ोतरी की संभावना सीमित रह सकती है, क्योंकि मौजूदा उत्पादन स्तर पहले से ही बाजार की जरूरतों के करीब है.