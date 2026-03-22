Advertisement
trendingNow13150246
Hindi Newsबिजनेससोमवार को पेट्रोल-डीजल होगा महंगा? तेल की कीमतों में लग सकती है आग, मिडिल ईस्ट तनाव और गहराया

सोमवार को पेट्रोल-डीजल होगा महंगा? तेल की कीमतों में लग सकती है आग, मिडिल ईस्ट तनाव और गहराया

मार्केट एनालिस्ट टोनी साइकामोर ने कहा कि ट्रंप की धमकी ने बाजार में 48 घंटे की अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है. उन्होंने कहा कि अगर ये अल्टीमेटम वापस नहीं लिया गया, तो सोमवार को तेल की कीमतों में तेज उछाल आ सकता है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 22, 2026, 10:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोमवार को पेट्रोल-डीजल होगा महंगा? तेल की कीमतों में लग सकती है आग, मिडिल ईस्ट तनाव और गहराया

Oil Prices Likely to Jump : अमेरिका और ईरान द्वारा एक दूसरे के एनर्जी फैसिलिटीज को निशाना बनाने की धमकियों के बाद सोमवार को तेल की कीमतों में और तेजी आने की संभावना है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर तेहरान 48 घंटे के भीतर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से नहीं खोलता है, तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स को 'तबाह' कर देगा. ये बयान ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले ही उन्होंने युद्ध को कम करने की बात कही थी. अमेरिका और ईरान युद्ध अब अपने चौथे सप्ताह में एंट्री कर चुका है. ईरान ने रविवार को चेतावनी दी कि अगर ट्रंप अपने बयान पर अमल करते हैं, तो वो खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर (इसमें एनर्जी और डिसेलिनेशन फैसिलिटीज शामिल हैं) पर हमला करेगा.

ब्रेंट क्रूड 112.19 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचा

शुक्रवार को मई डिलीवरी के लिए ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 3.26% बढ़कर 112.19 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुए थे. ये जुलाई 2022 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है.

Add Zee News as a Preferred Source

'सोमवार को तेल की कीमतों में तेज उछाल आ सकता है'

मार्केट एनालिस्ट टोनी साइकामोर ने कहा कि ट्रंप की धमकी ने बाजार में 48 घंटे की अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है. उन्होंने कहा कि अगर ये अल्टीमेटम वापस नहीं लिया गया, तो सोमवार को तेल की कीमतों में तेज उछाल आ सकता है. एनर्जी एस्पेक्ट्स की फाउंडर अमृता सेन ने कहा कि इसका साफ मतलब है कि तनाव और बढ़ेगा. इससे तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी. उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलतफहमी में हैं कि ईरान झुक सकता है. जबकि ट्रंप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे और अधिक सख्ती दिखा सकते हैं. इसके बाद अगर ईरान नहीं झुका तो खाड़ी क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हो सकता है.

ईरान दे चुका है जवाब

ईरान ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के जवाब में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, यूएई और कतर के बंदरगाहों और रिफाइनरियों पर हमले किए हैं. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से अब तक युद्ध के 22 दिनों में वैश्विक सप्लाई को करीब 44 करोड़ बैरल का नुकसान हुआ है. हालांकि, ईरान ने अब तक सऊदी अरब और UAE के बड़े जल-शोधन संयंत्रों को निशाना नहीं बनाया है. ये लाखों लोगों को पानी की सप्लाई करते हैं.

अटलांटिक काउंसिल के मुताबिक, अगर इन फैसिलिटीज को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचता है, तो खाड़ी क्षेत्र के कुछ शहर कुछ ही हफ्तों में रहने लायक नहीं रह जाएंगे और बड़े पैमाने पर पलायन और  बिजली संकट पैदा हो सकता है. पिछले सप्ताह ब्रेंट क्रूड में लगभग 8.8% की बढ़ोतरी हुई है. 

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Middle-East Conflict Heats Up

Trending news

बंगाल में ताल ठोकेंगे ओवैसी, ममता के बागी हुमायूं की पार्टी के साथ लड़ेंगे चुनाव
West Bengal elections 2026
बंगाल में ताल ठोकेंगे ओवैसी, ममता के बागी हुमायूं की पार्टी के साथ लड़ेंगे चुनाव
कौन है ये 'नन्हा दोस्त', जिसे में गोद में बिठाकर PM मोदी ने किया दुलार; फोटो वायरल
PM Modi
कौन है ये 'नन्हा दोस्त', जिसे में गोद में बिठाकर PM मोदी ने किया दुलार; फोटो वायरल
आप गाड़ी नहीं चलाते, फिर भी तेल बिगाड़ सकता है पूरा बजट; क्या-क्या होगा प्रभावित?
Crude Oil price
आप गाड़ी नहीं चलाते, फिर भी तेल बिगाड़ सकता है पूरा बजट; क्या-क्या होगा प्रभावित?
JK में घुसपैठियों को दिखाएंगे जहन्नुम, बॉर्डर पर BSF के साथ तैनात होंगे SOG कमांडोज
jammu kashmir news
JK में घुसपैठियों को दिखाएंगे जहन्नुम, बॉर्डर पर BSF के साथ तैनात होंगे SOG कमांडोज
मिडिल ईस्ट संकट के बीच बड़ी मीटिंग, इन मुद्दों पर हुई चर्चा; PM मोदी ने दिए ये आदेश
PM Modi meeting
मिडिल ईस्ट संकट के बीच बड़ी मीटिंग, इन मुद्दों पर हुई चर्चा; PM मोदी ने दिए ये आदेश
दो दिन बारिश, ठंड के बाद आज खिली धूप, कल कैसा रहेगा मौसम? जानिए हफ्ते भर का हाल
Weather
दो दिन बारिश, ठंड के बाद आज खिली धूप, कल कैसा रहेगा मौसम? जानिए हफ्ते भर का हाल
खत्म हो जाएगी मुंबई की सालों पुरानी बाढ़ समस्या, BMC ने तैयार किया मास्टर प्लान
Mumbai News
खत्म हो जाएगी मुंबई की सालों पुरानी बाढ़ समस्या, BMC ने तैयार किया मास्टर प्लान
सियासी अखाड़े का सबसे बड़ा विजेता बने मोदी, 25 साल से नहीं हारे कोई चुनाव
PM Modi
सियासी अखाड़े का सबसे बड़ा विजेता बने मोदी, 25 साल से नहीं हारे कोई चुनाव
एमपी यूनीवर्सिटी में बवाल.. भेदभाव से भड़क उठे छात्र, धरने में की ये डिमांड
Hostel allocation controversy
एमपी यूनीवर्सिटी में बवाल.. भेदभाव से भड़क उठे छात्र, धरने में की ये डिमांड
पाकिस्तान में आतंक चरम पर, भारत में बड़ी गिरावट; ग्लोबल टेरर इंडेक्स ने खोल दी पोल
Pakistan
पाकिस्तान में आतंक चरम पर, भारत में बड़ी गिरावट; ग्लोबल टेरर इंडेक्स ने खोल दी पोल