/स्कॉट बेसेंट के बयान से तेल बाजार में हलचल, होर्मुज डील की उम्मीद से क्रूड फिसला, 4% हुआ धड़ाम

Crude Oil Prices Fall : ईरान और अमेरिका के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर संभावित समझौते की खबरों के बाद मंगलवार को वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई. अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट के बयान के बाद निवेशकों में यह उम्मीद बढ़ी कि जल्द ही इस रणनीतिक जलमार्ग को फिर से सामान्य व्यापार के लिए खोला जा सकता है.
अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत में 4 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई और यह करीब 79.99 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. वहीं, अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) फ्यूचर्स लगभग 5 प्रतिशत गिरकर 76.18 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करने लगा.
बेसेंट ने अमेरिकी न्यूज चैनल सीएनबीसी के कार्यक्रम में कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है और संभावना है कि जल्द ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने को लेकर कोई समझौता हो सकता है. उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य क्षेत्र में आवाजाही बहाल करना और संघर्ष की स्थिति को सामान्य बनाना है.
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में वैश्विक तेल सप्लाई गुजरती है. इस रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं.
हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि समझौते की राह अभी आसान नहीं है. TD सिक्योरिटीज के कमोडिटी रणनीतिकार रयान मैके ने कहा कि ईरान इस समझौते के लिए स्ट्रेट पर नियंत्रण की मांग कर सकता है, जिससे बातचीत विफल होने की संभावना बनी हुई है. इस बीच, ओमान के तट के पास एक मालवाहक जहाज पर अज्ञात वस्तु से हमला होने की घटना ने क्षेत्रीय तनाव को पूरी तरह खत्म नहीं होने दिया है. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अगर समझौता होता भी है तो तेल सप्लाई में तत्काल बड़ी बढ़ोतरी की संभावना सीमित रह सकती है, क्योंकि मौजूदा उत्पादन स्तर पहले से ही बाजार की जरूरतों के करीब है.